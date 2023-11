Circular es lo último en anillos inteligentes y quiere competir con Samsung y Oura Ring clamando ser el más ligero del mundo

La monitorización de la salud a través de wearables es cada vez más común en España. Se calcula que seis de cada diez españoles tienen al menos uno de estos dispositivos. Suelen ser pulseras de actividad física o relojes inteligentes, sin embargo, existen más aparatos capaces de controlar los signos vitales. Algunos ejemplos son los anillos como Oura Ring, Samsung Galaxy Ring o Circular, que acaba de lanzar su nuevo Circular Ring Slim.

Según ha detallado su fabricante, el Circular Ring Slim es "el anillo de salud más delgado y liviano del mundo". En concreto, mide 2,2 milímetros de grosor y pesa únicamente 2 gramos, por lo que superaría al Oura Ring Generation 3, que pesa entre 4 y 6 gramos. Pero sus ventajas van mucho más allá.

Circular Ring Slim

Una de las características que más se tiene en cuenta a la hora de adquirir un wearable es la duración de la batería, para evitar tener que cargarlo a menudo. En el caso de este anillo inteligente, la firma asegura que cuenta con seis días de autonomía que, aunque sea menos que el último modelo de Oura es más que suficiente para no estar todo el tiempo pensando en enchufarlo.

El Circular Ring Slim dispone de un acelerómetro de tres ejes que es el encargado de registrar la actividad y el movimiento que hace su portador. Además, dispone de un sensor de temperatura de la piel y otros sensores LED para monitorizar la frecuencia cardiaca y el oxígeno en sangre.

La empresa señala que su dispositivo también es capaz de ofrecer información sobre el ritmo circadiano y la calidad del sueño. Es decir, recoge los datos que suele registrar una pulsera o reloj inteligente, pero con un diseño mucho más minimalista.

Lo nuevo de Circular Ring Slim

La gran diferencia del nuevo anillo de Circular que lo separa de otros modelos similares es el concepto de vibraciones hápticas. Mediante su tecnología, el aparato sirve también como despertador a través del sentido del tacto.

Además, esta característica se podría utilizar para las indicaciones durante los ejercicios de meditación. Por ejemplo, las vibraciones podrían avisar cuándo el usuario tiene que inhalar o exhalar. O también podría servir para señalar que el portador ha recibido una notificación en su móvil.

No obstante, el anillo no cuenta con una pantalla, por lo que tanto las notificaciones como los parámetros registrados se visualizan a través de una aplicación en el teléfono. Es Kira Plus, un "asistente de salud y bienestar conversacional impulsado por inteligencia artificial".

¿Cuánto cuesta Circular Ring Slim?

El anillo inteligente ya está disponible para pedidos anticipados por 245 dólares en Estados Unidos y 199 libras en Reino Unido. Pronto también llegara a Australia, aunque todavía se desconoce el precio. En España, cuesta 229 euros.

Todos aquellos que accedan a la preventa comenzarán a recibir sus paquetes el 15 de diciembre, que será la fecha de salida a la venta. Cuando se lance oficialmente ese día, el precio subirá.

