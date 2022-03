Descubre cómo detectar estafas si buscas alojamiento para Semana Santa

Reservar las vacaciones con antelación es una práctica muy efectiva si nos queremos ahorrar algo de dinero, ya que los alojamientos suelen estar más baratos. Precisamente tenemos que tener mucho ojo con este tipo de ofertas en los alquileres porque, en ocasiones, podemos estar ante un ciberataque.

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ofrecen algunas de las claves para detectar este tipo de fraudes a través de cinco sencillos pasos. Una de las claves para saber si se trata de una estafa nos la pueden dar las fotos, ya que si hay pocas, son de mala calidad o incluso si detectamos que son robadas de otro sitio, es muy probable que nos encontremos ante un posible engaño.

Fijarnos con detalle en la persona de contacto que ofrece alojamiento puede darnos también algunas pistas de si estamos o no ante un ciberataque. Si vemos que no nos ofrece mucha información, que pone pegas a la hora de comunicarnos con él o que nos da alguna vía alternativa de pago, no accedas a facilitar ningún tipo de información bancaria.

En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional compartía el documento de prevención de la OSI alertando a los usuarios que estén buscando alojamiento para las próximas vacaciones y para que no se fíen de los 'chollos' online que, a veces, encontramos en Internet.

Si estás buscando en Internet alguna oferta para tus vacaciones y te encuentras con un precio muy rebajado👉🏻 desconfía



No te fíes de los #chollos #Online, podrían salirte caro💸https://t.co/xMopBNYmlW pic.twitter.com/9345i8XnsD — Policía Nacional (@policia) March 29, 2022

En ocasiones, lo barato puede salirnos caro y, por eso mismo, si vemos que se trata de un apartamento que tiene un precio bajo y que se encuentra en un lugar emblemático, nos puede hacer desconfiar de que quizá no estemos ante un sitio de fiar. Todos los anuncios en zonas muy demandadas y a muy poco precio suelen tener detrás de un fraude.

Cuando estemos buscando alojamiento para nuestras vacaciones, es importante que nos aseguremos, en primer lugar, de que se trata de una web segura. Podemos comprobar también si este anuncio se ha repetido en algún otro lado y comparar si se trata del mismo dueño o si, por el contrario, son distintos. Si detectamos alguna de estas cosas, deberemos tener cuidado.

El último elemento al que deberemos estar muy atentos será al correo electrónico, ya que es probable que por aquí nos lleguen algunas ofertas sin que ni siquiera nos hayamos registrado en ninguna. Por ello, se deben revisar con detenimiento y observar si utilizan un dominio gratuito porque pueden tratarse de un anuncio falso.

Para poder disfrutar de unas buenas vacaciones sigue todos estos consejos, no te fíes de los 'chollos' de Internet y, en caso de encontrar alguno, revísalo siempre siguiendo las recomendaciones que hace la OSI.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.