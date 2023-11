Con estas sencillas funciones sabrás si han leído el correo electrónico que has enviado

Cuando enviamos un correo electrónico siempre esperamos obtener una respuesta rápida, ya sea por temas de trabajo, personales o cualquiera que para nosotros tenga una relevancia importante. Si no la obtenemos, también nos puede interesar saber si la otra persona o ha leído el mensaje para quedarnos tranquilos y saber que no tardara mucho en contestar.

Para ello, existe una función no muy conocida entre los usuarios para saber si la persona que ha recibido el correo ha leído la información. No lo es debido a que para poder activarla tienes que tener una cuenta de Google Workspace, la cual incluye muchas funciones, o emplear Gmail configurado por un administrador de un centro educativo.

¿Cómo se activa la confirmación de lectura en Gmail?

Si cumples tanto uno como los dos requisitos necesarios, lo único que tienes que hacer es escribir un correo tal y como lo haces de manera habitual y después hacer clic sobre el icono de los tres puntos para que se nos abra el menú ‘Más opciones’. Una vez abierto, seleccionamos la opción de ‘Solicitar confirmación de lectura’.

Cuando lo tengamos activado y, en el momento que la otra persona o destinatario abra el mensaje, nos llegará un mensaje automático indicándonos que ese correo ha sido abierto. Eso sí, el destinatario habrá tenido que aceptar la solicitud de confirmación, la cual le hará saber que si lo abre, nosotros sabremos que lo habrá hecho.

¿Cómo puedo activar la confirmación de lectura en Gmail y Outlook?

Es cierto que el anterior método quizás sea algo muy específico y si la otra persona no acepta esa confirmación no podremos saber si lo ha leído o no, en cambio, existe otra manera de poder comprobar si el destinatario ha leído el correo.

Si nos vamos al apartado de extensiones de Google Chrome, podemos descargar Mailtrack, la cual te va a permitir obtener el doble check de confirmación de lectura en todos y cada uno de los correos en los que habilites el uso de esta extensión. Para utilizarla solo tienes que descargarla en la tienda de extensiones de Chrome y vincularla con Gmail para poder utilizar sus funciones.

Cuando la tengamos instalada, vamos a Gmail, donde siguen mejorando su seguridad y privacidad, y escribimos un correo como hacemos de manera habitual y debajo del mismo nos aparecerá un mensaje que dice ‘Remitente notificado con Mailtrack’. De esta forma no llegará una confirmación de lectura en el momento que la otra persona lo haya leído.

Si, por el contrario, no queremos que la confirmación esté en todos los correos, podemos eliminar la opción simplemente presionando sobre el icono ‘Eliminar’. En esta extensión también hay opciones como tener un registro de todos los clics de tus correos. Un historial completo de todos los registros o enviarlos sin la firma de la extensión, pero estas solo están disponibles en la opción Premium.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.