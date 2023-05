Freebuds 5: Huawei se pasa a las curvas con sus nuevos auriculares TWS con cancelación activa de ruido

Valoración: Huawei Freebuds 5

Este mes de abril Huawei lanzaba sus nuevos auriculares Freebuds 5 en España, abriendo la venta al público. Este dispositivo TWS —True Wireless Stereo— de la marca internacional llega como una innovación en la familia, debido a que presenta un diseño con forma de gota que lo hace distinto de las anteriores generaciones.

Los Huawei Freebuds 5 son auriculares inalámbricos de tipo intrauditivo, diseñados para ofrecer una experiencia de audio de alta calidad y sin olvidar la estética, ya que cuentan con un diseño bastante elegante, ni la comodidad, siendo especialmente ligeros.

Estos TWS utilizan Bluetooth 5.2 para conectarse a los dispositivos móviles, una tecnología que permite una conexión muy estable y una calidad de audio mejorada en comparación con versiones anteriores.

Especificaciones técnicas

Tipo: auriculares intrauditivos inalámbricos

Colores: gris, blanco y naranja

Conectividad: Bluetooth 5.2

Conexión dual (dos equipos a la vez): compatible

Aviso de emparejamiento por proximidad: compatible con teléfonos inteligentes o tabletas HUAWEI con EMUI 10.1 o posterior

Sensores: acelerómetro, sensor infrarrojo, sensor Hall, sensor táctil (controles desde el auricular: presionar y mantener, deslizar hacia arriba/abajo, tocar dos veces)

Altavoz: controlador dinámico de doble imán de 11 mm

Tecnología de Audio: ecualizador dinámico, cancelación activa de ruido (ANC) con 3 niveles (general, suave y dinámico), cancelación de ruido en llamadas

Micrófono: dos micrófonos en cada auricular

Compatibilidad: dispositivos HarmonyOS, iOS y Android

Capacidad de la batería: auriculares 42 mAh y caja 505 mAh

Tipo de carga del estuche: USB-C y carga inalámbrica

Tiempo de carga: 20 minutos para los auriculares con el estuche de carga, 40 minutos para el estuche de carga vacío con cable y 240 minutos para el estuche de carga vacío de forma inalámbrica

Duración de la batería: hasta 5 horas con una sola carga y ANC apagado, hasta 3,5 horas con una sola carga y ANC encendido

Duración total de la batería: hasta 30 horas con el estuche de carga inalámbrica y ANC apagado, hasta 20 horas con el estuche de carga inalámbrica y ANC encendido

Resistencia: al agua y al polvo IPX4 (estuche de carga no resistente al agua)

Dimensiones del auricular: 32,4 x 17,6 x 22,8 mm

Peso del auricular: 5,4 g

Dimensiones del estuche de carga: 66,6 x 50,1 x 27,3 mm

Peso del estuche de carga: 45 g

Precio: 159,90 euros

Diseño: adiós al 'palito'

Los Freebuds 5 de Huawei tienen un diseño que destaca por dos cosas: su aspecto innovador y su ligereza.

En cuanto a la primera, como adelantaba, la marca internacional ha abandonado su estética habitual y estos auriculares tienen forma de gota. Están disponibles en gris, blanco y naranja y son elegantes, aunque hay algo que no me gusta y es que el acabado en brillo hace que se queden marcadas las huellas en la superficie —se notan bastante, si te irritan las manchas de este tipo mejor no te compres este dispositivo—. Esto no ocurre con el estuche, que es mate.

Ya que menciono la caja, me gusta su diseño, tanto ese acabado mate —no solo por el tema de las huellas, sino porque me resulta agradable tanto a la vista como, sobre todo, al tacto— como su forma ovalada, que recuerda a un ‘huevito’ y que es cómoda de tener en la mano y abrir y cerrar.

En cuanto al tema de la ligereza, cada auricular mide 32,4 x 17,6 x 22,8 milímetros y pesa solo 5,4 gramos. Realmente cuando te los pones no notas que los llevas, tanto que incluso da la sensación de que se te puedan caer —cosa que, aclaro, no sucede—. Para esto Huawei ha decidido incorporar unas fundas de silicona que puedes poner en el cabezal del dispositivo a modo de funda: quedan menos bonitos, pero es una idea práctica y se deslizan mucho menos —además también aíslan un poco más, algo que viene bien para la cancelación activa de ruido que luego mencionaré—.

El estuche de carga mide 66,6 x 50,1 x 27,3 milímetros y pesa 45 gramos, también muy ligerito y cómodo de llevar en cualquier parte.

El resumen de este apartado es que son unos auriculares elegantones, compactos y ligeros, que no se sienten incómodos incluso después de horas de uso y que marcan diferencia gracias a su estética innovadora.

Tecnología de sonido bien trabajada

En términos de la tecnología de sonido, los Huawei Freebuds 5 incluyen un controlador de diafragma compuesto de 14,3 mm, que proporciona una respuesta de graves potente y unos agudos nítidos. Además, los auriculares cuentan con cancelación activa de ruido (ANC), que utiliza micrófonos internos para cancelar el ruido de fondo y mejorar la calidad de audio.

