¿Qué significa el icono del ojo en Chrome? Esta opción controla tu privacidad en Internet

DALL-E via Bing Image Creator/ Montaje 20Bits

Si tienes el navegador Google Chrome, seguro que todavía no te has percatado de que en la barra superior de búsqueda ha empezado a aparecer, tanto en la versión de escritorio como en la de móvil, un icono de un ojo. Este icono no es nada malo ni tampoco significa que te están espiando, sino que sirve para otorgarte más control sobre tu privacidad.

Por ello, debes de saber para qué sirve esta nueva implementación de Google y lo que puedes hacer con ella, además de que ocurre si decides activarla o desactivarla. Pero ya te adelantamos que el icono consiste en un control de cookies de terceros, que te aporta diferente información de cara a tu mayor seguridad y privacidad.

El significado del ojo en Google Chrome

Como decimos, este control de cookies para terceros, aparte de proteger contra este tipo de cookies, te da la información necesaria de cuantas ha tenido que bloquear en una web y que así puedas apreciar que páginas respetan en mayor o menor medida tu privacidad. Este tipo se utilizan para espiar a los usuarios y para que páginas como Google sepan tus fuera de sus páginas o servicios.

Cuando aparece el ojo, significa que está bloqueando esas cookies de terceros de alguna página que estás visitando y que está velando de manera más activa de tu privacidad. Es decir, está evitando que servicios o webs te observen durante tu navegación por la red. Si pulsas sobre él, se te abrirán las opciones de la protección contra esas cookies.

Ahí puedes ver cuantas cookies de este tipo se han bloqueado en la web que estés visitando y esto aparece de manera predeterminada con el ojo tachado. Puede ser que alguna web no se vea correctamente al tenerlas desactivadas, por lo que las puedes activar. De esa manera el ojo no estará tachado y permitirás que muchas de ellas te puedan espiar o rastrear. Tú eliges.

