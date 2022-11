Los fraudes, timos y estafas de los ciberdelincuentes van a más en el comercio electrónico: así puedes protegerte 

©[rawpixel.com] via Freepik.com.

Un año más, con la llegada del periodo de regalos navideños, las previsiones de ventas y de actividad en el comercio electrónico vuelven a ocupar un espacio relevante en los medios. Todo apunta a que podría ser un año de récord, a pesar del contexto económico incierto.

Ángel Barbero Profesor de EAE Business School y experto en ciberseguridad

La aceleración digital impulsada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho que muchos negocios tradicionales hayan dado el salto definitivo a los canales online, y que los consumidores hayan incorporado este tipo de compras a su día a día.

Incierto contexto económico

Momo pocket pago con móvil servicio internet smartphones EUROPA PRESS/MOMO POCKET/IDEASCONALMA

Junto a un contexto económico incierto y el posible impacto en estas previsiones de elementos como la inflación, las huelgas del transporte o la guerra de Ucrania también vuelven a aparecer noticias relacionadas con ciberataques y fraudes online, que han sufrido un crecimiento paralelo al de la propia actividad en el comercio electrónico.

Ante esta situación las empresas se están reforzando y han priorizado la ciberseguridad en sus estrategias digitales, pues para ellas es clave ofrecer a sus clientes el entorno más seguro posible para que realicen sus compras. Como bien hemos comprobado, más allá del posible impacto económico, su reputación también está en juego.

Pero, en cuestión de seguridad digital, el reto es compartido, por lo que los usuarios deben asumir esa corresponsabilidad y reforzar a su vez su protección frente a estos riesgos. No es necesario tener el conocimiento de un hacker para incorporar herramientas y prácticas que aumenten la seguridad de nuestras transacciones online, pero no podemos tratar con ligereza este asunto y dejarlo de lado. El desconocimiento no nos puede alejar del problema.

No hay que olvidar que los riesgos en el comercio electrónico no sólo han aumentado, sino que se han sofisticado, y están cambiando y evolucionando cada vez más rápido.

Redes sociales, antivirus...

Por ello es importante utilizar software de protección (antivirus, firewalls) que se mantenga actualizado frecuentemente, pero también entender los mecanismos de seguridad que nos proporcionan las herramientas habituales que usamos: medios de pago, aplicaciones de ecommerce, sistemas de autenticación, redes sociales y, por supuesto, los diferentes sistemas operativos y dispositivos que usemos.

Protege tu ordenador o 'smartphone' de ataques maliciosos en la web. Freepik

La formación y el acceso a fuentes fiables de información y noticias nos permitirán aprovechar mejor los medios de que disponemos en nuestro día a día para reforzar esa protección.

El papel de las administraciones públicas también es crítico, pues solo mediante el desarrollo de una legislación adecuada y actualizada de manera continua frente a las constantes innovaciones y tendencias, se podrá garantizar la protección del usuario y la consolidación de un negocio online seguro.

En este sentido, uno de los terrenos de preocupación creciente es el de los datos y la información que los clientes comparten con anunciantes y negocios online (sean conscientes o no de ello). La legislación de protección de datos, con la normativa europea conocida como RGPD (Regulación General de la Protección de Datos) a la cabeza, está impulsando una transformación del marketing digital y los negocios online.

Compartir datos de forma indiscriminada

El usuario es cada vez más consciente del valor y los riesgos que supone compartir esos datos de forma indiscriminada y descontrolada, por lo que nos dirigimos a una realidad en la que el usuario tendrá mayor poder de decisión a la hora de compartir datos y, sobre todo, a la hora de que las empresas usen esos datos.

Metaverso

Zaragoza celebra las Fiestas del Pilar 2022 dando el salto al metaverso. CEDIDA

Con la aparición (aún incipiente) del concepto de metaverso y los nuevos proyectos alrededor de él, el creciente uso de la inteligencia artificial y la desaparición de las cookies de terceros (esas cookies que no sabemos que nos dejan los sitios por donde navegamos pero en las que puede haber información sensible sobre nosotros), la problemática de los datos del cliente y de cómo activar esos datos para estrategias de marketing está transformando buena parte de las plataformas y entornos digitales.

Destaca en ese sentido el impulso que están recibiendo ahora las plataformas denominadas CDP (Customer Data Platform), en las que se guardan todos los datos de clientes y usuarios de que disponen las organizaciones. Las CDP suponen un reto para ellas, pues su implantación requiere entender qué datos son relevantes para mejorar nuestro negocio, pero a la vez nos permitan aportar a esos clientes una experiencia mejorada y devolverle el valor que supone la cesión de sus datos.

Así pues, la seguridad de nuestras transacciones online, así como de los datos que de nosotros compartimos en todos los entornos digitales actuales, serán tendencias relevantes en el futuro cercano, siendo el Black Friday del 2022 uno de los momentos de la verdad que nos permita entender en qué punto se encuentra la ciberseguridad en relación con el comercio electrónico.

