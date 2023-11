¿Veremos una segunda prueba del Miura 1? El destino que le espera al primer cohete español

La compañía española PLD Space tiene en vilo a España, a Europa e incluso al mundo con su cohete espacial Miura 1. Hace apenas un mes esta empresa alcanzó un hito histórico al conseguir lanzar por primera vez un vehículo privado al espacio desde terreno europeo.

El Miura 1 despegó de las instalaciones del Centro de Experimentación de El Arenosillo (Huelva) el pasado 7 de octubre. En una rueda de prensa posterior, PLD Space afirmó que la prueba había sido “todo un éxito” a pesar de que no se pudo recuperar el cohete posteriormente, ya que ese “no era un objetivo prioritario”.

“Hemos aprendido a lanzar cohetes”, aseguraba el cofundador, CEO y diseñador jefe de vehículos de lanzamiento de PLD Space, Raúl Torres. Los miembros de la compañía insistían entonces en que la recuperación del primer prototipo del Miura 1 del océano Atlántico no era parte fundamental de la prueba y recordaban que, a lo largo de la historia, ha habido unos 6.500 lanzamientos de cohetes y “se han recuperado alrededor de 100”. Además, añadían, las empresas que los han recuperado lo han hecho “entre el quinto y el décimo lanzamiento”.

Asimismo, aunque estaba previsto que el Miura 1 alcanzase una altura de 80 kilómetros, el cohete al final ‘solo’ llegó a los 50 kilómetros de altura debido a un cambio en la trayectoria de referencia “por seguridad ante un posible fallo”.

Todo ello dejaba una ventana entreabierta a la duda sobre un nuevo intento de lanzamiento, la cual se abrió del todo cuando Torres posteó en X (Twitter) imágenes de un segundo prototipo del Miura 1 —denominado por la compañía MIURA 1 SN2— acompañadas de una afirmación sobre un “futuro segundo vuelo”:

Dado el revuelo causado, horas después el CEO de PLD Space volvió al post para matizar que el lanzamiento del MIURA 1 SN2 “no está confirmado todavía” hasta que finalizasen “los análisis del vuelo 1”, recordando que este segundo prototipo “era el backup” en caso de que el primero fallase en la prueba de vuelo.

Adiós Miura 1, hola Miura 5

Desde 20bits nos hemos puesto en contacto con los responsables de PLD Space y nos han podido confirma que, aunque la decisión “aún no es definitiva”, pues los análisis del vuelo 1 no han concluido, “es prácticamente seguro que no habrá segundo vuelo de Miura 1”. “Todo apunta a que no habrá segundo vuelo”, afirmaban.

El motivo detrás de la decisión es que la compañía aeroespacial debe centrar sus esfuerzos ahora en una meta mayor: el Miura 5.

El Miura 1 es el primer cohete privado que se lanza en Europa y está desarrollado íntegramente en España a manos de la empresa ilicitana. El propósito de este cohete era recopilar tanta información como fuera posible en relación con aspectos de diseño, procesos y tecnología, información que se utilizará ahora en la construcción del Miura 5, el vehículo de lanzamiento orbital actualmente en desarrollo en PLD Space que será la bandera de la compañía.

Los datos del lanzamiento del Miura 1 van a permitir ajustar el modelo aerodinámico que será utilizado en el cohete Miura 5 y que estará listo para volar “en dos años”, decían los responsables del proyecto en aquella rueda de prensa.

La filosofía de las pruebas como un éxito

Recientemente hemos hablado de la filosofía asociada a lo que ahora se conoce como ‘New Space’. Esta nueva forma de ‘hacer espacio’ está conformada por dos aspectos fundamentales: ahora hay inversión privada, lo que permite que no solo sean las grandes empresas las que pueden hacer proyectos espaciales, también pueden hacerlos las pequeñas; y se ha extendido el pensamiento de que se puede fallar sin que eso sea un fracaso, gracias a iniciativas como SpaceX de Elon Musk.

Asimismo, los tiempos de las misiones espaciales también se ha reducido, de manera que proyectos que antes tardaban más de una década en hacerse realidad —por la financiación, por el desarrollo tecnológico, por la burocracia asociada al respaldo gubernamental…— ahora se hacen en dos o tres años.

Todo esto ha permitido que haya ‘misiones de prueba’, de manera que se pueden probar propuestas tecnológicas nuevas e iterar en caso de que sea necesario cambiar algo.

En este momento, además, la Agencia Espacial Europea (ESA) se encuentra en un momento crítico y con una gran necesidad de independencia espacial porque no tenemos cohetes propios en funcionamiento.

Tal y como lamentaba el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, en el marco de la cumbre de la ESA que se ha celebrado en Sevilla, “Europa ha perdido su acceso autónomo al espacio, de momento al menos”.

El lanzamiento exitoso del Miura 1 pretende recuperarlo y, además, posiciona a España como el décimo país con capacidad de lanzamiento. Según PLD Space esto se logrará en un par de años con el Miura 5, que será “un mejor cohete” gracias a la prueba recién realizada por su predecesor —la compañía ha indicado que se transfieren de un cohete a otro “más de 1.000 puntos de mejora de los subsistemas” y han conseguido validar muchos modelos de predicción, “incluyendo el comportamiento en vuelo de todos los subsistemas principales y de sus principales dinámicas”—.

Gracias al vuelo inaugural del Miura 1 PLD Space ya no solo trabaja con simulaciones, ahora lo hace también con datos reales de cómo se comporta su vehículo en un lanzamiento espacial.

Un megacohete español será el primero de Europa

El desarrollo del Miura 5, que será el primer lanzador orbital privado europeo, avanza “a buen ritmo con todos los subsistemas”, según la compañía.

El CEO de PLD Space incluso se aventuraba a afirmar que Miura 5 “está mucho más avanzado de lo que nadie se podría imaginar” y detallaba que el cohete ya tiene la cofia fabricada y los motores en proceso de fabricación. “Dentro de muy poquito lo vais a poder ver”, comentaba.

El pasado mes de septiembre PLD Space dio un adelanto y mostró las primeras imágenes del Miura 5:

Las pruebas de este cohete van a empezar a finales de este año. El Miura 5 será una construcción en dos etapas que supera los 34 metros de altura y su primera etapa será reutilizable —calculan que podrá hacer unas quince misiones anuales—.

El vehículo se lanzará desde dos localizaciones diferentes —su debut está programado para 2025 desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa— y será capaz de poner satélites en órbita de entre 500 kilos y 1 tonelada.

Recreación de cómo será el futuro cohete espacial español Miura 5. PLD Space

