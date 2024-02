"Puedes conseguir aquello que te propones": el mensaje de la astronauta Sara García a niñas y niños de primaria

Sara García Alonso fue uno de los españoles seleccionados como miembros de la nueva generación de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Ella no forma parte del personal permanente de la ESA, como su compañero de España Pablo Álvarez Fernández, sino que fue escogida en calidad de 'reserva', lo que significa que puede ser seleccionada para misiones concretas.

Que Sara García no sea personal permanente de la ESA no quiere decir que no vaya a viajar al espacio. Un ejemplo de ello es Marcus Wandt, que también era un astronauta de reserva y ha viajado a la EEI antes que otros miembros del organismo europeo.

El 'efecto tijera' de la mujer en la Ciencia

Ella es la primera mujer española en ser seleccionada como astronauta de la ESA y es una demostración de que la igualdad en la Ciencia avanza "en muy buena dirección", como dice. No obstante, reconoce que el proceso es lento y que todavía percibe "cierto efecto tijera".

El 'efecto tijera' que menciona Sara García es un concepto parecido al techo de cristal (a mejor estatus de un puesto, menos presencia de mujeres hay). Según explica, consiste en que, cuanto más se asciende en la escala de reconocimiento científico, menor es la presencia de mujeres.

La profesional ha hablado de este término en una charla dirigida a una treintena de escolares de entre 8 y 9 años en Ibi (Alicante) para incentivar su vocación investigadora, especialmente en las chicas, que no tienden a ver los campos de la ciencia y la tecnología como una opción plausible para el futuro. Su conversación ha tenido lugar días antes del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero.

La falta de visibilidad de la mujer en el espacio

Sara García ha asegurado a los niños y las niñas de Ibi que, actualmente, hay casi el mismo número de hombres que de mujeres trabajando tanto en la ESA como en la NASA y que "no hay profesión de chicos y de chicas". Según la astronauta de reserva, "todos pueden tener las mismas" y, si te esfuerzas, "puedes conseguir todo lo que te propones".

Sin embargo, hace falta visibilidad a mujeres referentes dentro del ámbito aeroespacial. Por poner un ejemplo, uno de los mayores hitos de la humanidad fue el envío de astronautas a la Luna, pero solo lo consiguieron 12 hombres. Antes de que termine la década, se espera que, por fin, una mujer pise nuestro satélite natural por primera vez.

La científica ha defendido el papel del juguete y del juego a edades tempranas para que "aprendan ciencia divirtiéndose y se empapen del conocimiento de forma lúdica", como le ocurrió a ella.

¿Quién es Sara García Alonso?

Nacida en León en 1989, Sara García cuenta con un grado y máster en biotecnología por la Universidad de León. En 2018, se doctoró cum laude en biología nuclear del cáncer y fue premio extraordinario de fin de carrera.

Durante su tiempo como candidata a doctora, trabajó como asistente de investigación universitaria para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. En ese puesto, formó parte de investigaciones sobre medicina del cáncer.

Desde 2019, trabaja como investigadora posdoctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Ahí, lidera un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer en el laboratorio de Mariano Barbacid.

La promoción de astronautas en la que se encuentra está formada por cinco titulares y doce reservistas y, ocho (casi la mitad) son mujeres. Aunque Sara García esté en reserva y no le hayan llamado para ninguna misión especial aún, realiza un entrenamiento específico para estar preparada si requieren de sus servicios en el espacio.

