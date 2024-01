Una inteligencia artificial revela que esta pintura de Rafael de El Prado no fue creada totalmente por el artista

Bill Gates afirma que la inteligencia artificial (IA) supondrá una nueva era tecnológica, del mismo modo que ocurrió hace años con Internet. Este concepto tech nos anima a ver el futuro de otra manera, pero... ¿qué ocurre cuando usamos herramientas de IA para observar el pasado? Un grupo de estudiantes de varias universidades de EEUU y Reino Unido han usado una red neuronal de IA para analizar grandes obras de arte clásicas.

Algunas de las pinturas que observaron con ayuda de la IA eran del pintor y arquitecto del Renacimiento italiano Rafael Sanzio. Una de ellas es la Madonna della Rosa (o Virgen de la Rosa), que está expuesta en el Museo del Prado de Madrid, el museo que alberga la colección de arte más visitada de la capital de España.

El lienzo del artista fue pintado entre 1518 y 1518, según detallan los expertos. Desde mediados del Siglo XIX, los críticos del arte empezaron a sospechar que Rafael podía no haber pintado todas sus obras de arte y parece que una IA cree que la Virgen de la Rosa podría no ser una pintura de Rafael, al menos no del todo.

La parte del cuadro que podría no ser de Rafael

Los estudiantes estadounidenses y británicos han compartido las conclusiones de la IA en la revista científica Science Alert. En su artículo, declaran que "si bien se requiere evidencia diversa para concluir la procedencia de una obra de arte, un nuevo método de análisis basado en un algoritmo de inteligencia artificial se ha puesto del lado de quienes piensan que al menos algunos de los trazos fueron obra de otro artista".

En la parte superior izquierda del cuadro del famoso pintor, aparece un rostro que representa a San José. Muchos expertos llevan siglos afirmando que el dibujo de dicha cara "estaba peor hecho" que los demás del marco y, por ello, opinan que Rafael obtuvo la ayuda de algún aprendiz. Después de los resultados de la IA, la hipótesis cobra más sentido.

El rostro de San José en el cuadro de Madonna della Rosa no está pintado por Rafael según una IA. Museo del Prado

La importancia de que una IA dé la razón a los críticos

Los investigadores académicos explican que usaron "imágenes de pinturas autenticadas de Rafael para entrenar" su máquina de IA. De este modo, el algoritmo era capaz de "reconocer su estilo en un grado muy detallado, desde las pinceladas, la paleta de colores, las sombras y otros aspectos de la obra".

Hassan Ugail, de la Universidad de Bradford (Reino Unido), destaca que su herramienta con IA "ve mucho más profundamente que el ojo humano, a nivel microscópico". Por lo tanto, los resultados obtenidos de su computadora arrojan más 'luz' al misterio que los expertos.

Según los que entrenaron dicha IA, su método tiene un nivel de precisión del 98% cuando se trata de identificar pinturas de Rafael. De hecho, Ugail afirma que, cuando probaron a evaluar el cuadro de Madonna della Rosa completo, "los resultados no fueron concluyentes", pero que, al probar por partes, su sistema aseguró que la zona en la que se encontraba la cara de San José no era obra del artista italiano.

La hipótesis más barajada es que el verdadero autor del rostro del santo fue Giulio Romano. Este era uno de los discípulos de Rafael.

