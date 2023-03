Bosch GlassVAC Solo Plus: mantén limpios los cristales de tu casa por menos de 60 euros

Valoración: GlassVAC Solo Plus

Bosch destaca por sus electrodomésticos, herramientas de bricolaje, productos de climatización y dispositivos de limpieza. Para poner a prueba unos de sus artilugios, hacemos desde 20Bits la review de GlassVAC Solo Plus, un limpiador de cristales a batería que facilita la tareas del hogar.

Ficha técnica

Dimensiones del producto : 162 x 96 x 222 milímetros.

: 162 x 96 x 222 milímetros. Peso : 0,70 kilos.

: 0,70 kilos. Capacidad del depósito de agua residual : 100 mililitros.

: 100 mililitros. Tiempo de uso : Se pueden limpiar hasta 35 ventanas con una sola carga de batería, pero más o menos, aguanta unos 45 minutos a pleno rendimiento.

: Se pueden limpiar hasta 35 ventanas con una sola carga de batería, pero más o menos, aguanta unos 45 minutos a pleno rendimiento. Tiempo de carga : Dos horas, aproximadamente.

: Dos horas, aproximadamente. Capacidad de la batería : 2,0 Ah.



: 2,0 Ah. Tensión de la batería : 3,6 V.

: 3,6 V. Complementos : Sí.

: Sí. Fuente de alimentación: Operado a mano.

¿Cómo funciona?

Antes de entrar en detalle, es importante mencionar que el dispositivo está diseñado para el uso doméstico, es decir, para limpiar azulejos, cristales y espejos en superficies verticales, inclinadas u horizontales.

Como se puede observar en la caja, hay dos componentes principales que forman GlassVAC Solo Plus. Por un lado tenemos el limpiador de cristales y su correspondiente rasqueta junto al cabezal aspirador, y por otro, la botella de aplicador pulverizador y su cabezal para frotar una superficie.

Limpiador (izquierda) y pulverizador (derecha). 20BITS

Su funcionamiento es bastante sencillo y no requiere ningún tipo de complicación. Solo tienes que echar GlassVAC detergente o un poco de agua con jabón en la botella, pulverizar el líquido por un cristal, frotar el producto de limpieza con el paño de microfibra, y posteriormente, encender el limpiador de cristales para aspirar todo el fluido hasta que no quede ni una sola gota.

Si te estás preguntado '¿qué pasa con el líquido que aspira el dispositivo?, debes saber que el limpiador incorpora un depósito de agua sucia con un indicador de máximo para saber en qué momento hay quitar el tapón para verter el líquido de dentro. Asimismo, el pulverizador tiene otro indicador para echar la cantidad exacta de producto de limpieza.

¿Es útil?

Afirmativo. Si tienes una mampara de ducha en tu baño, será bastante útil para limpiar la cal que se quede en los cristales, y si llueve en tu ciudad (no como en Zaragoza), también podrás quitar la suciedad de las ventanas.

Dejando de lado estos dos aspectos, me gustaría mencionar que para sacar el máximo partido al producto de Bosch, he utilizado GlassVAC Solo Plus para limpiar los azulejos de la cocina cuando ha saltado la grasa de la sartén y para adecentar los espejos de los baños de manera diaria.

Existe la posibilidad de que seas de los tradicionales, es decir, de usar un trapo y limpiacristales, pero confirmo que este dispositivo deja cualquier superficie impoluta y sin ninguna marca.

Precio

¿Quieres evitar el esfuerzo de limpiar los cristales, azulejos o espejos? ¿Odias que se te quede algún roce? Puedes comprar GlassVAC Solo Plus por 59,99 euros en este enlace.

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10 - Lo mejor: Pesa poco y limpia muy bien cualquier superficie.

​- Lo peor: Tiene un líquido específico para limpiar y la autonomía podría durar un poco más.

GlassVAC Solo Plus 20BITS

Mi experiencia

Reconozco que al principio se me hacía extraño y un poco incómodo el hecho de tener dos aparatos voluminosos en la mano para limpiar, pero al final te acostumbras.

En mi caso, en la mano derecha tenía el pulverizador y en la mano izquierda el limpiador. Primero echaba y frotaba el producto de limpieza por los cristales, y después, empezaba a aspirar el líquido (si veía alguna mancha de suciedad o polvo, repetía el mismo proceso hasta que se quedase limpia la superficie). Tras hacer la misma acción por todos los cristales y espejos de mi casa, confieso que ha sido un dispositivo que me ha gustado bastante para limpiar, debido a que no se queda ningún roce y limpias cualquier rincón que esté repleto de suciedad.

Por otro lado y personalmente, los aspectos que menos me han llamado la atención han sido la autonomía (pienso que debería durar más) y su líquido específico para limpiar, aunque cumple la función la mezcla de agua y jabón).

En conclusión, recomiendo hacerte con el dispositivo de Bosch para mantener los cristales y espejos de tu hogar como 'los chorros del oro'.

