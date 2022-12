Kobold VK7: una Thermomix convertida en aspirador, aunque no está al alcance de todos los bolsillos

Valoración: Kobold VK7

¿Te gusta mantener tu casa limpia? Si la respuesta es afirmativa, Kobold VK7 puede convertirse en tu mejor amigo para tener el suelo impoluto sin una sola mota de polvo. Aunque antes de entrar en detalle, me gustaría empezar por sus principales rasgos técnicos.

Características

Autonomía : 60 minutos.

: 60 minutos. Tiempo de carga: Dos horas, aproximadamente.

Dos horas, aproximadamente. Potencia : 28 l/s.

: 28 l/s. Peso : 2,5 kilos.

: 2,5 kilos. Ruido : Menos de 75 decibelios.

: Menos de 75 decibelios. Filtros : Cuatro capas de absorción que retienen las partículas de polvo.

: Cuatro capas de absorción que retienen las partículas de polvo. Accesorios incluidos : Complementos de esquinas HD7, conjunto de cepillos, tubo extensible no eléctrico, pack de seis bolsas filtro FP7, cargador, pack de seis dovinas y correa bandolera.

: Complementos de esquinas HD7, conjunto de cepillos, tubo extensible no eléctrico, pack de seis bolsas filtro FP7, cargador, pack de seis dovinas y correa bandolera. Más de 15 funciones disponibles.

disponibles. Sistema de limpieza integral .

. Garantía legal del fabricante de tres años.

legal del fabricante de tres años. Precio: 1.695 euros.

Diseño pesado, pero ergonómico



Vorwerk, la empresa alemana que está detrás de este aspirador, apuesta por un diseño sencillo y una estética innovadora. Al sacar el cuerpo del dispositivo de la caja puede que no sepas dónde está el agarre (al menos en mi caso), sin embargo, hay un asa de goma que se libera de la parte inferior al darle una vuelta de 180 grados para convertirlo en un mango bastante cómodo, además, el botón de encendido junto a los niveles de potencia se colocarán en la parte superior.

Si rotas el mango descubres que la pantalla gira de forma automática (dependiendo si el asa está desplegado o recogido) y se mostrará el porcentaje de batería que va de diez en diez junto al nivel de potencia, la dosificación del agua, el estado de la bolsa de filtro y las advertencias. Mientras tanto, en la parte trasera se encuentra la toma de carga con un sistema de pines.

Pantalla de Kobold VK7. 20BITS

Acostumbrada a los depósitos, las bolsas de filtro de Kobold VK7 me han recordado los clásicos aspiradores de bolsa, no obstante, estas piezas tienen cuatro capas y son capaces de retener el 99,99% de las partículas de polvo fino.

Uno de los aspectos que menos me ha gustado ha sido el peso. Cuando se monta el aspirador con sus respectos complementos, he de decir que pesa bastante (2,5 kilos) y no ofrece una plena agilidad a la hora de moverlo, pero la ventaja es que las ruedas de los módulos circulan con bastante fluidez.

El siguiente rasgo que voy a mencionar es una característica que me ha parecido bastante top. Los aspiradores que he probado no tenían la opción de mantenerse fijos en un mismo sitio, sin embargo, Kobold VK7 se queda inmóvil en el suelo si impulsas el mango hacia delante hasta escuchar un clic.

En el caso de que quieras limpiar el colchón o la tapicería del sofá es recomendable dejar el mango en su posición original para usarlo como aspirador de mano. Aquí también hay otra contra, debido a que es bastante pesado para aguantarlo con una única extremidad.

Antes de adentrarnos en la limpieza, hago breve apunte de que ofrece un sistema bastante completo, en el que se incluye el propio cuerpo del aspirador, accesorios de esquinas (HD7), un módulo multisuelos y alfombras (EB7), otro módulo aspira y friega (SP7) y un módulo textiles y colchones (PB7, MR7, MP7).

