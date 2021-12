Huawei Watch GT 3: pantallaza, gran autonomía y diseño top en un reloj inteligente con lo básico para el día a día

Huawei se está haciendo un hueco interesante en el sector de los wearables. En 20Bits hemos probado ya algunos, sobre todo auriculares inalámbricos, y ahora hemos tenido la ocasión de analizar el último reloj inteligente de la marca: el Watch GT 3, un smartwatch muy acertado en su estética, su practicidad y su autonomía.

La experiencia de uso me ha gustado mucho, especialmente por lo ya comentado y también por lo ligero y cómodo que es. Se puede sacar alguna mejora, sobre todo en lo referente a funcionalidades más prémium y a tener más opciones en cuanto a aplicaciones -la limitación aquí viene marcada por llevar como motor el sistema operativo HarmonyOS-, pero en general tiene más pros que contras.

Cierto es que si vienes de otro wearable de este tipo de un poco más alta gama notarás cierta bajada de nivel, no obstante creo que el equilibrio entre calidad y precio es más que correcto y el nuevo smartwatch de Huawei es una opción muy recomendable si buscas diseño, autonomía y lo básico para tus actividades diarias. Yo voto sí y te lo cuento todo en este análisis.

El Huawei Watch GT 3 está disponible en 46 y 42 mm de caja. 20BITS

Especificaciones técnicas (de la versión de 42 mm)

Tamaño de la caja: 42 mm

Dimensiones totalesde la caja: 42,3 mm x 42,3 mm x 10,2 mm

Tamaño de la muñeca: 130 - 190 mm

Peso: 35 gramos sin correa

Materiales: caja frontal de acero inoxidable y caja trasera de plástico

Colores de la correa: negro (de fluoroelastómero), blanco (de piel) y dorado (de metal)

Pantalla: AMOLED de 1,32 pulgadas con resolución 466 x 466 píxeles y 326 ppp

Procesador: ARM Cortex - M

Sistema operativo: HarmonyOS 2.1

Conectividad: Bluetooth 5.2

Compatibilidad: HarmonyOS 2 o superior, Android 6.0 o superior, iOS 9 o superior

Memoria RAM: 32 MB

Almacenamiento: 4 GB

Batería: 455 mAh, hasta una semana de autonomía y carga inalámbrica

Resistencia al agua: 5 ATM

Botones: 2

Sensores: acelerómetro, giroscopio, geomagnético, PPG TruSeen 5.0+, presión de aire, temperatura

GPS: doble banda

Asistente virtual: sí, Celia

Extras: altavoz, micrófono, corona digital

Precio: 299 euros

Diseño: una delicia

Ya lo he adelantado y no voy a demorarlo mucho más: en lo estético, el Huawei Watch GT 3 me ha encantado. Mucho. Lo he probado en la versión de 42 mm y correa metálica dorada y me queda estupendo. Es bonito, cómodo y ligero, todo lo que le puedes pedir al diseño de un reloj.

En este sentido me ha gustado mucho más que otros smartwatches de mucho más nivel, aunque como luego explicaré hay otras cosas que me faltan después de venir de esos más prémium.

Hablemos de tamaños de la caja: existe la versión de 42 mm, la que he analizado, y la de 46 mm. La primera tiene unas dimensiones concretas de 42,3 mm x 42,3 mm x 10,2 mm y la segunda de 45,9 mm x 45,9 mm x 11 mm, lo que se traduce en que en todo caso tampoco este es demasiado grande. Pesan 35 y 42,6 gramos sin la correa respectivamente.

En cuanto a los materiales de la caja, el frontal es en acero inoxidable -con posibilidad de elegirlo dorado en la versión de 42 mm- y la trasera en plástico negro.

La parte trasera del Huawei Watch GT 3 es en plástico negro y tiene los sensores. 20BITS

El tamaño de la muñeca del modelo más grande es de 140 - 210 mm y del pequeño de 130 - 190 mm. Las correas varían más según la versión: para la de 46 mm puede ser de fluoroelastómero negro, de piel marrón y de acero inoxidable, y para la de 42 mm de fluoroelastómero negro, de piel blanca y de metal dorada. Esta última, la que yo he probado, tiene un tacto súper agradable y como decía es visualmente muy bonita.

