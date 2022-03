Alertan de un aumento de las estafas por SMS que intentan suplantar a los bancos

La detección de mensajes fraudulentos que suplantan entidades bancarias ha aumentado en los últimos tiempos. El denominado smishing tiene el objetivo de llevar a la víctima a una página falsa que se hace pasar por la verdadera web del banco con el fin de robar sus credenciales.

Para ello, utilizan enlaces rápidos sobre los que haga clic el usuario y le lleve a seguir unos pasos que seguir de manera casi automática.

Los afectados por estas URL maliciosos no han hecho más que crecer en los últimos años y la solución más inmediata es contactar lo más rápido posible con la entidad bancaria para informar de la situación y poder cancelar cualquier movimiento que se haya podido efectuar, así como proceder al bloqueo de la tarjeta.

Además, se recomienda a todos los usuarios que modifiquen la contraseña de acceso en otros servicios en caso de se trate de la misma que utilizaban para acceder a su información bancaria.

Para evitar fraudes de este tipo, es muy importante no abrir mensajes de usuarios desconocidos y eliminarlos inmediatamente. Se debe tener precaución a la hora de seguir enlaces, revisar que la URL de la página web esté certificada y no proporcionar ningún tipo de información personal.

Si a pesar de todo se siguen teniendo dudas, lo mejor es hablar directamente con la entidad bancaria o con un tercero como la Guardia Civil que alertaba a los ciudadanos en su Twitter sobre este tipo de mensajería dañina.

⚠️#ALERTA❗Aumenta la detección de campañas de envío de SMS (#smishing) fraudulentos que suplantan a numerosas entidades bancarias. Dirigen a una web falsa para robar sus credenciales de acceso al servicio de banca online e información bancaria #NoPiqueshttps://t.co/kchHl0POPY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 9, 2022

Es probable que en este tipo de enlaces fraudulentos aparezcan algunas palabras como 'seguro', 'cliente', 'particular', 'ciberseguridad' o 'verificar', de tal forma que el cliente sospeche lo menos posible. En ocasiones podemos encontrar faltas de ortografía que nos dan una pista sobre su veracidad.

Un ejemplo real de este tipo de fraude, en este caso del Banco Santander, decía: “Se ha detectado in acceso no autorizado en su cuenta. Si no lo reconoce, verifique inmediatamente” y de nuevo iba seguido de la URL fraudulenta. Como se aprecia en la cita, el mensaje contiene errores ortográficos, un indicativo de que se trata de una estafa.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.