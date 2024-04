¿Usas apps de citas para ligar? Cuidado, tus datos personales corren peligro

DALL-E via Bing Image Creator

El utilizar aplicaciones de citas para conocer gente o ligar es algo común y popular. Para hacernos una idea, Tinder es de las más famosas y posee más de 75 millones de usuarios en todo el mundo, 1,5 millones en España, y como esa también hay otras. Una de las claves es que hay que tener buenas fotos para llamar la atención y aumentar las posibilidades de conocer a alguien.

En este tipo de aplicaciones siempre se pide un gran número de datos personales que aumentan las posibilidades de encontrar el amor, sin embargo, hay que tener cuidado con la información que se comparte. Según el último informe de Mozilla, son un gran problema para tu información personal.

¿Protegen nuestros datos las aplicaciones de citas?

En este tipo de aplicaciones es el habitual que te dejen la opción de incluir más o menos datos personales, aunque cuantos más incluyas, gracias a sus algoritmos, tendrás más posibilidades de poder encontrar a una persona de tus mismos gustos o cosas en común. Pero tal y como afirman en el informe, estas apps fallan de gran manera a la hora de proteger esta información.

'Comparte más sobre ti', 'Responde más preguntas', 'Actualiza tu perfil con frecuencia', 'Mientras más, mejor'. Son unas de las típicas frases que se utilizan en este tipo de plataformas. Como decimos, estas opciones suelen ser opcionales y en algunos casos así es. En el caso de Tinder, dice que solo recopilan tu geolocalización precisa, pero la app no funciona sin ella.

Concretamente, mucha de esta información personal puede ser recopilada por las empresas y las mismas aplicaciones, y no darte cuenta de que las estás compartiendo. Ya no solamente con estos datos, sino que si la propia aplicación tiene videochat o las conversaciones que se realicen en chats privados, pueden ser almacenadas (normalmente por motivos de seguridad).

El 80% de las aplicaciones de citas recopilan metadatos del contenido que se comparte

Tras analizar 25 aplicaciones de citas, solo hay tres de ellas que cumplen en cuanto a la materia de protección de datos y privacidad: Lex, eHarmony y Happn. Concretamente, dicen que protegen esta información un poco mejor que las demás. Por otra parte, Badoo, Muzz, Her, Tinder, OkCupid, Match, Hinge, Plenty of Fish, Bumble, Jdate, Elite, Scruff, OurTime, BlackPeopleMeet y Grindr se encuentran entre aquellas que incluyen la etiqueta 'Privacidad no incluida'.

Este tipo de información puede contener fotos, vídeos, el momento en el que se realizaron, el lugar y también el día. Normalmente, el usuario no es consciente de que está compartiendo esa información e incluso hay plataformas que pueden escanear su contenido en busca de información para identificar intereses o actividades que el usuario realiza.

El informe refleja que el 80% de las aplicaciones analizadas pueden vender o compartir la información personal con fines publicitarios, a pesar de que algunas de ellas funcionan mediante modelos de suscripción y no necesitan de anunciantes para generar ingresos. No han podido confirmar si la mitad de aplicaciones (52%) hacen lo necesario para mantener segura la información personal cumpliendo los estándares mínimos de seguridad.

En consecuencia, esto hace que no sea extraño que la misma cantidad de app (52%) tenga nuestro ‘mal historial’ por una violación o una filtración de datos en los últimos tres años. Además, los analistas advierten de que la integración de la inteligencia artificial en este tipo de servicios podría ser perjudicial, ya que la IA es un campo minado de privacidad y no aseguran que las que tienen carencias en este ámbito puedan manejar.

