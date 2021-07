¿Qué es WifiAway? El servicio de WiFi portátil sin compañias de por medio

Estamos en pleno verano y eso significa que, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, necesitamos vacaciones y salir de casa. Puede que te vayas a un hotel y tengas internet, o cuentes con una tarifa de datos ilimitados en tu móvil, pero seguro que echas un poco de menos la comodidad de tu internet en casa.

No te preocupes si la conexión de tu segunda residencia o de tu móvil no es suficiente porque existe Wifi Away, un router portátil con tarjeta SIM.

¿Qué es WifiAway?



WiFiAway se autodenomina como 'WiFi portátil en España sin instalación ni permanencia'. Se trata de un servicio que nos alquila un router portátil que ya viene con conexión durante un periodo de tiempo. Es lo que en algunos países de habla inglesa se conoce como 'pocket WiFi', concepto que puede que hayas escuchado si has viajado al extranjero. En países como Japón y Corea del Sur es bastante común el uso de este dispositivo.

En lugar de tener que comprarlo y después contratar una SIM con datos, ya viene el pack completo y se alquila por un periodo de tiempo. Terminado el contrato, tenemos que devolver el dispositivo por correo. Además, WifiAway nos proporciona un sobre prefranqueado para la devolución, pero si perdemos el sobre tocará pagar un servicio de mensajería. En el caso de enviarlo con retraso hay penalización, aunque no se especifica la cantidad de dinero.

WifiAway ofrece la opción de enviar sus dispositivos directamente a hoteles, si vamos a estar de vacaciones. Además, hay hoteles que lo ofrecen como parte de sus servicios, por lo que en esos casos el envío no es necesario, ya que el propio hotel dispone de routers.

Una antena muy potente, pero sin 5G

Sobre la cobertura de red que ofrece WifiAway, la compañía afirma en su página web que trabajan con varios operadores españoles, pero no dice con cuáles. Lo que sí dice es que la antena del dispositivo es más potente que la de la mayoría de móviles: el router soporta hasta 10 conexiones simultáneas y alcanza una velocidad de hasta 40 Mbps de bajada.

Eso sí, parece que de momento los dispositivos no son compatibles con 5G, ya que no se menciona en ningún momento.

Tarifas de Wifi Away

WifiAway cuenta con distintas tarifas dependiendo del tiempo que queramos alquilar el router portátil, siendo el mínimo 35 euros, que es la tarifa para 10 días.

Podemos usarlo menos tiempo, pero el mínimo a pagar siempre será de 35 euros.

A partir de aquí los precios van subiendo dependiendo de la cantidad de días que elijamos. Además, la cantidad de datos que podremos gastar va en función de los días, siendo por defecto 1 GB por día en periodos cortos y un máximo de 20 GB por mes.

En todas las opciones, WifiAway nos deja duplicar los datos. Esto nos costará cerca del doble. Por ejemplo eligiendo la opción de una semana por 35 euros, si duplicamos datos hasta 20 GB nos costará 31 euros más.

En el momento de contratar siempre nos aparece el precio para nuestra selección de fechas y una segunda opción con un precio promocional en el caso de que lo queramos más tiempo. En este caso, de los 45 euros que nos costaría contratar 15 días, WifiAway ofrece hasta 37 días por 55,50 euros.

Al acabar la suscripción se puede renovar en tramos de un mes y hasta tres meses que tendrán el coste de 39 euros (un mes), 36, 50 euros (Dos meses) y 35 euros (tres meses).

WifiAway no es el único servicio de este tipo que opera en nuestro país, existen otros que también lo ofrecen como Portable WiFi Spain o WifiVox. Eso sí, ninguno te servirá si vas a viajar al Europa u otros países.

Este tipo de servicios son interesantes para estancias de pocos días porque si nos vamos a periodos largos generalmente sale mejor de precio contratar una SIM de un operador y usarla en el móvil o en nuestro propio router portátil.

