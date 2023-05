¿Por qué los profesores en Dinamarca están usando apps para medir el estado de ánimo de sus estudiantes?

Las auditorías de bienestar basadas en datos se están volviendo cada más populares en las aulas de Dinamarca, además, este país ha sido durante mucho tiempo un líder en servicios por ser una nación tech.

En los últimos años, las escuelas danesas han recibido grandes inversiones en una tecnología que está relacionada con el aprendizaje interactivo, y recientemente, el MIT señala que "algunos maestros y administradores esperan que dicha tecnología se pueda usar para abordar la salud mental". Esto se debe a que los escolares daneses se encuentran en medio de una crisis de bienestar, y a pesar de que nadie sabe por qué, el número de niños y jóvenes con depresión se ha sextuplicado.

Para abordar el problema, algunas escuelas de Dinamarca quieren cuidar de los niños a través de Woof, una app que utiliza un algoritmo para sugerir los problemas en los que se deben enfocar los profesores gracias a las encuestas que se realizan a los alumnos. Concretamente, se trata de una herramienta que "incita" a los niños a calificar su estado de ánimo en una escala del 1 al 5, de esta manera, los maestros pueden leer los informes para mejorar los puntos conflictivos.

Un aspecto importante a mencionar es que los datos de Woof se anonimizan, debido a que la aplicación informa sobre los promedios del aula en lugar de los niños individuales.

¿Qué opina la gente sobre el monitoreo de la salud?

El MIT informa que "varias personas dicen que la tecnología de monitoreo del estado de ánimo tiene un gran potencial", no obstante, "algunos expertos son muy escépticos sobre el enfoque" porque "dicen que hay poca evidencia de que la cuantificación de este tipo pueda usarse para resolver problemas sociales".

Por otro lado, hay gente que "pregunta cuánto saben realmente los niños y sus padres sobre qué datos se recopilan y cómo se utilizan, mientras tanto, algunas plataformas dicen que están recopilando datos mínimos de identificación personal".

Respecto a las últimas afirmaciones, en Dinamarca, los padres pueden descartar la recopilación de datos, pero como se usan en un contexto educativo y se "enmarcan como altruistas", los adultos "tienden a bajar la guardia".

Un ejemplo de ello es Janni Hindborg Christiansen, una madre que afirmó para el MIT que hay otras aplicaciones donde limita el uso, ya que no le preocupan las apps que se usan en la escuela de la misma manera que lo hacen TikTok y YouTube.

No obstante, para los padres que no quieren que sus hijos usen dichas plataformas, siempre pueden optar por no participar.

