Eso de dejar a un lado los dispositivos periféricos si no eres informático, es agua pasada. No hace falta dedicarse al sector para que estas herramientas lleguen a nuestro día a día para facilitar nuestras tareas con los dispositivos, ya sea en el ámbito laboral o en el personal. Las tabletas gráficas, por ejemplo, han saltado del campo del diseño y la ilustración para situarse como una alternativa al ratón para cualquier usuario. Los discos duros son otros de los fundamentales para todas las personas que empleen un portátil.

Así, las funciones de estos auxiliares son de lo más diversas, pero todos ellos comparten la prestación de ampliar nuestras posibilidades con los ordenadores, ya sea almacenar fotografías y archivos para no perderlos, ofrecer un mejor sistema de sonido (si apostamos por altavoces externos) o, simplemente, imprimir documentos, en caso de contar con una impresora. Uno de nuestros últimos descubrimientos en Amazon ha sido, precisamente, un periférico perfecto para quienes no tienen un sitio fijo para (tele)trabajar o necesitan escribir en cualquier momento.

Así es el proyector portátil que muestra teclado virtual

Se trata de un proyector portátil que se conecta al ordenador mediante bluetooth o USB para mostrar un teclado virtual que se proyecta en cualquier superficie. Así, podemos acceder a las funciones de este periférico sin necesidad de contar con él físicamente. ¿Y qué ventajas tiene esta función? Para empezar, no necesitamos cargar con él cuando tenemos que trabajar con el portátil, puesto que este gadget tiene un pequeño tamaño que cabe en cualquier espacio. ¡Pero hay mucho más!

Este dispositivo proyecta un teclado sobre una superficie. Amazon

Este dispositivo periférico, si eres de los que da importancia a los cometarios y valoraciones de otros usuarios, cuenta con algo más de 100 reseñas que le han valido casi cuatro estrellas doradas en el catálogo de Amazon (el máximo es de cinco). Y es que frente al 33% que lo han probado y le han dado la puntuación top, hay un 26% que ha optado por los tres galardones, acusando en algunos casos que es un capricho prescindible. Pero, ¿qué tiene de bueno para que la mayoría lo recomiende?

Los puntos fuertes del teclado de luz

Este teclado de luz es ideal para aquellos que en casa acusan poco espacio, puesto que, por un lado, nos permite reflejar en cualquier superficie un teclado funcional con el que trabajar con comodidad sin necesidad de tener un despacho preparado en el hogar. Por otro, nos libra de tener un teclado fijo sobre la mesa u ocupando algún espacio que sería de utilidad para el almacenaje de otros productos.

Además, nos permite, sin necesidad de grandes auxiliares o fundas, tener un teclado de tamaño PC manejable y con el que será fácil movernos, ya sea porque tenemos que trabajar fuera de casa o viajar con él.

Las desventajas que puedes encontrar

No todo son virtudes cuando se habla de los teclados láser que tantos problemas de espacio nos resuelven, también tienen contraindicaciones que conviene tener en cuenta para no estropearlos antes de tiempo o llevarnos una decepción. Tal y como aseguran en la web de Amazon, y usando la información que acerca el fabricante, "dado que este producto utiliza rayos infrarrojos, la fuerte radiación de la luz solar directa o reflejada o de la iluminación de tungsteno (halógena o incandescente) puede provocar errores de funcionamiento". Además, hay que ser cuidados con la fuente de luz: es esencial que no esté en contacto directo con nuestros ojos, pues, aunque está clasificado "como un producto de clase 2" por cuestiones de seguridad es mejor ser cautos con su uso.

