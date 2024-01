Filtran dos funciones del anillo Galaxy Ring con las que Samsung ganaría a Apple en seguimiento de la salud

El accesorio que monitorea las constantes vitales con solo llevarlo al puesto más común suele ser el reloj inteligente, sin embargo, hay otros dispositivos que rastrean la actividad física de consumo que empiezan a sobresalir. Un ejemplo de ello es el Samsung Galaxy Ring, un anillo inteligente que pretende ofrecer funciones innovadoras con las que la marca surcoreana podría superar a Apple en tecnología de seguimiento de la salud.

En una entrevista para Bloomberg, el ejecutivo de salud de Samsung Hon Pak ha adelantado que están trabajando en dos características de monitoreo para su anillo que están fuera del alcance de los smartwatches. Concretamente, ha señalado que podrá controlar la presión arterial y la glucosa de forma continua.

Lo que se sabe de las próximas funciones de Samsung Galaxy Ring

El profesional no dio muchos detalles sobre las características con las que pretende entrar "en un juego completamente diferente" de la monitorización de la salud. No obstante, el sistema que propone conseguiría algo en lo que Apple lleva mucho tiempo trabajando: un lector de glucosa que no necesita pinchar a los usuarios para analizar la sangre.

La propuesta de Hon Pak consiste en un anillo que facilitará el monitorep no invasivo de la glucosa, es decir, sin pinchar en la piel. Según ha explicado, la intención de Samsung es tenerlo listo "dentro de cinco años" y están invirtiendo "significativamente" en el proyecto para lograrlo.

Está previsto que Samsung lance el primer Galaxy Ring a finales de 2024 en varios colores. El primer modelo contará con varios parámetros de control de la salud, como el seguimiento de la salud y otras características a las que los relojes inteligentes nos tienen acostumbrados, pero no ofrecerá las funciones mencionadas por Hon Pak. Para eso, tendremos que esperar hasta 2029 como mínimo.

"Estamos analizándolo todo, desde la miniaturización hasta las distintas plataformas tecnológicas que pueden realizar algún tipo de control de la glucosa o cualquier cosa intermedia", comenta el ejecutivo de salud. Si sigues los aviones previstos, la compañía se catapultaría en el sector, con uno de los wearables más interesantes hasta la fecha.

El monitoreo de la glucosa de esta forma sería verdaderamente útil para los diabéticos. En la actualidad, lo más común es que los que padecen esta enfermedad se pinchen cada cierto tiempo para medir sus niveles de glucosa. Si quiere tener un control continuo, debe colocarse un dispositivo que se adhiere a la piel que se reemplaza cada una o dos semanas. El Samsung Galaxy Ring podría ser una alternativa más cómoda y duradera.

El anillo inteligente, una opción a los relojes inteligentes

Hon Pak considera que los anillos serán los dispositivos de seguimiento de la salud que elegirán aquellos que quieran algo "más cómodo y menos molesto" que un reloj inteligente. Si bien estos no ofrecerán pantallas y, por lo tanto, no contarán con esferas para personalizarlas ni darán la hora, modelos como el Galaxy Ring ofrecerán datos sobre la actividad física y parámetros vitales del individuo.

Lo de Samsung no será nada nuevo. Ya existen otros anillos inteligentes en el mercado, como los Helio Smart Ring o los Circular de Oura Ring. Según el ejecutivo de salud, estos aparatos están satisfaciendo "la necesidad de un grupo de personas específicas que desea realizar un seguimiento y medición de su salud, pero de manera diferente", y la empresa quiere sumarse a esta novedad.

Entrar en un mercado ya conocido y que tienen mucho en común con los smartwatches, obliga a Samsung a ofrecer características únicas para destacar. Es por eso que la medición del azúcar en sangre será lo que marcará la diferencia con los Galaxy Ring en el futuro.

