Las mejores playas de interior en España para disfrutar de la naturaleza y de aguas cristalinas

Aquí no hay mar, pero sí playa con su arena, su paisaje de postal, sus atardeceres románticos, sus actividades acuáticas y, en muchos casos, incluso su bandera azul.

En el interior también se puede disfrutar del verano con un buen chapuzón y aquí van siete ideas que te van a ayudar a olvidar la sal y a cambiar el concepto de playa perfecta.

Embarcadero en el lago de Alqueva. alquevaparque.com

La Dehesa (Extremadura)

Extremadura no tiene ni un centímetro de costa, pero sí ocho playas de interior con bandera azul, siendo así la Comunidad Autónoma con mayor número de esta apreciada distinción.

Una de las mejores valoradas la encontramos en Cheles, en la orilla del lago Alqueva. Hace diez años se construyó este enorme embalse en la frontera con Portugal y sigue siendo el más grande de Europa. Un pequeño mar por el que puedes navegar, practicar deportes acuáticos o tirarte a tomar el sol en la arena.

Playa de arena en el lago de Sanabria. Getty Images/iStockphoto

Lago de Sanabria (Zamora)

Muy cerquita de Sanabria, uno de los pueblos más bonitos de España, encontramos el que es el mayor lago natural de la Península Ibérica y el más grande de Europa si buscamos en la categoría de lagos de origen glaciar.

Pero, más que sus dimensiones, lo que impresiona es la belleza del paisaje y también la playa que encontramos en uno de sus laterales. Detrás, en el bosque que rodea al lago, hay un chiringuito (para no echar de menos nada) y zonas con mesas de piedra para poder pasar el día al aire libre.

Embalse de Bolarque. Getty Images/iStockphoto

Mar de Castilla (Guadalajara y Cuenca)

En esta ocasión hablamos de varios embalses juntos que forman una de las zonas de recreo más completas de Castilla-La Mancha en verano. En esta ocasión nos quedamos con la playa de Bolarque, que cuenta con todos los servicios, socorrista incluido, para pasar un estupendo día en familia.

Una de las atracciones más populares es alquilar un kayak para llegar hasta la Cueva de las Tortugas; es un paseo fácil, cómodo y muy bonito. Y para completar el día se puede seguir el sendero que parte desde el mismo parking y llega hasta un mirador. Desde allí se puede apreciar gran parte del embalse y su curioso recorrido.

Muelle en el lago del "bosque finlandés" de Rascafría. Getty Images/iStockphoto

Las Presillas (Madrid)

No hay ningún cartel que lo anuncie, pero este agua es solo apta para valientes debido a la temperatura. De hecho, a solo unos metros encontramos un bonito estanque al que le llaman “el bosque finlandés…” para que te puedas hacer una idea. Temperaturas aparte, en Rascafría, junto al Monasterio del Paular, encontrarás unas de las zonas de baño más bonitas en un entorno único.

Playa Pita. Getty Images/iStockphoto

Playa Pita (Soria)

La provincia de Soria está llena de pequeñas sorpresas, algunas en forma de pueblos encantadores como Vinuesa o Molino de Duero, y otras en forma de playa, como la que se forma muy cerca de estos, en el Embalse de la Cuerda del Pozo. Con una zona de playa bastante amplia y la posibilidad de practicar algunos deportes acuáticos al nivel de las mejores playas junto al mar, en este rincón se disfruta del verano por todo lo alto.

Paseo fluvial por el río Avia, en Leiro. Elisardojm

Playa de Leiro (Ourense)

Es la única provincia de Galicia que no tiene mar, pero eso no quiere decir que no tenga agua ni, mucho menos, playas. De hecho, las aguas termales son uno de sus grandes reclamos turísticos de Ourense. En la comarca de O Ribeiro se suelen registrar las temperaturas más altas, por lo que esta playa rodeada de verde es la opción ideal para los días más calurosos.

Embalse de Ullibarri-Gamboa. Basotxerri

Playa de Landa (Álava)

El embalse de Ullibarri-Gamboa cuenta con varios puntos aptos para el baño, pero la playa de Landa es una de las favoritas por los locales, en parte por la belleza de su entorno. Si no te gusta la arena, hay una zona amplia de hierba en la que poner la toalla. Cuenta con todos los servicios y, por supuesto, una bandera azul que así lo acredita.

