Cuál es la mejor época para viajar a París: qué ver y qué hacer en dos días

París es la ciudad más visitada de toda Europa, y es que hasta ella viajan turistas procedentes no solo de España, sino de todo el mundo. La capital de Francia tiene un sinfín de sitios y monumentos que hay que visitar, por lo que mucha gente se cree que hacen falta varios días para visitar, entre otras cosas, la Torre Eiffel o el Museo del Louvre, aunque lo cierto es que en un fin de semana se puede conocer la esencia de esta maravilla.

La 'ciudad del amor' lleva siendo uno de los principales destinos a la hora de viajar desde hace muchas décadas, y en el 2024 seguirá siéndolo, por lo que no hay mejor momento que este año para realizar una escapada de dos días a París y conocer uno de los lugares más emblemáticos y majestuosos de todo el planeta.

Día 1 en París: los lugares más importantes de París

Museo del Louvre. PIXABAY / EDINUGRAHA

No hay mejor manera de comenzar la aventura parisina que visitando el monumento más representativo de toda la ciudad: la Torre Eiffel. Esta increíble estructura de hierro es, probablemente, la más conocida en todo el planeta, y por ello fotografiarla desde el Trocadero y caminar entre sus pilares es una experiencia única. Eso sí, como no hay tiempo que perder, lo ideal es no subir a ella, sino que lo mejor es dirigirse al otro gran emblema de París, el Museo del Louvre.

Esta descomunal colección artística es la más impresionante de todo el mundo, por lo que hay que visitarla sí o sí una vez en la vida, aunque si solo se dispone de dos días para visitar París, mejor es no conocerla, ya que hacerlo al completo llevaría un día entero. Por ello, lo mejor es dirigirse a la catedral de Notre-Dame, ya que a pesar de que los trabajos de reconstrucción continúan, sigue siendo un edifico majestuoso.

Pero por el camino hay que realizar dos paradas: la primera de ellas son Los Inválidos, un complejo militar que alberga la tumba de Napoleón. Muy cerca del impresionante edificio y del museo militar se encuentra otra de las grandes atracciones de la capital francesa, el Gran Palacio, una impresionante construcción de cristal situada en los Campos Elíseos y que marcará la penúltima visita del primer día, que concluirá, tras recorrer la famosa avenida, en el Arco del Triunfo.

Día 2 en París: la Ópera y el Sagrado Corazón

La Ópera de París. Peter Rivera/Wikpedia

El segundo día en la ciudad francesa arranca con la vista a otro de los lugares más míticos de París, la Ópera Garnier, uno de los edificios más impresionantes de toda Europa y cuya fachada es una de las más bonitas que se pueden ver en el mundo. Una vez vista el precioso palacio, hay que tomar bien el transporte público o un taxi para dirigirse hacia el bohemio y pintoresco barrio de Montmarte, centro neurálgico de artistas, pintores y músicos cuyas calles están repletas de vida.

Después de comer en uno de los numerosos restaurantes de la zona, hay que dirigirse al punto que corona el barrio y todo París: la Basílica del Sagrado Corazón, una de las más impresionantes de toda la ciudad y desde cuyo entorno se tiene una panorámica privilegiada de la ciudad. Avanzada la tarde, ya solo queda una parada más por hacer, y quizás sea la menos cultural de todas, pero no se puede ir a la capital francesa y no visitar el mítico Moulin Rouge, que se encuentra en el barrio de Pigalle, justo debajo del increíble templo. Con el célebre cabaret acaba el increíble fin de semana en París.

¿Cuál es la mejor época para viajar a París?

Cuando París está en todo su esplendor es en primavera, ya que la temperatura es agradable y las horas de luz más abundantes, lo que hace que se puedan ver los monumentos y los edificios de mejor manera. Si no se puede viajar en esa época del año, una buena opción es hacerlo en Navidad, ya que es una de las ciudades más bonitas en esas fechas.

