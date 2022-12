Valoración: NIU KQi2 / patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos han pasado a formar parte del paisaje urbanístico en las ciudades de España. Varios usan este medio de transporte como alternativa sostenible, barata y cómoda a los coches, los autobuses, el metro o las bicicletas. Muchos de los que recurren al alquiler de estos vehículos para desplazarse habitualmente pueden haberse planteado adquirir uno, ya que, a la larga, puede resultar más económico.

Uno de los fabricantes de estos dispositivos más sonados en España es NIU, cuyo modelo más asequible disponible es el KQi2 (499 euros) que puede comprarse en gris y en blanco. 20BITS lleva un par de semanas probando y en esta review voy a comentar cuáles son los pros y contras de patinete.

Batería de KQi2

Se trata de un patinete eléctrico de gama media con 40 kilómetros de autonomía, bastante destacable si tenemos en cuenta que hay modelos con que recorren menos distancia con una sola carga por precios similares. La batería es de litio y tiene una capacidad de 365Wh que se logra cargar por completo en 7 horas aproximadamente.

El patinete eléctrico más barato de NIU tiene una autonomía de 40 km. NIU

El sistema de frenado regenerativo por el que se caracteriza NIU también está en este modelo y permite que el patinete transforme la energía cinética al frenar en energía eléctrica. De este modo, se reutiliza y ahorra parte de la carga para que se tarde más en cargar.

Los frenos del patinete

Además del sistema de frenado regenerativo que mejora la autonomía del dispositivo, NIU ha conseguido que su freno tenga menos riesgo de desgaste que otros. Y, a pesar de tener solo una manilla de freno, esta sirve tanto para la zona delantera como la trasera. Así, la marca ha logrado un freno seguro y estable.

Velocidad y potencia del KQi2

El patinete más barato de NIU tiene una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora, como solemos estar acostumbrados con este tipo de vehículos en Europa. En este aspecto, el KQi2 no se diferencia de la mayoría de sus competidores.

Más allá de la velocidad, también es importante su potencia, que, en este caso, llega hasta los 300W. Gracias a ello, es capaz de subir pendientes de 15% sin problemas. Por menos dinero, hay modelos que tienen más potencia, sin embargo, no tiene por qué ser un hándicap si en tu ciudad no hay muchas cuestas empinadas.

Tamaño, peso y diseño

El aparato mide 112,4 x 17,4 x 122 centímetros, suficiente para que un conductor adulto medio pueda desplazarse cómodamente. Si tienes que subir escaleras con el patinete a cuestas, debes tener en cuenta que pesa 18,2 kilogramos. Algunos pueden considerarlo pesado (y lo es más que otros), pero en el tiempo que lo he usado no me ha parecido incómodo de transportar.

Pese a que sus dimensiones sean perfectas para una persona media, el espacio pensado para los pies es algo justo, lo cual podría ser una desventaja para aquellos que tengan los pies muy grandes. No obstante, eso no ha sido un problema para mí.

El KQi2 dispone de una luz LED delantera para ofrecer visibilidad al conductor y también para avisar de su paso a peatones y otros vehículos. Pero no solo se queda con esas luces y cuenta con una luz trasera roja que se ilumina más cuando el usuario frena, para avisar a quienes vayan detrás.

En el manillar, el patinete tiene una pantalla que se ilumina al encenderse, con información sobre la batería que queda, el modo de conducción que se está usando y si está conectado a Bluetooth a la aplicación de NIU o no.

Para que no ocupe tanto espacio en casa y desplazarlo cómodamente cuando no se está usarse, el KQi2 puede plegarse de forma sencilla. Cuando está parado, también se puede recurrir a la pata para mantenerlo de pie fácilmente.

El KQi2 se puede plegar para guardarlo en casa o moverlo cuando no está en uso más fácilmente. NIU

Conéctalo a la app NIU

Como todos los vehículos electrónicos de NIU, el patinete KQi2 funciona con la aplicación de la firma que puede usarse en dispositivos iOS y Android. Una vez que los usuarios tienen la app en sus móviles, pueden conocer cuánta batería les queda en el dispositivo más a detalle que en la pequeña pantalla del manillar.

Además, también sabrán su posicionamiento GPS e incluso consultar las rutas que ya han hecho, para compartirlas o volver a hacerlas.

PUNTUACIÓN: 8 LO MEJOR: su precio, la autonomía de 40 km y su sistema de frenado.

​LO PEOR: el espacio para colocar los pies y la potencia para subir pendientes.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.