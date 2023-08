Nothing presenta una línea de productos baratos que arranca con un smartwatch y unos auriculares

Nothing

Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing, ha anunciado que, a finales de año, la marca presentará una nueva gama de productos a la que se le denominará CMF by Nothing. Los primeros dispositivos que lancé en su nueva línea serán un reloj inteligente y unos auriculares, con los que buscan que un buen diseño sea más accesible a un gran grupo de consumidores.

El fabricante de productos tecnológicos cree que puede democratizar los buenos diseños para que lleguen a más gente. Para ello, aunque sus desarrolladores son conscientes de que cada consumidor quiere cosas distintas, CMF pretende cubrir la brecha existente en el mercado, con productos de mayor calidad a precios más baratos.

CMF será una división de Nothing centrada en ofrecer aparatos con "un diseño limpio y atemporal" a un precio asequible. Mientras tanto, la firma principal, Nothing, seguirá enfocada en la innovación en el diseño en productos premium con lo último en tecnología y con un buen rendimiento.

