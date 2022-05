Estos ciberdelincuentes se hacen pasar por el Banco Sabadell diciendo que han bloqueado tu tarjeta bancaria

El Banco Sabadell no está enviando correos electrónicos a sus clientes para realizar un proceso de verificación de datos y desbloquear sus cuentas y tarjetas. Se trata de una estafa de phishing en la que los ciberdelincuentes se han hecho pasar por la entidad financiera, según ha alertado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Los timadores mienten a sus víctimas asegurando que son del Banco Sabadell y, para atraerlos, llaman al asunto de sus correos ‘Aviso Importante’. “Le notificamos que su cuenta y tarjeta de fue bloqueada temporalmente debido a que su última consulta de cajero o banca en linea no finalizó de manera correcta”, comentan en el mail.

En el correo, se puede comprobar que los estafadores han cometido algunas faltas ortográficas que una entidad real no escribiría. Sin embargo, el contenido del mensaje es lo suficientemente alarmante como para que el usuario no se percate en los errores y se centre en solucionar el supuesto problema de su cuenta bancaria.

El correo electrónico está lleno de faltas ortográficas. OSI

Desde el mail, los ciberdelincuentes ofrecen un enlace en el que aparentemente las víctimas deben clicar para desbloquear sus tarjetas. “Aunque la URL aparenta ser la legítima, al hacer clic en la misma el usuario será redireccionado a una web fraudulenta que suplanta a la del Banco Sabadell”, detallan en la OSI.

Consejos para evitar ser víctima de phishing

Según aconseja la OSI, lo ideal es no abrir correos de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado. Además, si se abren, es recomendable no responder, ya que esto informa a los ciberdelincuentes de que la cuenta está en uso para futuras estafas.

En el caso de que se abran los correos electrónicos, los usuarios tienen que sospechar de cualquier archivo adjunto que faciliten a través de Gmail u Outlook. Muchas veces, estos documentos esconden malwares que permiten que los ciberdelincuentes accedan a los datos del dispositivo.

También hay que revisar las páginas web enlazadas de los correos electrónicos, puesto que pueden ser maliciosas. Bajo ningún concepto se deben dar información personal como los nombres de usuario, contraseñas, datos bancarios, etc.

