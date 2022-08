Las 5 técnicas más usadas por los ciberdelincuentes para robar los datos de tu tarjeta

El incremento de las estafas por Internet no es algo que pille por sorpresa a nadie. La información que subimos a la red, puede terminar en malas manos y cada vez son más los métodos utilizados por los ciberdelincuentes para hacerse con ella.

Como usuarios, debemos tener cuidado con los mensajes que nos mandan, los enlaces en los que entramos y los archivos que descargamos. A través de ellos, los piratas informáticos pueden tener acceso a nuestros datos tanto personales como bancarios.

Aunque haya muchas técnicas usadas por los atacantes, en este artículo vamos a desglosar las más comunes que existen en la actualidad.

Phishing

Esta táctica consiste en suplantar la identidad de otra persona, empresa u otra entidad para tratar de engañar a las víctimas. Según un estudio de Proofpoint, un 86% de las empresas a las que encuestó habían sufrido este tipo de ataques en 2021 y un 80% reconocieron haber notado las consecuencias.

Normalmente, los ciberdelincuentes usan correos electrónicos, los SMS y las redes sociales que usamos a diario para mandar mensajes fraudulentos a sus objetivos. De este modo, obtienen datos personales o bancarios o invitan a descargar archivos con malwares que infectan nuestros dispositivos.

WiFi público

Pocos establecimientos no tienen conexión a WiFi en 2022. A pesar de que esto pueda resultar ventajoso para aquellos que no tienen datos móviles, estas redes no son del todo seguras y pueden usarse para acceder a los datos de nuestro dispositivo.

Los expertos recomiendan usar los datos siempre que sea posible, sobre todo si se van a realizar pagos.

Software malicioso

Mediante estos malwares, los ciberdelincuentes logran hacerse con el control de nuestros smartphones, ordenadores, tablets u otros dispositivos. Por lo general, estos softwares fraudulentos llegan a los aparatos a través de falsos archivos de campañas de phishing, supuestos vídeos de películas ilegales, aplicaciones maliciosas, etc.

SIM swapping

Los ciberdelincuentes pueden duplicar la tarjeta SIM de los móviles para robar dinero a los usuarios. En concreto, esto se hace para obtener el código de confirmación que envían los bancos a través de SMS cuando realizamos transferencias bancarias.

Man in the middle

Este ataque informático suele afectar sobre todo a las empresas y puede suponer un gran daño económico. Los ciberdelincuentes suelen espiar las transacciones realizadas por las compañías y cuando detectan una que les interesa, mandan un correo fingiendo ser la otra empresa a la que realizan la transferencia y les informan de que supuestamente han cambiado de número de cuenta para recibir ellos el dinero.

