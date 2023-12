Todo lo que tienes que saber sobre patinetes eléctricos si está en tu lista de deseos de Navidad: tipos, normativa y mejores modelos

La recta final del año ha comenzado. Estamos en los primeros días de diciembre y en unas semanas estaremos celebrando las Navidades. Algo imprescindible para estas fechas tan señaladas son los regalos y dar con el obsequio indicado puede ser una tarea muy complicada. Si quieres apostar sobre seguro, los productos tecnológicos son los que más triunfan, como un patinete eléctrico.

Según un reportaje de la revista Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), en España había más de 800.000 patinetes eléctricos en 2022. Esta cifra ha aumentado a lo largo de este año y son cada vez más los usuarios que optan por este medio de transporte sostenible para moverse por el entorno urbano.

Ya sea para un regalo de Navidad o los Reyes Magos o algo que quieras comprarte para ti, Es importante que tengas en cuenta diferentes aspectos antes de decidirte a comprar uno. En este artículo, te explicamos los diferentes tipos de patinetes que hay, la normativa que existe en España, las principales características a tener en cuenta y los mejores modelos que hemos puesto a prueba en 20Bits.

Los tipos de patinetes

Los patinetes eléctricos se han convertido en parte de nuestro paisaje urbanístico en los últimos años, sin embargo, estos forman parte de lo que la DGT cataloga como Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Estos deben tener una velocidad máxima de 25 km/h por ley, son fáciles de transportar y están pensados para una sola persona.

Hay algunos patinetes eléctricos que se pliegan para facilitar su portabilidad o para guardarlos mejor en casa. Sin embargo, no todos tienen esta función. También hay diseños muy diversos y, aunque la mayoría requiere que el usuario esté de pie, hay algunos que tienen un asiento, para que el conductor esté más cómodo.

No obstante, pese a que los patinetes eléctricos sean los que más se ven por las calles, no hay que olvidar que hay patinetes normales o 'de juguete', que pueden circular por las aceras.

Por otro lado, los patinetes que disponen de una velocidad punta superior a 25 km/h no se denominan VMP, sino que entran dentro de la categoría L1e. Estos están limitados a 45 km/h y no pueden circular por los carriles bici, sino que siempre tienen que ir por las calzadas.

La regulación sobre los patinetes eléctricos en España

A raíz de que los patinetes eléctricos comenzasen a despuntar como modo de transporte, el Gobierno español se vio obligado a regular al respecto. Las normas de su uso vienen recogidas en el Real Decreto 970/2020 y son las siguientes:

Por regla general, los patinetes eléctricos deben circular por los carriles de bicicleta , a una velocidad que no perjudique a ciclistas y patinadores.

, a una velocidad que no perjudique a ciclistas y patinadores. La velocidad máxima permitida es de 25 km/h , de lo contrario, los usuarios pueden llegar a pagar sanciones de hasta 500 euros.

, de lo contrario, los usuarios pueden llegar a pagar sanciones de hasta 500 euros. Está prohibida la circulación por las aceras y zonas peatonales, por vías interurbanas, por travesías, por túneles urbanos y por autopistas y autovías.

No está permitido circular con patinete con auriculares o si se ha bebido alcohol.

El patinete eléctrico es un vehículo uni-plaza, por lo que no pueden ir dos personas a la vez.

Otro tema a tener en cuenta es que los patinetes eléctricos que se comercialicen a partir del 22 de enero de 2024 deberán tener un certificado de circulación obligatorio. En caso de que lo compres antes y no te ofrezcan dicho certificado, podrás circular hasta el 22 de enero de 2027 sin certificado, a partir de dicha fecha, solo podrán moverse con patinete aquellos que tengan el certificado.

Las principales características de un patinete eléctrico

Si vas a adquirir un patinete eléctrico, hay una serie de características que debes tener en cuenta para que este se adapte a tus necesidades. El principal es el precio, dependiendo de cuánto estés dispuesto a gastar, tendrás modelos de gama alta, media o baja y, de ello, dependerán de otros elementos importantes. Por ejemplo, un usuario que no quiere gastar más de 400 euros, no puede esperar un patinete con mucha autonomía o potencia, pero, dentro de sus posibilidades, puede encontrar mejores o peores opciones.

En el caso de que tengas que subir muchas escaleras, será preferible optar por modelos que se plieguen y que no sean excesivamente pesados. Esto puede obligar a muchos a renunciar a otras tecnologías como una buena batería. No obstante, si en tu edificio hay ascensor y sabes que en tus rutas habituales no suele haber escalones que subir, tal vez esta característica no sea tan relevante.

Aquellos que se mueven mucho en su rutina diaria deberán elegir modelos con mucha autonomía, que les permitirá desplazarse bastantes kilómetros antes de que se agote la batería. De este modo, no necesitarán cargar su VMP cada vez por tres.

Otro factor a tener en cuenta es la potencia, sobre todo en ciudades con muchas cuestas o donde el viento pueda afectar a su rendimiento. Al subir rampas muy empinadas, los patinetes pueden no alcanzar su velocidad máxima en algunos tramos del trayecto si no tiene una potencia aceptable, y lo mismo ocurre con las fuertes rachas de viento.

Por tu seguridad, también es importante que te fijes en los frenos. Está claro que el usuario debe estar atento a lo que ocurra en la calle, para evitar atropellar a un transeúnte o chocarse con otro vehículo. Sin embargo, a veces los reflejos de la persona no son suficientes y todo depende del sistema de frenado del dispositivo. Es algo en lo que tendrás que prestar atención antes de comprar.

Los mejores patinetes eléctricos que hemos probado

En 20Bits, hacemos reviews de productos tecnológicos cada semana y, en alguna ocasión, hemos probado patinetes eléctricos durante un par de semanas y hemos dado nuestra valoración sincera. Los más destacados son los siguientes:

Grover Reach: un patinete de alquiler, por si no te quieres gastar cientos de euros en tu regalo de Navidad. Oscila entre los 77,90 euros al mes por un solo mes y los 24,90 euros al mes por 18 meses, pero también hay otras tarifas de tres meses, seis meses y doce meses.

Acer ES Series 5: tiene intermitentes, un motor de 350 W con el que deslizarte por la ciudad se vuelve mucho más cómodo y dispone de hasta 60 kilómetros de autonomía.

Segway-Ninebot Max G30E II: tiene 65 kilómetros de autonomía para olvidarte de cargarlo durante días y una potencia de 350 W también.

NIU KQi2: es más barato que los dos últimos, pero tiene menos autonomía, con unos 40 kilómetros de recorrido con una carga; y menos potencia, con hasta 300 W.

Por si quieres saber más de estos patinetes eléctricos, puedes hacer clic sobre el nombre de los modelos mencionados y la página se redirigirá a las reseñas que hicimos sobre ellos en su día.

