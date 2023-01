Así utilizan los ciberdelincuentes la serie 'The last of us' para vaciar cuentas bancarias

The Last Of Us es un videojuego de terror desarrollado por la compañía Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para las consolas PlayStation, pero a principios de 2020, HBO anunció el desarrollo de una serie de televisión, cuyo estreno en España fue el pasado 16 de enero.

La serie ya tiene cientos de miles de seguidores, y desafortunadamente, los ciberdelincuentes aprovechan su popularidad para difundir estafas e infectar los dispositivos con malware.

Recientemente, los analistas de Kaspersky encontraron un sitio web que ofrece la descarga de 'The Last of Us Part II' para ordenador, pero aquellos usuarios que caigan en el fraude, instalarán un archivo malicioso en vez del juego real (dicho fichero se oculta en el dispositivo y puede permanecer en silencio durante años, sin causar ningún daño aparente).

Supuesta descarga de 'The Last Of Us II' para ordenador. Kaspersky

Por otro lado, los expertos de Kaspersky descubrieron un sitio de phishing que ofrece la activación del código para The Last of Us. Al descargar el archivo con el código, los usuarios deben elegir entre los regalos que recibirán dentro del juego o 100 euros en tarjeta para el videojuego Roblox.

Después, los ciberdelincuentes piden las contraseñas y los datos bancarios a las víctimas para realizar el abono de una supuesta comisión, y al otorgar dicha información, se utilizará para otros fraudes e incluso robarán el dinero al estafado.

Junto al código para el juego, a los usuarios se les pide elegir entre una lista de regalos. Kaspersky

Para evitar caer en estafas y descargar programas maliciosos, se recomienda los siguientes consejos a los usuarios:

Prestar atención a las extensiones de los ficheros que se van a descargar.

que se van a descargar. Revisar la autenticidad de los sitios antes de facilitar datos personales y utilizar páginas oficiales.

antes de facilitar datos personales y utilizar páginas oficiales. Evitar los enlaces que prometen visionados previos de películas o series.

