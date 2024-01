El parque natural más bonito de España se encuentra en Galicia: un enorme tesoro escondido

En Galicia se encuentran algunos de los parajes naturales más imponentes de España y que son considerados como verdaderas maravillas, como por ejemplo el Sendeiro do Tambre en A Coruña, aunque esta ruta no es el único entorno espectacular de la provincia. El Parque Natural de Fragas do Eume es uno de los mayores paraísos otoñales de toda Europa y un destino que en esta época del año está en su máximo esplendor, tal y como ha publicado National Geographic.

El río Eume recorre 100 kilómetros del norte de A Coruña franqueado por unos de los mejores bosques atlánticos de ribera de toda Europa, y es que este parque natural de más de 9.000 hectáreas ofrece uno de los entornos más bonitos de España gracias a su increíble diversidad de árboles, a través de los cuales serpentean increíbles rutas de senderismo. Todo ello con impresionantes construcciones cada pocos kilómetros y hasta un par de pueblos preciosos a poca distancia.

Un inmenso bosque encantado

Fragas do Eume. Luxian / iStock

La espesura de las Fragas do Eume es casi única en España. Su enorme cantidad de robles y helechos hace que pasear entre sus troncos sea una experiencia casi mágica, y sus castaños, abedules y fresnos dan al bosque un aspecto de película. A lo largo de sus numerosos senderos y a orillas del río también se pueden encontrar otro tipo de árboles, como avellanos, laureles o madroños, y es que este parque natural es uno de los más biológicamente diversos de toda Europa.

Además de tener una parte de bosque mixto de frondosas, en el que predominan las hayas y los fresnos, a lo largo de todas las hectáreas también viven numerosas especies de animales, como más de un centenar de tipos de aves, además de lobos, corzos, jabalíes o nutrias. También viven en este ecosistema varios animales acuáticos y reptiles.

Los senderos del parque: la Ruta dos Encomenderos

Puente colgante en Fragas do Eume. iStock

Se pude acceder a las Fraguas del Eume desde cuatro puntos de acceso distintos, aunque desde hace un año se han deteriorado. Desde ahí comienzan varias rutas para conocer en profundidad el corazón del parque, aunque sin duda la más conocida es la Ruta dos Encomenderos, que parte desde el Centro de Interpretación.

En el citado espacio comienza uno de los caminos más bonitos de toda Galicia, en el que se cruzarán los puentes colgantes de Cal Grande y de Fronelos, aunque el más impactante es el de Caaveiro, una construcción románica en una ubicación privilegiada y que es la última parada antes de llegar al final de la ruta, que no es otra que la joya monumental del parque.

El impresionante Monasterio de San Juan de Caaveiro

Archivo - Monasterio De Caaveiro CONCELLO DE A CAPELA - Archivo

En lo más recóndito del Parque Natural de Fragas do Eume, construido sobre un saliente rocoso, se asienta el imponente Monasterio de San Juan de Caaveiro. Erigido en estilo románico en el siglo XI, este enclave se fue deteriorando con el paso del tiempo, aunque se mantienen en muy buen estado la cabecera, la nave y el campanario.

Eso sí, no es el único edificio que se puede ver en todo el parque, ya que cogiendo otros senderos es posible acercarse a construcciones tan impresionantes como el Monasterio de Monfero, construido en el siglo XII, o las ruinas de un antiguo molino que está justo al lado de las aguas.

Los preciosos pueblos de alrededor

Betanzos. Lux Blue / iStock

A apenas siete kilómetros de la entrada al parque se encuentra el precioso pueblo de Pontedeume, un pequeño municipio pescadero en el que sus casas son las grandes protagonistas. Un poco más lejos, a solo media hora, se encuentra otra de las localidades más bonitas de la provincia, Betanzos, cuya gastronomía y su casco antiguo gótico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es célebre en toda Galicia.

