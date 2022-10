AirPods Pro (2022): una cancelación de ruido de quitarse el sombrero se suma a todo lo bueno que ya tenían estos auriculares premium

Valoración: AirPods Pro (2ª generación)

Hace aproximadamente un mes Apple presentó por sorpresa los nuevos AirPods Pro en su tradicional keynote de septiembre, que normalmente dedica en exclusiva a mostrar la última generación de sus iPhone.

Aunque el modelo premium de los auriculares TWS de los de Cupertino apenas varía en diseño con respecto a su antecesor, esta nueva edición viene con muchas mejoras en lo que a tecnología se refiere. Especialmente hay que mencionar su potente sonido y su cancelación de ruido, ambos aspectos tan buenos que rozan lo espectacular.

El diseño es casi idéntico a la generación anterior. 20BITS

Especificaciones técnicas

Tecnología de sonido: transductor a medida de alta excursión de Apple, amplificador a medida de alto rango dinámico, cancelación activa de ruido, modo de sonido ambiente adaptativo, compensación de presión mediante un sistema de ranuras, audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza y ecualización adaptativa

Sensores: dos micrófonos con tecnología beamforming, micrófono orientado hacia dentro, sensor de piel, acelerómetro con detección de movimiento, acelerómetro con detección de voz y control táctil

Chip: Chip H2 de Apple para auriculares y Chip U1 en el estuche de carga

Controles: pulsa una vez para reproducir audio, ponerlo en pausa o responder una llamada; pulsa dos veces para pasar a la canción siguiente; pulsa tres veces para volver a la canción anterior; mantén pulsado para cambiar entre la cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente adaptativo; desliza hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen; di “Oye Siri” para escuchar una canción, hacer una llamada, obtener indicaciones y mucho más

Resistencia: los AirPods y el estuche de carga son resistentes al sudor y al agua (IPX4)

Dimensiones de cada auricular: 3,09 cm de alto, 2,18 cm de ancho y 2,4 cm de grosor

Peso de cada auricular: 5,3 g

Dimensiones del estuche de carga: 4,52 cm de alto, 6,06 cm de ancho y 2,17 cm de grosor

Peso del estuche de carga: 50,8 g

Estuche de carga: compatible con el cargador MagSafe, el cargador del Apple Watch, cargadores con certificación Qi y el conector Lightning

Autonomía: hasta 6 horas de reproducción de audio con una sola carga (hasta 5,5 horas si está activado el audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza) y hasta 4,5 horas de conversación con una sola carga; con el estuche de carga hasta 30 horas de reproducción de audio y hasta 24 horas de conversación; 5 minutos en el estuche te dan aproximadamente 1 hora de reproducción de audio o 1 hora de conversación

Conectividad: tecnología inalámbrica Bluetooth 5.3

Almohadillas de silicona en cuatro tamaños: XS, S, M y L

Precio: 299 euros

Los AirPods Pro 2 vienen solo en el clásico blanco de los auriculares de Apple. 20BITS

Diseño: si algo funciona, no lo cambies

Pues ya lo digo claramente encima de estas líneas: cuando algo tiene éxito es mejor dejarlo como está. Los AirPods Pro de Apple son ligeros, cómodos de llevar, resistentes a sudor y agua, adaptables a cada oreja gracias a sus diversas almohadillas, fáciles de poner en marcha y manejar, agradables al tacto y, en definitiva, visualmente bonitos. No olvidemos que muchas marcas se han inspirado en los auriculares de Cupertino para los que han sacado ellas al mercado.

Hay quienes reclaman que se lancen en algún otro color, pero en mi opinión son perfectos tal y como están.

Los controles y el manejo, como digo, son muy sencillos: pulsa una vez para reproducir audio, ponerlo en pausa o responder una llamada; pulsa dos veces para pasar a la canción siguiente; pulsa tres veces para volver a la canción anterior; mantén pulsado para cambiar entre la cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente adaptativo; y di “Oye Siri” para escuchar una canción, hacer una llamada, obtener indicaciones y mucho más. La novedad -que me encanta- de esta generación es que puedes deslizar hacia arriba o hacia abajo el dedo en la patilla para ajustar el volumen. Me parece una opción súper útil y práctica.

Las dimensiones y peso apenas varían con respecto a la generación anterior: cada auricular mide 3,09 cm de alto, 2,18 cm de ancho y 2,4 cm de grosor y pesa 5,3 g; y el estuche de carga mide 4,52 cm de alto, 6,06 cm de ancho y 2,17 cm de grosor y pesa 50,8 g -un poquito más que el de los AirPods Pro 1, probablemente debido a la tecnología que añade, que ahora veremos-.

