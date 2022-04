Hay libros que enganchan más que las series en primavera y todos caben en un Kindle

¿Qué tienen en común Juego de Tronos, Los Bridgerton o Lupin? A primera vista se trata de tres series de ficción que han supuesto grandes éxitos para las plataformas en las que se emiten: HBO+ y Netflix. Pero todas ellas, y muchas otras, tienen sus raíces profundamente ancladas en la literatura. Son historias que nos atrapan desde el principio. No importa si se trata de un producto para la televisión, una película o un libro, los seres humanos somos consumidores de historias y ahora, con el auge de las plataformas de streaming los creadores de la ficción audiovisual buscan en la literatura su fuente de inspiración.

La profundidad de los personajes, la complejidad de las tramas y el universo que generan los libros son una sólida base para guionistas y directores que trasladan a la pantalla las vidas de los protagonistas de los libros. Sus historias nos enganchan desde la primera página hasta la última. La novela de Fernando Aramburu en la que se basó la serie Patria o la de Walter Tevis, origen de Gambito de Dama son dos buenos ejemplos de grandes obras literarias trasladadas al género audiovisual. Esta primavera arranca con grandes éxitos a la venta como la nueva novela de Isabel Allende, Violeta, y con el estreno de un libro muy esperado: lo nuevo de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Además, Amazon ha aprovechado el comienzo de la estación para rebajar su lector de libros electrónicos más vendido para que puedas disfrutar de estas lecturas y de muchas más. Ahora puedes conseguir un Kindle con luz integrada por menos de 70 euros, si te das prisa. Ya que la rebaja solo está disponible durante unos días.

El dispositivo más económico de Amazon es el más vendido.

Este modelo es el más sencillo y económico de la línea Kindle. Está disponible en dos colores, blanco y negro y cuenta con cerca de 12.000 valoraciones y con una batería de larga duración: una sola carga permite semanas de lectura. Su pantalla sin reflejos y con luz integrada permite una lectura cómoda.

Más de un millón de libros, gratis durante tres meses

Este catálogo de libros permite elegir más un millón de títulos entre los que se encuentran los últimos éxitos de narrativa como Nunca de Ken Follet o El italiano de Arturo Pérez Reverte. Si eres seguidor de La Vecina Rubia aprovecha y disfruta de su libro La cuenta atrás para el verano en cualquier dispositivo

