Valoración: Vactidy Blitz V8

Vactidy, compañía fundada en 2013, desembarcaba en España a finales del pasado año con sus dispositivos de limpieza. Esta marca ofrece aspiradoras fáciles de usar, cómodas y aptas para bolsillos en tiempos de crisis sin sacrificar demasiado la tecnología que llevan.

En nuestro país ha lanzado la Vactidy Blitz V8, un modelo bastante funcional y práctico que consigue buenos resultados y cumple con lo esperado en relación calidad-precio.

Dicen en su web que su filosofía es “trabajar en la funcionalidad y la calidad y llevar nuestros productos a los clientes a un precio razonable con buenos servicios”. Después de probar su aspiradora de escoba inalámbrica durante unas semanas, puedo corroborar esta afirmación.

La aspiradora se desmonta en varias piezas y es muy cómoda a la hora de almacenarla. 20BITS

Especificaciones técnicas

Potencia: 200 vatios

Potencia de succión: 20.000 PA

Voltaje: 240 voltios

Color: verde

Desmontable: sí

Dimensiones: 32,5 cm de largo, 12 cm de ancho y 21,5 alto

Peso: 2,49 kg

Ruido en decibelios: 78,8dB

Sistema de filtración: Filtro HEPA + Filtro Esponja + Filtro de Acero Inoxidable + Filtración Ciclónica

Autonomía: 35 minutos Modo Auto y 20 minutos Modo Max

Batería extraíble: sí

Tiempo de carga: 2,5 horas

Cabezal: luz LED, gira 180° y se mantiene en posición vertical a 90°

Capacidad: 1,2 litros

Precio: 149 euros

Vactidy Blitz V8. 20BITS

Diseño sencillo, pero funcional

De su diseño destacaría tres cosas: la ligereza, el hecho de que se desmonte en varias piezas y su versatilidad.

La Vactidy Blitz V8 es una aspiradora tipo escoba sin cables, similar a casi todas las que se encuentran en el mercado y que se inspiran en las pioneras de la marca Dyson. Sin embargo, tiene como valor diferencial algo que en mi opinión es muy interesante, sobre todo si no tienes una casa muy grande: se puede desmontar y guardar en una caja bastante compacta que cabe en cualquier sitio.

Es cierto que yo prefiero colgar la aspiradora montada al completo para tenerla siempre a mano porque le doy bastante uso -para lo cual viene incluido un gancho que te permite hacerlo-, pero si eres de usarla menos esta opción de recogerla por piezas en una caja de apenas tres palmos es bastante práctica.

Asimismo, como señalaba más arriba, con sus dos kilos y medio es súper ligera y cómoda a la hora de manejarla.

Además, gracias a esa ligereza y a sus accesorios -como su brazo principal que es telescópico o sus distintos cabezales- es muy versátil, apta para distintas superficies, incluso puedes levantarla sin esfuerzo para utilizarla para limpiar en zonas más altas.

Finalmente, se maneja de forma muy sencilla, con solo apretar el botón de la empuñadura la pones en marcha y presionando una segunda vez activas el Modo Max.

Sobre la parte puramente estética, como decía, es una aspiradora ‘a lo Dyson’. Los acabados se sienten algo menos robustos si la comparas con marcas más premium, pero ni mucho menos da sensación de ser endeble. Y el color, fabricada en tonos verdes y plateados, es elegante a la par que discreto, por si la quieres tener colgada a la vista -esto a mí es algo que no me gusta, yo las pongo detrás de una puerta, ya que por muy ‘bonitas’ que puedan llegar a hacerse no dejan de ser un cacharro para limpiar-.

Vactidy Blitz V8 tiene una potencia de hasta 20.000 PA. Vactidy

Potencia moderada, pero competente

Ya he mencionado que utilizar esta aspiradora es muy sencillo. En realidad, lo es utilizar cualquiera de las que son de tipo escoba sin cable, ya que básicamente suele consistir en darle a un botón.

