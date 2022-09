FreeBuds Pro 2: los nuevos auriculares de Huawei ofrecen una impresionante nitidez para captar los detalles de una canción

Valoración: Huawei FreeBuds Pro 2

Huawei ha trabajado durante meses para ofrecer a los usuarios la nueva versión de los auriculares FreeBuds Pro 2. Esta novedad ha mejorado su experiencia de uso, audio y cancelación de ruido respecto a la anterior generación.

Desde 20Bits probamos la novedad de Huawei, pero antes de entrar en detallate, me gustaría dejarte sus rasgos técnicos más populares.

Características principales

Dimensiones auricular: 29,1 x 21,8 x 23,7 milímetros.

29,1 x 21,8 x 23,7 milímetros. Peso auricular: 6,1 gramos.

6,1 gramos. Dimensiones estuche: 67,9 x 24,5 x 47,5 milímetros.

67,9 x 24,5 x 47,5 milímetros. Peso estuche: 52 gramos

52 gramos Unidad de diafragma: Dinámico de 11 milímetros.

Dinámico de 11 milímetros. Sonido: Rango de respuesta de frecuencia 14- 48 Hz.



Rango de respuesta de frecuencia 14- 48 Hz. Batería: 55 mAh (auriculares) y 580 mAh (estuche).

55 mAh (auriculares) y 580 mAh (estuche). Carga del estuche: USB-C con carga inalámbrica Qi.

USB-C con carga inalámbrica Qi. Conexión: Bluetooth 5.2.

Bluetooth 5.2. Compatibilidad: Android e iOS.

Android e iOS. Sensores: Sensor óseo, acelerómetro, giroscopio e infrarrojos.

Sensor óseo, acelerómetro, giroscopio e infrarrojos. Cancelación de ruido activa.

Detección de uso

Conexión dual

Tres micrófonos

Resistencia IP54 .

. Precio: 199 euros.

Auriculares y estuche de Huawei FreeBuds Pro 2 20BITS

Diseño elegante y fino

FreeBuds Pro 2 tiene una estética fina y cómoda, además, esta nueva versión introduce un bastón más corto que es similar a los famosos AirPods. Cada auricular pesa seis gramos, dentro de la caja hay almohadillas de diversos tamaños que se adaptan al canal auditivo del usuario, no se caen de las orejas y tampoco son molestos.

Este dispositivo posee una certificación IP54 porque es capaz de resistir el sudor.

Personalmente, he tenido la oportunidad de probar el modelo con un acabado brillante metalizado, sin embargo, no me ha terminado de convencer porque las huellas de los dedos son mucho más notables a simple vista.

Por otro lado, el estuche de carga está fabricado con un acabado mate a un tamaño compacto y un formato redondeado. Dicho aparato viene incorporado con un puerto USB-C para cargarlo y una luz que indica el nivel de la batería dependiendo del color.

Huellas en Huawei FreeBuds Pro 2 20BITS

Excelente calidad del sonido

Huawei se ha asociado con Devialet para desarrollar los nuevos Freebuds Pro 2. Los drivers de once milímetros ofrecen una gran calidad de sonido en el interior de cada auricular, además, el perfil de audio está bastante equilibrado. Los graves no saturan y los agudos son nítidos, por consiguiente, el dispositivo intenta captar cualquier detalle de una canción.

El nivel de volumen máximo es más que suficiente para aislarse de lo que sucede al alrededor, es más, no es necesario aumentar el volumen más allá de un 80 o 90%.

Respecto a la cancelación de ruido activa, tiene una profundidad máxima de cancelación de ruido de 47 dB y un rango de entre 50 y 30.000 Hz, lo suficiente para asilar las conversaciones ajenas o el tráfico de la calle. Asimismo, ajusta el nivel de supresión de manera inteligente y se incluye un modo transparencia que deja pasar el sonido del exterior.

Utiliza la app AI Life para disfrutarlos

Si quieres disfrutar de los nuevos FreeBuds Pro 2, es necesario descargar la aplicación AI Life de Huawei. Dicha plataforma está disponible para los usuarios de Android e iOS a través de AppGallery, ofrece las funciones necesarias, es simple, e incluso ofrece la posibilidad de conectar los auriculares a dos dispositivos de forma simultánea.

AI Life permite consultar el nivel de batería de los auriculares y del estuche, modificar el nivel del sistema de cancelación de ruido, aplicar ajustes de ecualización, personalizar los controles de gestos, y gestionar la reproducción de sonido.

Aplicación AI Life Huawei

Autonomía

Lo que menos me ha gustado de los nuevos auriculares de Huawei es la autonomía, debido a que aguantan tres horas y media o cuatro horas como máximo, no obstante, antes de que se acabe la batería, los auriculares avisan de que el nivel es demasiado bajo.

Gracias al estuche, se pueden recargar otras cuatro o cinco veces. Este producto soporta una carga a través de USB-C y de manera inalámbrica gracias al soporte para el estándar Qi. Mientras tanto, la carga por cable es la más rápida, ya que se pueden obtener dos horas de uso con solo diez minutos de carga, y llegando al cien por cien en menos de una hora.

PUNTUACIÓN 20BITS: 8.5/10 ● LO MEJOR: La calidad del sonido, su diseño elegante y cancelación de ruido.



​● LO PEOR: La autonomía.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.