También llevan tecnología de transmisión adaptativa, que ajusta automáticamente la calidad de audio en función del entorno. Es lo que la marca llama ‘modo dinámico’ en su ANC. Esto significa que, si estás en un lugar tranquilo, los auriculares ajustarán la calidad de audio para un sonido más claro y nítido. Y si estás en un entorno ruidoso, los auriculares ajustarán la calidad de audio para proporcionar una mejor cancelación de ruido.

Asimismo, Huawei facilita que tengamos acceso a lo que nos rodea gracias a un sistema de ‘transparencia’ incorporado que permite que el usuario escuche su entorno sin tener que quitarse los auriculares. Este modo utiliza los micrófonos externos de los auriculares para mezclar el sonido del entorno con el audio que se está reproduciendo en los auriculares.

Finalmente, tienen un micrófono dual en cada auricular que ayuda a reducir el ruido de fondo y mejorar la calidad de la voz, haciendo que el resultado de las llamadas sea óptimo.

En mi opinión ofrecen un sonido equilibrado y claro, con una buena respuesta de graves y una claridad en los agudos. La cancelación activa de ruido es efectiva y reduce significativamente el ruido de fondo. Eso sí: no esperes que el mundo se quede mudo, porque no hablamos de una ANC con ese nivel de inmersión. No obstante, en general, la experiencia de audio me ha parecido satisfactoria.

Extras que molan

Hay dos cosas que me gustan mucho de los auriculares de Huawei y que casi siempre destaco cuando analizo uno de estos dispositivos.

En primer lugar —y, para mí, súper top—, los Huawei Freebuds 5 y en general todos los auriculares de la marca china son compatibles con una conexión dual, es decir, se pueden conectar a dos equipos a la vez. Igual te parece una chorrada, pero para mí es algo súper básico a la hora de trabajar: la comodidad y practicidad de no tener que andar cambiando en ajustes si estoy enganchada al ordenador y me entra una llamada o si estoy oyendo música en el móvil y tengo que entrar en una reunión de Teams. No tengo que elegir ni hacer nada porque estoy conectada a los dos dispositivos al mismo tiempo.

En segundo lugar, la app para wearables de la marca. La Huawei AI Life va muy fina y es súper sencilla de utilizar. Desde ahí podemos cambiar el tipo de cancelación activa de ruido, ver y cambiar los controles táctiles (gestos), modificar los efectos de sonido y consultar el estado de la batería de los auriculares. Me parece muy útil disponer de una plataforma así.

Hay otra cosa que mola, pero que está limitada a los teléfonos inteligentes o tabletas Huawei con EMUI 10.1 o posterior: la función de aviso de emparejamiento por proximidad, es decir, que cuando acercas el estuche a un móvil de la marca que cumpla esos requisitos te aparece una alerta de que tienes cerca unos auriculares disponibles para conectar mediante Bluetooth.

Autonomía modesta, pero con carga supersónica

Los Huawei Freebuds 5 montan una batería de 42 mAh en los auriculares y 505 mAh en la caja, que se traduce en una duración de batería de hasta 5 horas con una sola carga y ANC apagado y hasta 3,5 horas con una sola carga y ANC encendido. Si contamos con la energía extra del estuche, alcanzamos las 30 horas con la cancelación apagada y las 20 con esta encendida.

Es decir: que no estamos hablando de los auriculares con mayor autonomía del mercado. Pero una vez más Huawei ha sabido resolver esto.

¿Cómo? Una de las mejores de este wearable es su carga rápida: en 20 minutos habrás cargado completamente los auriculares y en 40 minutos el estuche de carga vacío con cable —serán 240 minutos si lo haces de forma inalámbrica—.

Como supondrás, el estuche se puede cargar con un cargador inalámbrico o un cable USB tipo C.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10 Lo mejor: son ligeros y cómodos, tienen una carga muy rápida, cuentan con conexión dual, se escuchan muy nítidamente y la conexión no me ha dado problemas ni una vez.

​Lo peor: el material utilizado y ese acabado en brillo hace que se marquen mucho las huellas y queden manchas, la batería es un poco limitada y les falta agarre al no incluir almohadillas (aunque con las fundas de silicona extra esto mejora).

En conclusión, me parece que son unos auriculares recomendables. Detrás de lo más llamativo a primera vista —obviamente estoy hablando de su diseño—, este wearable esconde mucha y muy buena tecnología dentro de sus pocos centímetros de tamaño.

Me gusta su cancelación activa de ruido porque para mí es suficiente y porque no soy de las que les gusta sumergirse del todo en su mundo. Si a ti sin, entonces estos no son tus auriculares. Pero si eres como yo, la experiencia de los Freebuds 5 te resultará satisfactoria.

Tanto ese modo de transparencia como la tecnología de transmisión adaptativa me parece que están muy bien desarrolladas y ejecutadas.

También me gusta la ligereza, aunque con unas almohadillas integradas se sentiría mejor el agarre y daría menos inseguridad —ya he mencionado que a veces puedes tener la sensación de que los vas a perder—.

Finalmente, los destacaría por la facilidad de uso y la calidad de las llamadas telefónicas, así como por una carga súper rápida que suple cierta carencia en la duración de la batería.