Siempre que tenga batería -punto importante-, la Vactidy Blitz V8 se pone en marcha pulsando el botón que lleva en la empuñadura: con un toque tienes el Modo Auto y con dos toques el Modo Max. Cuando está en funcionamiento se encienden tanto unos pequeños LEDs azules en el mango como una luz blanca, también de LED, en el cabezal. Esta última es bastante útil para ir localizando la suciedad en la superficie que estés aspirando.

El cabezal flexible del cepillo gira 180° y se mantiene en posición vertical a 90°. Esto, unido a su luz LED, la hace muy útil para limpiar debajo de los muebles.

Otros aspectos del funcionamiento que conviene destacar son, por un lado y como ya he dicho, que es desmontable, tiene tubo retráctil y se le pueden poner distintos cabezales -la caja incluye tres- y, por otro lado, que para vaciar su contenedor, de 1,2 litros, solo hace falta pulsar un botón que se encuentra en la parte de arriba -donde está el motor- sin ensuciarse las manos, lo que resulta cómodo y rápido.

El contenedor de polvo es extraíble y lavable y lleva un filtro HEPA que también puede lavarse -desde Vactidy recomiendan limpiarlo regularmente y sustituirlo cada dos y tres meses para mantener la eficacia de la filtración y la limpieza-.

La Vactidy Blitz V8 lleva un cepillo eléctrico 2 en 1 con una potencia registrada de succión de hasta 20.000 pascales -en el Modo Max-, es decir, un empuje similar al que ofrecería una aspiradora de cable convencional, que suelen estar entre los 17.000 y los 21.000 PA. Según dice la marca, su sistema de filtración ciclónica HEPA captura hasta el 99% de las partículas de hasta 0,3 mm y evita la obstrucción de polvo a través de un proceso de cuatro etapas de limpieza.

En mis comprobaciones he notado que recoge cualquier tipo de suciedad, si bien en algunas ocasiones hay que insistir, incluso en el Modo Max.

Vactidy Blitz V8 se puede colgar en la pared para tenerla siempre a mano. Vactidy

Autonomía estándar, pero suficiente

La autonomía de esta aspiradora es suficiente para limpiar un hogar de tamaño medio.

En el modo estándar ofrece 12.000 Pascales, una buena cifra para la limpieza diaria, especialmente en superficies duras, alcanzando una autonomía de hasta 35 minutos.

En el Modo Max alcanza los 20.000 PA, siendo apropiado para capturar elementos más pesados o para limpiar a fondo las alfombras, llegando hasta los 15-20 minutos de tiempo de trabajo.

Al ser desmontable, la batería se puede cargar por separado o extraerla e intercambiarla por otra para que el tiempo de uso sea mayor -la batería de reemplazo se vende por separado-.

Cargar por completo el aparato lleva unas dos horas y media.

Su batería es desmontable, por lo que se podrá ampliar el tiempo de funcionamiento mediante una batería adicional (venta por separado). Vactidy

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10 Lo mejor: es muy económica y no pesa nada.

​

​Lo peor: le falta un poquito más de potencia.

Se podría decir que es una aspiradora vertical inalámbrica más. En general es como muchas otras del sector, pero es que, en mi opinión, no hay nada malo en replicar algo cuando funciona. Hay mercado para todos y cada uno elegirá el rango de precio que mejor se adecúe a su bolsillo y necesidades.

No obstante, tiene un par de cosas que le pueden llevar a sobresalir por encima de las demás sin tener la tecnología de mayor potencia, que sería en lo que más flojea. La primera es que es desmontable y muy compacta, por lo que si quieres la puedes guardar sin apenas ocupar espacio. La segunda es que su batería es extraíble, algo muy cómodo a la hora de ponerla a cargar y una buena solución si quieres comprar otra extra y alargar la autonomía del aparato.

Y, por supuesto, tiene un precio con el que es difícil competir, ya que por menos de 150 euros tienes una aspiradora muy competente, versátil y con buena autonomía.

Tras probarla un tiempo y teniendo en cuenta la relación calidad-precio, se trata de un producto que yo recomendaría al 100% si quieres una aspiradora tipo escoba y no quieres gastarte mucho dinero.