Los AirPods Pro incluyen un estuche de carga con un nuevo diseño resistente al sudor y al agua porque tienen certificación IPX4 -también la tienen los propios auriculares-, además de un enganche para correa nuevo. Gracias a Búsqueda de Precisión, los usuarios que tengan un iPhone con chip U1 podrán localizar su estuche de carga siguiendo una serie de instrucciones. El estuche de carga lleva también un altavoz incorporado que permite reproducir tonos más altos para que sea aún más fácil de localizar.

Los AirPods Pro 2 son muy cómodos y ligeros. 20BITS

A tope de tecnología en poco más de 3 centímetros

Con la potencia del nuevo chip H2, los AirPods Pro ofrecen un rendimiento de audio espectacular y mejoras significativas en la cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente. Además, el audio espacial permite disfrutar de una experiencia aún más inmersiva.

El nuevo chip cancela hasta el doble de ruido que los AirPods Pro de la generación anterior. Los AirPods Pro ahora tienen un transductor de audio de baja distorsión y un amplificador personalizado, por lo que ofrecen graves más definidos y un sonido nítido en un intervalo de frecuencias más amplio.

En cuanto a la cancelación activa de ruido, ofrecen un nuevo modo de sonido ambiente que te permite aislarte, pero no del todo. Perfecto para usuarios como yo a los que el bloqueo exterior total nos agobia un poco. Gracias al chip H2, el procesamiento en el dispositivo reduce el ruido ambiente fuerte, como el de la sirena de un vehículo, las herramientas de las obras o incluso los altavoces de un concierto

Asimismo, podemos personalizar el audio espacial y elegir que vaya con seguimiento dinámico de la cabeza cuando escuches música o veas películas y series. Es una función muy chula de los AirPods que me para maravillosa.

Como siempre, si tienes ecosistema Apple emparejar estos auriculares es tan sencillo como acercarlos al dispositivo al que quieres conectarlos. Aquí me falla una cosa, que siempre reclamo a la marca, y es que no permite todavía tener dos equipos al mismo tiempo, cosa que otras firmas sí que hacen ya y que me parece muy práctica, sobre todo si trabajas con ellos.

Los nuevos AirPods Pro cuestan 299 euros. 20BITS

Autonomía: siguen sin ser líderes

Según Apple, los AirPods Pro ofrecen una hora y media más de escucha que la generación anterior, es decir, hasta seis horas con cancelación de ruido activa. Si se usa el estuche para cuatro cargas más, se consiguen hasta 30 horas de escucha con cancelación activa de ruido: seis horas más que la generación previa.

Siguen sin ser los que más dan del mercado, pero me parece una autonomía más que suficiente.

Y aquí una novedad genial: ahora el estuche de los AirPods Pro es compatible con el cargador del Apple Watch, lo que facilita mucho las cosas, sobre todo para quienes viajan mucho y no quieren llevar tropecientos cables. Además, como siempre, también puede alimentarse con el cargador MagSafe, una base de carga compatible con la tecnología Qi o el cable Lightning.

Nuevos Airpods Pro 2: disponibles desde el 23 de septiembre Nuevos Airpods Pro 2: disponibles desde el 23 de septiembre

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9,5/10 Lo mejor: vemos una actualización clara con respecto a la generación anterior en la tecnología que incorporan. Me encanta tanto la cancelación activa de ruido, como el sonido ambiente como el audio espacial, así como el hecho de que ahora se pueden cargar con el cargador del Apple Watch.

​

​Lo peor: no son económicos, su precio es bastante elevado y solo podrán permitírselo algunos usuarios. Además, como pasa con casi todas las marcas, si no tienes el resto del ecosistema de Apple te pierdes bastantes cosas.

En resumen: son una pasada. De verdad que pocas veces unos auriculares me han gustado tanto. Es cierto que soy usuario objetivo, ya que cuento con muchas cosas del ecosistema Apple, lo que hace que la experiencia sea mucho más integrada. Como pasa con el resto de marcas, no sacas todo el jugo a este dispositivo si no tienes el resto de equipos de la misma firma.

A mí que normalmente no me convencen las almohadillas, estas, sin embargo, me han resultado cómodas, debido también a que el dispositivo viene con varios tamaños para elegir el que mejor se adapta a ti.

Visualmente mantienen la estética, en mi opinión un diseño perfecto, y en lo tecnológico rompen moldes: mejora muchísimo la cancelación activa de ruido e incorporan un modo de sonido ambiente adaptativo, mucho más logrado que la generación anterior. Asimismo, también es mejor el audio espacial, que se puede personalizar, y añade el sensor de piel, que es más sensible a cuando ponemos y quitamos el auricular, para que pueda pararse lo que se está escuchando.

Y como guinda sube un poco la autonomía y el estuche se puede cargar también con el cargador del Apple Watch, un acierto de mejora.

Es decir, se trata de un wearable que es bonito, bueno... pero no barato: los últimos AirPods Pro de Apple cuestan 299 euros, un precio que desde luego no es para todos los bolsillos, pero que por la tecnología que incorporan está bastante justificado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.