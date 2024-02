Tras revivir por unos días, la nave japonesa en la Luna entra en fase inactiva por el inicio de la noche lunar

El módulo de aterrizaje SLIM que llegó el pasado viernes 19 de enero a la Luna. No ha pasado ni un mes desde que llegó a su destino y ya ha tenido que entrar en "estado inactivo", pero, según los científicos de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), es algo temporal.

Durante la noche del 31 de enero, el equipo de control de SLIM envió desde la Tierra un comando para encender el comunicador sin obtener respuesta. Los investigadores han explicado a través de X (antes Twitter) que su estado se debe al inicio de la noche lunar, que equivale a 14 días terrestres, y que intentarán reanudar el contacto cuando termine ese período.

SLIM volverá a la carga en febrero

Si todo va bien, JAXA espera que su módulo de aterrizaje siga operativo este mes. Los científicos detallan que SLIM no fue diseñado para las duras noches que hay en la Luna, pero planean "intentar operar nuevamente a partir de mediados de febrero" que será cuando el Sol vuelva a brillar y dotar de energía a las células solares de su máquina.

Cabe señalar que el aparato espacial no ha tenido un camino fácil desde que alunizó. El 20 de enero, tras llegar a nuestro satélite natural, la agencia japonesa comunicó que no podía operar porque sus placas solares no generaban energía, lo que no permitía manejar sus instrumentos.

Los responsables de la misión consiguieron que SLIM resolviese el error el 28 de enero. Desde entonces, habían estado avanzando en la investigación, pero, días más tarde, el proyecto ha vuelto a verso fustado por la noche lunar, algo que intentarán solucionar en unas semanas.

El alunizaje fue un hito espacial pese a los fallos

El módulo de JAXA fue el primero en alunizar de forma precisa. Según sus desarrolladores, la sonda estaba preparada para tener una precisión de un radio máximo de 100 metros alrededor del punto elegido.

Finalmente, los científicos anunciaron que habían conseguido que SLIM se posase sobre la Luna a menos de cinco metros de su objetivo previsto, una hazaña muy celebrada en el sector aeroespacial. Sin embargo, el módulo alunizó al revés y eso fue lo que dificultó la carga de sus células solares al no estar correctamente orientadas.

El problema se solucionó redireccionando los paneles y la misión continuó con normalidad. Hasta ahora, el equipo del proyecto había usado la cámara espectroscópica multibanda (MBC) de SLIM para la observación de rocas y regolitos de 10 bandas de alta resolución en 13 áreas, utilizando 333 imágenes de escaneo completo en diferentes longitudes de onda.

Los resultados obtenidos son más de los esperados originalmente, pero JAXA no quiere que la misión termine aquí. Por lo tanto, intentarán conectar de nuevo a SLIM a mediados de febrero.

Mientras tanto, la agencia ha compartido la última imagen capturada por SLIM (en la publicación de abajo). Además, los científicos japoneses no se quedarán con los brazos cruzados y continuarán realizando un análisis para identificar las rocas fotografiadas y estimar la composición química de los minerales.

