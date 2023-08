Acer ES Series 5: un patinete eléctrico con el que deslizarte por la ciudad es mucho más cómodo

Valoración: Acer ES Series 5 / patinete eléctrico

El uso del patinete eléctrico en España se ha estandarizado. Al salir a la calle, es raro no ver a personas moviéndose a través de este medio de transporte sostenible y práctico de un lado a otro de la ciudad. De hecho, en los últimos años, son varios los grandes municipios que han comenzado a ampliar sus carriles bici, a señalizar las carreteras por las que pueden pasar e incluso a instalar semáforos para bicicletas y patinetes.

En España hay patinetes eléctricos de alquiler, pero hay usuarios que han optado por dar el salto y comprarlos. Esa opción, aunque pueda suponer un desembolso de dinero de cientos de euros y parecer caro, a la larga es más barato que usar el transporte público para moverse por entornos urbanos e incluso más rápido. En 20Bits, hemos probado durante unas semanas el patinete de Acer ES Series 5 y, en esta review, te contamos todo lo que hemos descubierto para tenerlo en cuenta si has decidido hacerte con uno.

Fácil de montar y fácil de llevar

El ES Series 5 es un patinete muy fácil de montar que pesa solo 18,5 kilogramos y que se puede plegar, para que resulte sencillo guardarlo en casa sin que moleste. Del mismo modo que no cuesta montarlo ni plegarlo, también lo es circular con él, gracias a su motor de 36V / 350W, que facilita llegar de 0 a 25 km/h con solo un impulso.

Acer ha conseguido que su vehículo se deslice solo por las calles, sin apenas esfuerzo, para que al conductor le resulte más sencillo centrarse en los peatones y las señales de tráfico. Además, para que no sufra ningún peligro, cuenta con unos intermitentes, que permite alertar al que va atrás de que va a girar a la derecha o a la izquierda con una luz trasera.

Tres modos de velocidad

El patinete dispone de tres modos de velocidad, para que el usuario no se despiste y acelere más de la cuenta.

A 6 km/h (velocidad crucero). Puede usarse para cuando se va andando con el patinete al lado.

(velocidad crucero). Puede usarse para cuando se va andando con el patinete al lado. A 10 km/h. Para ahorrar batería o para sitios no tan ajetreados, para cuando se quiere disfrutar del entorno.

Para ahorrar batería o para sitios no tan ajetreados, para cuando se quiere disfrutar del entorno. A 25 km/h. Es útil para cuando se viaja por la ciudad, para no ir muy lento y no molestar al de detrás.

Olvídate de la batería

Una de las grandes ventajas del patinete es que tiene una batería muy duradera, con una autonomía que puede llegar hasta los 60 kilómetros. De este modo, los usuarios pueden tardar en cargarlos sin preocuparse por que se gaste en mitad del trayecto.

Para cerciorarse de que no se está agotando la batería, lo único que deben hacer es mirar a la pantalla que se encuentra en el medio del manillar. Esta pantalla funciona con luz LED, pero tiene una desventaja: no brilla mucho, por lo que, cuando hace Sol, no se ve del todo.

Diseño del ES Series 5

Los desarrolladores de Acer han equipado al patinete con una suspensión delantera y trasera que permiten que los trayectos más largos sigan siendo cómodos, incluso aunque haya baches. No obstante, la zona en la que se apoya los pies es muy alta, por lo que dichos baches, si se llegan a notar, pueden generar algo de impresión al ir muy rápido.

El ES Series 5 cuenta con un freno electrónico delantero y un freno de disco trasero, para ofrecer un buen control a la hora de parar y evitar sustos. Gracias a ello, Acer garantiza la seguridad en el frenado, incluso si se hace en el último momento.

Puntuación: 8,5 LO MEJOR: la autonomía, el sistema de frenado y la comodidad.

​LO PEOR: la base es muy alta y puede impresionar al principio, y la pantalla LED no ilumina casi.

