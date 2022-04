Detectan SMS fraudulentos que suplantan a Correos para que pagues los gastos de envío de un paquete

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) han informado de un nuevo tipo de phishing que está suplantando a empresas de mensajería como Correos con el objetivo de que el usuario acceda a un enlace que le lleve a una página fraudulenta, para pagar los gastos de envío de un supuesto paquete.

En este caso, las víctimas reciben un SMS fraudulento en nombre de Correos o de Correos Express donde indica que no se ha podido entregar un paquete porque no se han pagado las tasas de aduanas o por cualquier otra excusa de este tipo. A partir de aquí, te llevará a un enlace que no debes acceder porque se trata de un fraude.

Si no te hayas dado cuenta y has procedido a hacer el pago, deberás contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informar de lo sucedido y cancelar las posibles transacciones que se hayan realizado.

La Guardia Civil también alertaba en su Twitter sobre este caso de smishing que te lleva a una página fraudulenta para que pagues los gastos de envío y lo hacía con una imagen que simulaba como es este tipo de estafa para que el usuario sea consciente de ellos y siga las advertencias de la OSI.

⚠️#ALERTA❗Detectados SMS (#smishing) que suplantan a empresas de mensajería y transporte, como Correos y Correos Express. Redirigen a una página fraudulenta para que el receptor pague los gastos de envío de un supuesto paquete. #NoPiques https://t.co/ghdjRvgk5K pic.twitter.com/e2ifUKrTSZ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 30, 2022

Algunos de los ejemplos que se han detectado hasta ahora pueden ser de este tipo: “Estimado cliente: Su paquete está listo para la entrega confirme el pago de aduanas de (1,79) en el siguiente enlace: (enlace fraudulento)”.

Además del SMS, la página fraudulenta tiene un diseño muy parecido al de la entidad suplantada por lo que no hace levantar sospechas en el usuario de que se trata de una web falsa. Lo más efectivo en ese momento es comprobar si el dominio coincide con el oficial de la empresa.

Así se ve una de las páginas fraudulentas que suplanta la oficial de Correos. OSI

Si has facilitado algún tipo de información personal, deberás estar atento y revisar si se está haciendo pública por Internet de forma indebida. Además de todo esto, puedes denunciar esta situación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSCE).

Si quieres evitar ser víctima de este tipo de fraude, recuerda nunca abrir mensajes desconocidos y que no hayas solicitado y proceder a eliminarlos directamente. Ten cuidado cuando sigas enlaces desconocidos y comprueba siempre si la URL de la página está certificada y en caso de que no lo sea, nunca facilites ningún tipo de información personal.

Si aun así sigues teniendo dudas sobre si estás ante este tipo de fraude, puedes consultar directamente la situación con la entidad implicada siempre utilizando sus canales oficiales y consultar la información preventiva que te ofrece la OSI en su página web.