Una cosa que me ha gustado muchísimo es cómo resuelve la marca la manera de abrocharse el reloj, que va por un sistema de imanes muy cómodo para ajustarlo.

Sobre el manejo, tenemos dos botones. El de arriba es una corona giratoria que nos sirve para seleccionar apps y movernos por los menús y que si le damos un toque nos lleva a la pantalla con todas las aplicaciones y el de abajo con solo tocarlo aparece el modo ejercicio -es la opción por defecto, pero puede configurarse otra-.

En la parte trasera como siempre tenemos los sensores para el seguimiento de salud y el sistema de carga, que en este caso es inalámbrica.

Finalmente, aunque la marca no menciona nada en las especificaciones, es bastante resistente, ya que en el tiempo que lo he probado no ha sufrido ningún rasguño.

Reitero que el diseño me ha gustado mucho, me resulta elegante, ligero, cómodo y del tamaño perfecto para mi muñeca.

El Huawei Watch GT 3 está disponible en acero, plástico negro, metal dorado y piel blanca o marron. 20BITS

Pantalla: una joya que da gusto mirar

Visto lo de fuera, vamos a lo de dentro. Y empezamos por la pantalla, que es de lo mejor del reloj. El Huawei Watch GT 3 tiene una resolución y una nitidez que se podría codear con la que ofrecen los dispositivos de más alta gama.

En la versión de 46 mm, tenemos una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución 466 x 466 píxeles y 326 ppp. La que he probado, la de 42 mm, tiene 1,32 pulgadas pero misma resolución y píxeles por pulgada.

Esto se traduce en un gusto a la hora de ver tu reloj. Cero de píxeles, buen equilibrio de color, brillo adecuado con y sin luz solar, nitidez perfecta... en definitiva: una resolución realmente buena.

Por cierto que el reloj tiene brillo automático y funciona estupendamente, algo que siempre se agradece al pasar de interiores a exteriores. Es una característica que esperamos que tengan todos los smartwatches, pero que lamentablemente no siempre es así.

Decir también que la experiencia de uso es muy agradable y todo fluye bien. Además, mantiene el tipo de controles a los que nos tienen acostumbrados la mayoría de relojes inteligentes del mercado: ver las notificaciones deslizando de abajo arriba, ver el menú rápido deslizando de arriba abajo y ver las apps favoritas deslizando a un lado.

Finalmente, tenemos decenas de esferas entre las que elegir la que más nos guste y como suele ser habitual si mantenemos presionada la pantalla aparecen unas cuantas para cambiar de una a otra rápidamente.

Esferas del Huawei Watch GT 3. 20BITS

Tecnología interna: se queda justa, pero con lo necesario

Como ya he dicho el Watch GT 3 lleva integrado HarmonyOS, el sistema operativo propio de Huawei. Esto tiene algunas pegas, sobre todo si el móvil que llevas no pertenece a la marca.

Para empezar y como más reseñable echo en falta bastantes aplicaciones y algunas funcionalidades que sí encontramos en smartwatches algo más prémium. Pero es que este no es un reloj inteligente de gama alta, dirás. Sí, pero tampoco es una baratija, ya que roza los 300 euros. Por eso se nos puede quedar un poco corto en este terreno.

Eso sí, tiene lo básico y lo que yo más reclamo a un dispositivo como este: funciones de salud suficientes que dan resultados óptimos por lo general -ojo que como siempre decimos este no es un aparato médico y, por lo tanto, nos tenemos que tomar dichas funciones solo como algo orientativo-, modos de ejercicio abundantes y que funcionan correctamente, control de la música -y también almacenamiento interno-, buen seguimiento del sueño, sincronización de las notificaciones a su tiempo y recepción de llamadas por Bluetooth, ya que incorpora altavoz y micrófono.

