Valoración: Roborock S7 MaxV Ultra

Si te gusta mantener el suelo de tu casa impoluto y sin ninguna mota de polvo, he de decirte que Roborock S7 MaxV Ultra será tu mejor amigo. En 20Bits hemos tenido el placer (y suerte) de probar este maravilloso aspirador, un modelo de última generación que barrerá y fregará tu casa gracias a sus diversos niveles de potencia, modos de limpieza y su escaso mantenimiento.

Características

Roborock S7 Max VUltra se compone del robot aspirador y una base de carga, pero antes de entrar en detalle, vamos a indicar qué rasgos técnicos posee cada dispositivo:

ROBOT ASPIRADOR

Dimensiones 35 x 9,65 centímetros.

Peso: 4,65 kilos.

Autonomía: 180 minutos, aproximadamente.

Batería: 5.200 mAh.

Tecnología de navegación con doble cámara + LiDAR.

Conectividad WiFi.

Control por voz Alexa / Google Assistant.

Niveles de potencia: 4.

Potencia succión 5.100 Pa.

Ruido: 67 decibelios.

Programable: Sí.

Filtro alta eficiencia: Sí.

Depósitos seco / húmedo 400 / 200 mililitros.

Fregado: Sí.

BASE DE CARGA

Dimensiones: 422 x 493 x 420 milímetros.

Base de Vaciado, lavado y llenado.

Método de recolección de polvo: Dustbag.

Máxima succión: 27.000 Pa.

Capacidad de la bolsa de polvo: 2,5 litros.

Capacidad de almacenamiento de la bolsa del polvo: dos meses, aproximadamente.

Capacidad del tanque de agua limpia: 3 litros.

Capacidad del tanque de agua sucia: 2,5 litros.

Autolimpieza de la fregona: Sí.

Función de llenado automático de agua: Sí.

El conjunto de ambos dispositivos cuesta 1.437,90 euros y lo puedes comprar en el siguiente enlace. El precio puede resultar caro, por lo tanto, no es apto para todos los bolsillos, aunque si eres un friki de la limpieza (como yo), este aspirador es una buena inversión a largo plazo.

Diseño: voluminoso, pesado y con apariencia de castillo



Vamos a ir por partes. En primer lugar, el aspirador tiene un acabado mate para evitar las posibles huellas; y en la parte superior se encuentra el visor láser, un LED que se ilumina en diversos colores y tres botones:

'Home' (reflejado en una casa): Envía el aspirador a la base de carga.

'On/ Off': Sirve para iniciar o detener la limpieza.

'Stop Cleaning': Limpia una determinada zona de la casa sin necesidad de abrir la aplicación móvil.

En el frontal hay una doble lente que reconoce los objetos para evitarlos y también va incorporado un protector para eludir los posibles golpes. Si le damos la vuelta al dispositivo, podemos observar tres ruedas pequeñas que se encargan de desplazar al aspirador, sensores anticaída, pletinas de carga y cepillos (un rodillo de goma y uno lateral de cinco puntas).

Botones de la parte superior (izquierda) y parte inferior del aspirador (derecha). 20BITS

En segundo lugar, la base del modelo Ultra incluye un autovaciable 3 en 1, por lo tanto, es voluminosa y ocupa bastante espacio en una habitación. Al observar la fotografía de abajo podemos observar tres columnas, si empezamos por la izquierda, la primera es el depósito de agua sucia, la segunda es el depósito de agua limpia que se debe llenar para que el robot pueda fregar, y la última es una bolsa que acumula la basura que recoge del suelo.

Puede que suene bastante obvio, pero antes de fregar el suelo, el aspirador se encarga de limpiar la mopa de manera automática en la base, aunque es recomendable lavarla a mano con frecuencia para evitar los malos olores.

