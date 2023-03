El museo Mauritshuis de la Haya cambia la famosa pintura 'La joven de la perla' por un cuadro hecho por IA

La obra de 'La joven de la perla' que Johannes Vermeer pintó en 1665 está expuesta casi siempre en el Museo Mauritshuis, pero actualmente la han prestado al Rijksmuseum de Ámsterdan y ahí se ubicará hasta el 4 de junio. Para no perder uno de sus principales intereses artísticos para los visitantes, realizaron un concurso para que los artistas locales creasen sus propias versiones e iban a seleccionar unas cuantas para ocupar su lugar hasta que volviese.

Se presentaron cerca de 3.480 obras y Julian van Deiken fue uno de los cinco destacados por Mauritshuis. La obra representa a una niña en la misma postura de la joven de la perla. Esto no sería un problema si no fuese porque se trata de una versión creada con Inteligencia Artificial, algo que no ha sentado nada bien a los interesados en el arte y artistas.

Los que han criticado esta decisión alegan que las ilustraciones generadas con IA no son arte y que su puesto debería ocuparlo alguien que realmente haya dedicado tiempo y esfuerzo para crear una pintura propia inspirada en la original. "La comunidad artística no debe elogiar sus imágenes de caparazón generadas por IA. ¿Nadie en el museo entiende cómo se crean las imágenes de IA? ¿Cómo aprende la IA a crearlos? ¿Cómo puedes participar a sabiendas en eso? Tan jodidamente decepcionante", comenta un usuario en la publicación del museo.

Un portavoz de Mauritshuis declaró para Gizmodo que no tuvieron en cuenta que las obras fuesen la "más hermosa" o "mejor": "El punto de partida siempre ha sido que el creador se haya inspirado en la pintura de fama mundial de Johannes Vermeer. Y eso puede ser de las más diversas formas en imagen o técnica".

Por su parte, van Dieken también se ha defendido de las críticas. "Yo creé la imagen para un concurso, pero para mí", detalló en un post de Instagram. Él aclara que usó Midjourney y que, después, la retocó con Photoshop para adaptar el resultado a las exigencias del concurso (que se inspirase en la famosa pintura).

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.