Mediciones de la app para el móvil del Huawei Watch GT 3. 20BITS

La fluidez es buena y moverte por las aplicaciones y los menús es rápido y natural gracias al empuje de su procesador -y también claro a su buena pantalla-.

Es compatible con HarmonyOS 2 o superior, Android 6.0 o superior e iOS 9 o superior, integra una memoria RAM de 32 MB y un almacenamiento de 4 GB. Tiene más de un centenar de modos de ejercicio y diferentes opciones de salud, como son monitorización de sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, presión y temperatura, las cuales en general arrojan datos que podrían equipararse a la realidad, pero que como ya he subrayado no hay que tomarse demasiado al pie de la letra pues este no es un dispositivo médico.

Una de las cosas que menos me ha gustado del reloj es su app para el smartphone. Para enlazar el reloj al móvil tendremos que usar Huawei Salud, que está disponible en App Store, Google Play y AppGallery. Yo he probado la versión para iOS y si digo que no me gusta es porque me parece una aplicación un tanto limitada con respecto a otras que he probado, tanto de smartwatches de gamas más altas como de gamas más bajas.

Prácticamente no puedes configurar nada desde de la app e inicialmente me volví un poco loca para encontrar, por ejemplo, cómo programar el modo ‘No molestar’ automático en un horario determinado, ya que estaba acostumbrada a hacerlo desde la aplicación con otros relojes y en este caso se hace desde el propio dispositivo.

Asimismo, por lo menos en mi experiencia con iPhone, el móvil se desconecta del reloj habitualmente y tengo que entrar en la app para que se sincronice de nuevo.

Finalmente una última pega del reloj es que no cuenta con la posibilidad de hacer pagos por NFC.

Dicho todo esto vuelvo a insistir en que cuenta con las funciones básicas y más necesarias para el día a día y, en ese sentido, es un smartwatch bastante práctico y funcional.

El Huawei Watch GT 3 tiene batería para al menos una semana. 20BITS

Batería: una de las grandes características de este reloj

Con sus 455 mAh de batería, con este smartwatch no te tendrás que preocupar de llegar a una semana de autonomía. Otra cosa que me gusta muy mucho y que valoro bastante de los relojes que son un poco menos gama alta.

Como digo puedes tirar siete días sin tener que repostar aunque lo uses con alegría, incluso en modo entrenamiento -y por supuesto conectado al móvil en todo momento-. La marca afirma que la versión de 46 mm llega a las dos semanas si haces un uso básico.

Se carga mediante una base inalámbrica incluida en la caja y tarda más o menos una hora y media en llegar al 100%, un tiempo bastante aceptable.

Resumiendo: la batería es una de las características estrella del Huawei Watch GT 3.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: el diseño precioso, la autonomía de sobra y la pantalla top.



Lo peor: nos faltan tanto aplicaciones como (especialmente) la comodidad de los pagos con NFC y la app para el móvil es mejorable, al menos en iOS.

​

Como supongo que ha quedado claro el último reloj inteligente de Huawei me ha gustado mucho, especialmente su diseño, su comodidad y su autonomía. Es el smartwatch que yo recomendaría si lo que buscas en este wearable es funciones prácticas para el día a día, batería y un toque elegante, aunque también quieras utilizarlo para el plano deportivo.

Cuesta unos 300 euros, lo que tampoco hace de él un reloj que se enmarque dentro de los baratos, pero a cambio tienes mejores calidades y más resistencia de los materiales, así como una esfera muy top. Y es que la pantalla se ve de maravilla y la resolución es una delicia, así como la navegación y la fluidez a la hora de moverte por los menús.

Como digo, la pega más grande tal vez sean sus funciones, que son muy básicas. Pero esto puede no ser un contra si no quieres demasiadas florituras en un smartwatch y prefieres lo práctico.

En mi opinión es un dispositivo que resuelve bien las necesidades principales de la mayoría de los usuarios y, por lo tanto, me parece una opción entre los relojes inteligentes gama media muy recomendable.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.