Los tres depósitos de la base. 20BITS

El sistema de limpieza es un sobresaliente



Roborock S7 MaxV Ultra cuenta con 'Reactive AI 2.0', es decir, una combinación de cámara RGB y un visor láser de procesamiento para que el dispositivo pueda orientarse, navegar, reconocer los obstáculos e incluso mande patrones de limpieza. Si eres de los usuarios que vela por su privacidad, he de decir que procesa las imágenes dentro de su unidad y cuenta con la certificación en ciberseguridad de TUV Rheinland, sin embargo, puede que esta característica no convenza del todo a los usuarios.

Personalmente, el aspirador limpia rápido, esquiva bastante bien los objetos y se mete por cualquier rincón gracias a la iluminación incorporada que mejora el rendimiento, pero el gran inconveniente es que no alcanza la suciedad de las esquinas.

Con 5.100 Pa de succión máxima y el fregado sónico 'VibraRise', el programa de limpieza está bastante completo. Lo que más me llamó la atención es que emite una vibración de alta intensidad cuando pasa por encima de manchas secas, de esta manera, garantiza su eliminación.

Si hablamos de niveles de potencia, cuenta con cinco: silencioso, normal, máximo, turbo y turbo+. Durante mi experiencia, he utilizado el modo normal y turbo para retirar las manchas y polvo, pero claro, si aumentas la potencia, disminuye antes la batería (lo que suele pasar con cualquier dispositivo electrónico).

¿Tienes alfombras en casa? No te preocupes, S7 MaxV Ultra tiene tres funciones: ignorar, evitarlas o elevarse. Por otro lado, los niveles de fregado son leve, moderado e intenso; aunque me gustaría mencionar un aspecto bastante importante, el aspirador no acepta la posibilidad de añadir productos de limpieza de cualquier supermercado para mejorar la calidad del resultado.

Roborock S7 MaxV Ultra de cerca. Roborock

Gran autonomía



El aspirador ofrece una autonomía de 180 minutos, pero este tiempo puede variar dependiendo del modo de limpieza y potencia seleccionado. Yo he probado el modo normal en un piso de 60 metros cuadrados, aproximadamente, y el dispositivo consumió la mitad de la batería en tan solo media hora (lo que le costó aspirar la suciedad). Este dato me parece especialmente bueno, debido a que puedes aspirar una casa más grande sin ningún tipo de problema gracias a su batería duradera.

Aplicación: enciende tu aspirador desde cualquier sitio



La aplicación es supercompleta, eso para empezar. La interfaz ofrece varios menús y una pantalla principal que muestra el mapa de tu casa junto a las principales configuraciones (niveles de aspiración y fregado o las zonas específicas que quieras limpiar), además, está disponible para Android e iOS.

Un rasgo que me ha encantado es que puedo manejar a Roborock S7 MaxV Ultra desde cualquier sitio. Otros de los aspectos a mencionar son el guardado de hasta cuatro mapas y las configuraciones fáciles de ejecutar.

Aviso, es recomendable situar tanto al robot como al móvil cerca del router para tener una conectividad óptima.

Aplicación móvil. 20BITS

¿Necesita un constante mantenimiento?



La respuesta es negativa. Los usuarios solo tendrán abrir la tapa del aspirador o ponerlo boca abajo para limpiar la suciedad, mientras que con la base, solo tendrán que vaciar los depósitos de agua sucia (cuando esté completo), agua limpia (cuando esté vacío) y la bolsa que recoge el polvo (aguanta perfectamente dos meses, pasando el aspirador todos los días).

Por otro lado, cuando sale de la base, gira 180 grados para humedecer y limpiar la mopa antes de fregar el suelo, y cuando regresa, elimina la suciedad de la mopa durante dos escasos minutos (no te asustes, el propio asistente de voz te dirá que la limpieza ha finalizado, algo que especialmente me ha gustado).

Base de carga (izquierda) y aspirador (derecha). 20BITS

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10 PROS: El increíble sistema de limpieza y el escaso nivel de mantenimiento.



​CONTRAS: El precio es bastante elevado y el aspirador puede hacer bastante ruido en alguna que otra ocasión.