Cuerpo de Kobold VK7 con el mango recogido. 20BITS

Limpieza con cuatro niveles de potencia



El aspirador Kobold VK7 dispone de un alto nivel de aspiración, lo que permite un rendimiento de limpieza de primera clase. El ajuste por defecto (nivel 1) se establece automáticamente al encender el dispositivo para garantizar un uso óptimo de la energía, sin embargo, los ajustes se pueden adaptar a las preferencias del usuario.

Por otro lado, ofrece cuatro niveles de potencia y rendimiento, garantizando una máxima comodidad:

Nivel 1: Potencia estándar para polvo y suciedad media con detección automática del suelo, incluso adecuado para alfombras ligeras (ajuste por defecto).

Potencia estándar para polvo y suciedad media con detección automática del suelo, incluso adecuado para alfombras ligeras (ajuste por defecto). Nivel 2: Potencia fuerte para una mayor cantidad de polvo y suciedad con detección automática del suelo.

Potencia fuerte para una mayor cantidad de polvo y suciedad con detección automática del suelo. Nivel 3: Máxima potencia en suelos duros para una limpieza más intensa.

Máxima potencia en suelos duros para una limpieza más intensa. Nivel 4: Máxima potencia para una limpieza más intensiva.

Máxima potencia para una limpieza más intensiva. Modo de rendimiento: Aumento temporal de la potencia para aspirar la suciedad más gruesa (se pueden aspirar partículas de hasta un centímetro gracias a la tapa de rendimiento que se abre en el cepillo automático que corresponde al módulo multisuelos y alfombras).

Dentro de la caja del aspirador venían incluidos unos polvos con olor a lavanda para limpiar el colchón, pero, ¿cómo se usan? Tienes que esparcirlos por la cama, extenderlos con su correspondiente accesorio y frotar para conseguir un resultado impoluto.

Complementos de limpieza de Kobold VK7. 20BITS

Autonomía notable



A comparación de otros aspiradores que he probado, confieso que Kobold VK7 es el dispositivo que menos autonomía tiene. La máxima potencia consume toda la batería en menos de 15 minutos, aunque si limpias el suelo de tu casa a un nivel mínimo, el modelo puede aguantar una hora (aproximadamente).

Respecto al nivel de carga, el aspirador tarda dos horas en cargarse para alcanzar el cien por cien de la batería. Bajo mi experiencia de uso, he utilizado el nivel de potencia 2 para aspirar y fregar durante tres días a medio rendimiento con cualquier accesorio.

Por otro lado, gracias a los completos que vienen incluidos en la caja, puedes limpiar el colchón o las tapicerías del sofá durante más de media hora, no obstante, puedes ver cómo disminuye el porcentaje de la batería en la pantalla del dispositivo.

Módulos de Kobold VK7. 20BITS

Mantenimiento



El estado de la bolsa se puede ver al tirar de la pestaña que abre el compartimento para tirar de la lengüeta gris. Como he mencionado anteriormente, dicha característica me recuerda a los aspiradores tradicionales, sin embargo, Vorwerk apuesta por la longevidad frente al típico usar y tirar gracias a su mantenimiento y recambios que van incluidos en la caja. De primeras, van seis bolsas en el packaging, pero una vez agotadas, se pueden comprar en la página web de la compañía.

Precio



Pagar 1.695 euros por un aspirador puede rascar bastante el bolsillo, ya que hay dispositivos de gamas medias que ofrecen los servicios básicos por menos dinero. En cambio, si te gusta la limpieza y quieres un producto electrónico duradero que sea multifuncional, puedes hacerte con un Kobold VK7.

No te preocupes, Vorwerk ofrece la posibilidad de financiarlo en cuotas mensuales o en un pago único.

De izquierda a derecha: filtros, cargador y agarre para llevar el aspirador pegado al cuerpo. 20BITS

PUNTUACIÓN 20BITS: 8.5/10 LO MEJOR: El kit de complementos y los diversos modos de potencia que facilitan la limpieza.



LO PEOR: Precio bastante elevado y aspirador pesado para mover con agilidad.

