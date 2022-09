¿Cuál es el mejor disco duro externo que podemos encontrar en Amazon?

Lo ideal sería que por cada dos dispositivos que tuviéramos en casa, como un móvil o un ordenador, poseyéramos un disco duro externo donde almacenar imágenes, videos, documentos importantes o trabajo y que estos se mantengan a salvo. Y es que, las fotografías de nuestra familia, los papeles del médico o los trabajos de la universidad no deberían tener solamente una copia en el portátil o en el smartphone. Pero, muchas veces, no sabemos cómo elegir un disco duro o que características deberían cumplir para que sea un buen partido y merezca la pena realizar el desembolso de dinero. Por eso, desde 20deCompras queremos ayudarte y el primer consejo es que busques en Amazon, ya que el gigante de las ventas online tiene disponibles modelos muy competitivos que no pasan de los 70 euros.

Lo recomendable para un disco duro, con el volumen multimedia que generamos hoy en día, es que tenga un Terabyte de capacidad. Eso sería lo ideal y, además, que su tamaño sea compacto para que no nos ocupe mucho espacio como pasaba antes. Por otro lado, deberá ser compatible con la mayoría de sistemas operativos que hay en el mercado o le cerrarás muchas puertas a tus dispositivos. Desde 20deCompras hemos encontrado el mejor y más vendido de Amazon, así que toma nota.

Sin duda, el que arrasa ahora mismo, con la etiqueta Amazon's Choice, que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad-precio, es el Toshiba Canvio Basics. Es económico, está ahora rebajado, tiene un Terabyte de memoria (y también tienes disponible de 2 y de 3 Terabytes), muchas opiniones positivas que lo avalan (120.563), es de una marca de confianza y ocupa poco espacio.

Si quieres otras opciones un poco más económicas para salir del paso y guardar solamente los documentos importantes del trabajo o de la familia, desde 20deCompras te aconsejamos este modelo de Sonnics, de 250 gigas, más de 1.000 opiniones y muy compacto. Además, es compatible con Windows PC, Apple Mac, Xbox 360 y PS4. Lo mejor es su precio, no llega a 27 euros.

