Más allá de la ilustración: tres motivos para tener una (buena) tableta gráfica y dónde conseguirla por 25 euros

Aunque hoy en día el teléfono móvil es la extensión de nuestro cuerpo, no hay jornada en la que no usemos otros dispositivos tecnológicos durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, son muchos los que utilizan un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, para el desarrollo de su jornada laboral. Y, si no, cuando esta acaba, la tablet recoge el testigo tecnológico ya que, además de trabajar, nos permite disfrutar de nuestros juegos preferidos, nos da acceso a diferentes páginas web y nos abre un mundo de posibilidades de forma cómoda. Así, ordenadores y tablets son herramientas perfectas para nuestro tiempo de ocio, pero también para escribir y acceder a programas de diseño y edición como Photoshop o Coreldraw. De hecho, cada vez son más las personas que se animan a probar con el diseño gráfico o la ilustración digital.

Sin embargo, los profesionales del sector bien saben que no basta con tener un buen ordenador o tablet para conseguir los mejores resultados digitales. En este sentido, las tabletas gráficas se han convertido en una herramienta fundamental tanto para profesionales como amateurs puesto que ofrecen una superficie de trabajo en la que los trazos que se realizan se reflejan en la pantalla. Pero, más allá de estos ámbitos, contar con este gadget tiene otras ventajas, como, por ejemplo, que la mayoría hacen las veces de ratón, por lo que apuntar, arrastrar y hacer doble click es incluso más fácil con estos dispositivos. También permite escribir de forma manual, firmar todo tipo de documentos y obtener la mayor precisión en cada trazo.

Pero, lo mejor es que contar con estas ventajas está al alcance de la mayoría de usuarios ya que en el mercado encontramos modelos a muy buen precio que nos ayudan a descubrir las maravillas de incluir en nuestro día a día esta herramienta. Este es el caso de la tableta gráfica Huion Inspiroy H430P que, gracias a las rebajas de Fnac, puede ser nuestra por 25 euros. ¿Quieres descubrir todas sus prestaciones?

Esta tableta incluye lápiz sin batería. Fnac

Por qué aprovechar esta oferta

Esta tableta es perfecta para aquellos que, además de comenzar con sus pinitos en la ilustración digital, quieren sacarle el máximo partido al dispositivo. Para ello, cuenta con un área de trabajo de 122 mm x76 mm y un diseño fino y ligero para que sea cómoda de transportar. Es compatible con la mayoría de programas de ilustración y diseño como Corel Painter, CorelDraw, Adobe Photoshop... en ordenadores con sistema operativo a partir de Windows 7 y Mac OS 10.11. Pero, además, también se sincroniza con todo el paquete de Microsoft Office (Word, Excel, PDF...) y One Note, entre otros, para permitirnos dibujar, bocetar, escribir a mano o firmar en estos programas.

Este modelo incluye un lápiz sin batería, perfecto para no tener que estar pendiente de recargar, que reconoce 4.096 niveles de presión para poder trazar líneas de todos los grosores posibles sin tener que realizar ningún ajuste. Además, incluye cuatro teclas rápidas personalizables para adaptarla a tus necesidades y mejorar tu agilidad a la hora de usarla.

