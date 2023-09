CMF by Nothing, la submarca barata de la compañía, aterriza en el mercado con auriculares, reloj y un cargador

CMF by Nothing

Carlos Peo, CEO y fundador de Nothing, anunció a principios de agosto una nueva gama de productos a la que denominó CMF By Nothing. Como ya informamos en 20Bits, los primeros dispositivos que iba a lanzar la compañía serían un reloj inteligente y unos auriculares, pero después de casi dos meses, la nueva marca CMF hace oficial los nuevos gadgets que priorizan las funciones exclusivas respecto a otros modelos.

En primer lugar, los auriculares inalámbricos Buds Pro son una versión no transparente de los famosos Nothing Ear, pero a diferencia de este dispositivo mencionado, los cascos de CMF ofrecen una cancelación de ruido activa de hasta 45 dB, tienen una elevada frecuencia de 5.000 Hz, poseen control táctil, disponen de una función para impulsar los bajos de una canción, hacen llamadas de calidad y el diseño de cada auricular cuenta con dos agujeros para reducir el ruido del viento.

Respecto a la autonomía, los Buds Pro reproducen música durante once horas gracias a sus 55 mAh, además, el estuche de carga permite alargar ese tiempo a 39 horas.

Este dispositivo cuesta 49 dólares (46 euros, aproximadamente).

Por otro lado, el reloj inteligente Watch Pro incorpora inteligencia artificial (IA) para mejorar la cancelación de ruido. Además, posee un micrófono y un altavoz integrados que, al conectarse al teléfono móvil por Bluetooth, permite recibir y hacer llamadas sin sacar el smartphone del bolsillo o la mochila.

Respecto a sus características técnicas, el smartwatch monitoriza 110 deportes, ofrece notificaciones y mediciones de salud, cuenta con GPS, es resistente al agua gracias a la certificación IP68, su pantalla de 1,96 pulgadas tiene una resolución de 410 x 502 píxeles, posee una batería de 340 mAh y promete trece días de autonomía.

Este dispositivo cuesta 69 dólares (65 euros, aproximadamente).

Por último, CMF también presenta su propio cargador con dos puertos USB-C y un puerto USB-A, para un máximo de 65W, asimismo, es compatible con estándares de como PD3.0 y QC4.0. Este aparato costará 39 dólares (37 euros, aproximadamente).

