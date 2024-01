Rebajada la mochila viral para viajar en avión que todos deberíamos tener hasta saber las medidas definitivas

Viajar más estará, probablemente, entre los propósitos de Año Nuevo de media España que, tras comer las uvas, pedirá sus deseos a un 2024 cargado de aventuras. Y es que, los que logren hacerlo realidad, podrán descubrir nuevos lugares, ciudades, personas, comidas o monumentos, entre las muchas ventajas de llegar a países desconocidos. Aunque, para ello, hay que estar preparado; y con ello, nos referimos a estar al tanto las nuevas medidas de las maletas de cabina gratis que propone el Parlamento Europeo.

Aunque aún no es vinculante, se busca aunar los criterios personalizados que, a día de hoy, tienen las aerolíneas principales. Cada una tiene un tamaño y un peso máximo permitido para volar en avión, lo que, a menudo, confunde a los usuarios. Por eso, desde TikTok no han tardado en dar respuestas a las dudas de mucho, haciendo útiles reseñas de una mochila con muchos compartimentos que, además de ser ideal para subir a la cabina, cuenta con muchos compartimentos para no dejarnos nada en tierra.

La mochila de cabina con bolsillos que arrasa en TikTok

Está disponible en otros colores, aunque el descuento cambia. Miravia

Ideal por las medidas que se adaptan a las exigencias particulares de las aerolíneas (en el caso del modelo de Miravia, 43x28x16 centímetros), esta mochila es perfecta para viajar en la cabina del avión sin tener que renunciar a ninguna de nuestras pertenencias. Una realidad que muchos usuarios de TikTok han comprobado que le debe a la disposición de siete compartimentos que pone a nuestra disposición, incluyendo uno oculto para guardar los documentos importantes, bolsillo para llevar zapatos y dos de gran tamaño para la ropa.

Además, para darle un toque tecnológico, esta mochila de viaje incluye un puerto USB para poder cargar nuestro móvil en caso de necesidad. Por ejemplo, de gran utilidad en el aeropuerto cuando no hay enchufes disponibles.

Además, como extra, la mochila viral que podemos comprar ahora en Miravia rebajada está disponible en cuatro colores para elegir la que más nos gusta. Eso sí, no hay que tardar mucho en conseguir la que queremos, porque suelen volar las unidades disponibles.

