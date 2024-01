Lo que sabemos del nuevo Nothing Phone 2a: las nuevas filtraciones incluyen imágenes, precios, colores y especificaciones

Nothing

Nothing Technology, fabricante británico de productos electrónicos, destaca por su catálogo de dispositivos económicos que se adaptan a todos los bolsillos de los usuarios. El año pasado, esta compañía hizo oficial el lanzamiento del teléfono Phone (2), sus nuevos auriculares Ear (2) en color negro y el esperado reloj inteligente Watch Pro de la submarca barata CMF by Nothing; pero este año, la entidad de Carl Pei podría presentar el nuevo móvil Phone 2a en el Mobile World Congress 2024, que se celebrará en Barcelona (España) a fines de febrero.

Según unas filtraciones de Roland Quandt a través del portal Notebookchech, este novedoso smartphone de gama media incorporaría el procesador Dimensity 7200 de MediaTek, estaría disponible en dos variantes —es decir, habría una versión equipada con 8 GB de RAM y 128 GB de espacio interno en su versión base, mientras que la más cara ofrecería 2 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento— y las opciones de color seguirían siendo el blanco o el negro.

En lo que respecta a los datos técnicos, Nothing Phone 2a podría incorporar una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución FULL HD (1080p) y una tasa de refresco de 120 hercios, mantendría el sistema de luces LED llamado Glyph, tendría un diseño granular y estaría compuesto por un nuevo módulo de cámaras traseras formado por un sensor Samsung S5KGN9 de 50 MP con un tamaño de 1/1,5 pulgadas.

Fotos | Así sería el nuevo Phone 2a de Nothing



De momento no se conoce la versión oficial del nuevo Phone 2a, pero el filtrador Sunniton ha compartido algunos prototipos no oficiales que podrían compartir ciertas similitudes con el futuro teléfono móvil de Nothing.

Prototipo del móvil Nothing Phone 2a. Weibo

Precios y fecha de lanzamiento del Nothing Phone 2a



Para el Mobile World Congress 2024 de finales de febrero, se espera que el fundador de Nothing, Carl Pei, presente la última versión del teléfono inteligente de la compañía. A priori, es probable que este modelo de gama media sea una variante económica del móvil Nothing Phone (2), por lo tanto, existe la posibilidad de que el smartphone esté disponible por menos de 400 euros, según informa Roland Quandt en la red social X (antes Twitter).

