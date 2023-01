Muchas personas que trabajan en casa con un ordenador portátil han comprobado que con más de una pantalla su productividad laboral se multiplica gracias a poder tener abiertas muchas pestañas y aplicaciones diferentes a la vez, lo conocido como multitasking. Y, gracias a poder consultar cualquier cosa de manera más rápida. Esto lo consiguen añadiendo monitores a sus portátiles, pero, si eres una de estas personas y no tienes mucho espacio en el escritorio para uno o varios monitores adicionales, te alegrará saber que ya es una realidad el poder añadir pantallas portátiles a tu ordenador sin necesidad de monitores externos ni muchos cables. Es posible gracias a los extensores de pantalla.

Se trata de unos dispositivos que se sujetan a la tapa del portátil y extienden dicha pantalla hacia los lados. Existen los modelos que agregan una sola pantalla a la derecha o izquierda y los que proporcionan un monitor a cada lado. Lo mejor de todo es que, además de cómodos, son portátiles por lo que podrás llevar estas extensiones de pantalla a cualquier lugar donde transportes tu puesto de trabajo sin necesidad de cargar con monitores pesados. De esta forma, por fin, el teletrabajo podrá ser productivo y cómodo allá donde vayas. Y, el mecanismo para conectar estas pantallas portátiles es muy fácil, solo tendremos que conectar un USB y pasaremos de tener una pantalla a dos o, incluso, tres.

Y es que, cuando elegimos un ordenador portátil para trabajar porque cambiamos constantemente de espacio de trabajo, reducimos nuestra productividad a la pequeña pantalla del portátil o nos condenamos a cargar con monitores que ocupan mucho espacio y no se pueden trasladar. Por eso, esta idea se ha convertido en una de las mejores soluciones para multiplicar tu pantalla en cualquier lugar. No obstante, este dispositivo no se comercializa en muchos ecommerce, por lo que, ¿dónde podemos encontrarlo?

¿Dónde conseguir un extensor de pantalla?

En Amazon hay opciones que extienden la pantalla de tu portátil hacia los dos lados, pero, todavía tienen un precio elevado, de más de 300 euros, sin embargo, una pantalla adicional hacia un lado de tu portátil también es una solución práctica, ya que la mayoría de personas añade solo un monitor más a su puesto de trabajo. Esta opción, por ejemplo, de la marca Kefeya añade una pantalla de calidad a tu ordenador. De 12 pulgadas, con filtro de luz azul, antideslumbrante, con opción de regular el brillo y fácil de conectar. Puedes duplicar tu pantalla para verla más amplia, extenderla para poder hacer multitasking y puedes rotarla para colocarla en el ángulo que mejor te convenga para trabajar.

Compatible con cualquier modelo de ordenador y sistema operativo. Amazon

Las pantallas duales más económicas

En Aliexpres, sin embargo, tienes opciones más económicas que rondan los cien euros y también extienden la pantalla de tu portátil hacia uno de los lados. Además, este es un pelín más grande que el anterior porque tiene 14 pulgadas y se conecta también fácilmente a través de entrada HDMI.

Aprovecha los cupones del gigante chino para ahorrar dinero en la compra. AliExpress

Por último, desde 20deCompras añadimos una opción más disponible en el gigante chino. Se puede regular como nosotros queramos y su pantalla es Full HD, por lo que la calidad no será peor que la de tu portátil para que parezca que es la misma pantalla.

Fácil de conectar. AliExpress

