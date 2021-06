Tamaño y peso máximo de las maletas permitidos por cada compañía aérea para viajar en avión

A la hora de hacer las maletas para embarcar en un vuelo es fundamental conocer el peso y el tamaño máximo permitido por cada una de las compañías aéreas, ya que exceder esas medidas puede suponer un coste adicional a sumar al billete de avión.

Concretamente, tener en cuenta el tamaño y el peso es fundamental para las maletas de cabina, ya que cada compañía marca unos máximos permitidos y la tendencia en los últimos años ha sido la de reducir cada vez más el tamaño y el peso.

De hecho, las recomendaciones de IATA, la asociación internacional de transporte aéreo, conocidas como Cabin OK, indican que las medidas de las maletas en cabina no deben exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos.

Sin embargo, esta recomendación no pasó a ser la oficial para todas las compañías, ya que no hay una medida estándar aceptada por todas las aerolíneas y, aunque sean parecidas, no son todas iguales. Esto pone trabas a los viajeros, que si superan las medidas máximas permitidas, podrían tener que facturar la maleta y pagar la tarifa correspondiente.

Lista del tamaño de las maleta permitido por cada compañía aérea

En general, las compañías son ligeramente más generosas con las dimensiones, aunque está bien saber que si tu maleta mide 55 x 35 x 20 la admitirán en todas las compañías, tal y como indican desde la Organización de Consumidores y Usaurios.

Así, este es el tamaño del equipaje de mano admitido en cabina en las principales compañías aéreas:

British Airways : 56 x 45 x 25 cm

: 56 x 45 x 25 cm Easy Jet* : 56 x 45 x 25 cm

: 56 x 45 x 25 cm Iberia : 56 x 40 x 25 cm

: 56 x 40 x 25 cm Iberia Express : 56 x 40 x 25 cm

: 56 x 40 x 25 cm Brussels Airlines : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Eurowings : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Finnair : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Lufthansa : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Norwegian : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Swiss Air : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Turkish Airlines : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Wizz Air* : 55 x 40 x 23 cm

: 55 x 40 x 23 cm Qatar : 55 x 37 x 25 cm

: 55 x 37 x 25 cm Rayanair : 55 x 40 x 20 cm

: 55 x 40 x 20 cm TAP : 55 x 40 x 20 cm

: 55 x 40 x 20 cm Vueling : 55 x 40 x 20 cm

: 55 x 40 x 20 cm American Airlines : 56 x 36 x 23 cm

: 56 x 36 x 23 cm Air Europa : 55 x 35 x 25 cm

: 55 x 35 x 25 cm Air France : 55 x 35 x 25 cm

: 55 x 35 x 25 cm Alitalia : 55 x 35 x 25 cm

: 55 x 35 x 25 cm KLM : 55 x 35 x 25 cm

: 55 x 35 x 25 cm Transavia* : 55 x 35 x 25 cm

: 55 x 35 x 25 cm Emirates: 55 x38 x20 cm

Las compañías en las que se indica un asterisco pueden tener tarifas que hacen variar el precio, ya que se añade un suplemento o, en caso de que el viajero quiera que la maleta vaya en cabina, deberá pagar más para reservar espacio.

Suplementos que cobran algunas compañías más baratas

En algunas compañías, se cobra un suplemento por las maletas de cabina. Aunque en un principio el coste el billete de avión parezca barato, estos suplementos pueden encarecer mucho el precio. Estos son algunos ejemplos que muestra la OCU:

En Easyjet sólo pueden llevar una maleta a bordo los clientes que hayan reservado un asiento Up front o Extra legroom (suplemento de 10,49 a 52,49 euros), así como los titulares de la tarjeta easyJet Plus o los clientes con tarifa flexi.

sólo pueden llevar una maleta a bordo los clientes que hayan reservado un asiento (suplemento de 10,49 a 52,49 euros), así como los titulares de la tarjeta easyJet Plus o los clientes con tarifa flexi. También en Wizz Air hay que pagar suplemento por llevar la maleta en cabina (varía de 4 a 40 euros).

hay que pagar suplemento por llevar la maleta en cabina En Norwegian se puede transportar en cabina una maleta de hasta 55 x 40 x 23 gratis en algunas tarifas, en otras hay que pagar (por ejemplo, con la tarifa low fare hay que abonar un suplemento de 5 a 10 euros).

se puede transportar en cabina una maleta de hasta 55 x 40 x 23 gratis en algunas tarifas, en otras hay que pagar (por ejemplo, hay que abonar un suplemento de 5 a 10 euros). Ryanair admite una maleta de 55 x 40 x 20 gratis en billete regular/flexi plus o pago extra de un suplemento de 6-22 euros por la tarifa "prioridad & 2 piezas de equipaje de mano".

admite una maleta de 55 x 40 x 20 gratis en billete regular/flexi plus o por la tarifa "prioridad & 2 piezas de equipaje de mano". Vueling incluye en el billete de las tarifas optima, family y timeflex una maleta de 55x40x20 en cabina. En la tarifa basic deben pagarse en 25 euros.

Por otro lado, si el vuelo va bastante lleno, también algunas compañías pueden colocar en la bodega el equipaje de cabina más voluminoso sin cobrar suplemento.

¿Qué sucede si la maleta excede las medidas permitidas?

Si tu maleta excede las medidas que admite la compañía con la que se va a volar, puede ocurrir que haya que facturarla en el aeropuerto y, por tanto, pagar la tarifa, que suele ser más cara que la facturación online.

Si la tarifa no incluye equipaje en bodega, el precio puede ser bastante elevado. Por ejemplo, Ryanair cobra 69,99 euros por el equipaje de cabina que sea rechazado en la puerta de embarque por exceder las medidas, Easyjet entre 29 y 58 euros por pago en el aeropuerto en función del tamaño de la maleta y Transavia 45 euros por equipaje que haya que facturar en el último momento en el aeropuerto.

Peso de las maletas en cada compañía aérea

El peso es otro de los datos a tener en cuenta a la hora de volar, ya que también existen limitaciones. Anteriormente, el peso máximo permitido solía ser de 8 kg. algunas compañías lo siguen manteniendo, mientras que otras lo han ampliado o disminuido.

Este es el peso máximo permitido para las maletas de mano en cada una de las compañías aéreas:

Qatar: 7 kg

Emirates: 7 kg

Alitalia: 8 kg

Brussels Airlines: 8 kg

Eurowings: 8 kg

Finnair: 8 kg

Swiss air: 8 kg

TAP: 8 kg

Turkish: 8 kg

Exceptuando esta lista, el resto de las compañías aumentan entre 10 y 12 kg el peso permitido de la maleta de mano, aunque en algunas de ellas se incluye el peso del segundo bulto (bolso de mano) en el cómputo total.

En el equipaje de cabina hay que tener presente la restricción de líquidos: menos de 100 ml cada envase y todos juntos en una bolsa transparente de 20 x 20 cm, sin exceder 1 litro.

Consejos para evitar problemas con el equipaje de mano en el avión



Así, estos son algunos de los consejos que ofrece la OCU a la hora de preparar la maleta de mano para un vuelo: