Alguien ha podido comprar tu casa en el metaverso y todavía no lo sabes

Llevamos tiempo hablando del metaverso y qué es lo que se puede hacer y lo que no en este mundo virtual paralelo al nuestro que tan desconocido nos resulta todavía.

Ya hay gente comprando y registrando casas o calles ajenas en el mundo digital, pero ¿qué significa esto?, ¿puede haber okupas en el metaverso?

Habitualmente, se habla del mercado inmobiliario. La compra-venta de casas y los alquileres están a la orden del día y, de hecho, mueve mucho dinero, sobre todo el de nueva construcción.

Sin embargo, la mayoría de los edificios que conocemos están ocupados, es decir, tienen dueño. Algo que no ocurre en el nuevo universo paralelo.

En los mundos virtuales, por el contrario, es un mercado nuevo donde todavía podemos encontrar lugares, edificios o ciudades disponibles que no alcanzan los elevados precios de nuestro mundo.

La venta de casas o terrenos en Next Earth

Next Earth es una plataforma que funciona dentro del metaverso en la que se ha creado una copia de la Tierra.

Consta de un mapa que divide el globo en parcelas virtuales de cien metros y, lo más novedoso de todo esto es que, las están poniendo a la venta y están atrayendo inversores.

Las inversiones en estas plataformas se basan en blockchain.

Pero, si están a la venta las parcelas de la Tierra ¿significa que venden nuestras casas o terrenos?

Así es, sin embargo, no debemos alarmarnos, ya que esta actividad no tiene repercusión para nosotros. El fenómeno okupa, como tal, solo tiene consecuencias cuando se está invadiendo una propiedad de forma física, no virtual.

Aunque todavía se sabe poco sobre el tema, hasta la fecha, cualquiera puede comprar nuestra casa en el metaverso y, tener, de esta forma, otro dueño. Es decir, no tiene implicación legal para nosotros.

Javier Prenafeta, abogado en 451.legal, en declaraciones a 20Bits ha explicado que la venta de "propiedades" en metaversos, según cómo se ofrezca, podría ser incluso una estafa. “Evidentemente, no tiene ningún efecto sobre los registros de la propiedad, porque no compras un inmueble ni derechos sobre inmuebles”, ha asegurado.

Los NFT de Next Earth no otorgan derechos asociados, por lo que tener el NFT de tu casa no significa que vayan a tener ningún tipo de influencia en ella.

El objetivo de comprar en el metaverso

El fin de todo esto es obtener un beneficio económico que venga de la publicidad y que, en un futuro no tan lejano, puedan construirse anuncios virtuales asociados a determinadas localizaciones.

Prenafeta considera que, aunque no sabe en qué se basa el valor de estas propiedades, considera que “el precio es arbitrario y especulativo”.

De esta forma, los dueños de estas casas virtuales podrán cobrar un alquiler a las marcas que quieran anunciarse en determinados lugares.

Según Prenafeta “la compra de nuestra casa en un metaverso es algo irrelevante desde un punto de vista del derecho de la propiedad, pero podría tener implicaciones legales colaterales, por ejemplo a efectos de imagen, competencia o publicidad, por ejemplo si alguien adquiere algo que representa la sede o localización de una conocida marca y, aprovechando lo anterior, le da otro uso, denigrando la marca o explotándola en provecho propio. Eso no sería realmente un problema derivado de la compra de suelo en un metaverso, y desde luego la normativa actual lo puede resolver”.

Las viviendas que están ocupadas en el metaverso tienen unos dueños y, por ello, al igual que en la Tierra existen conflictos entre vecinos. Hay cosas que son inevitables, al igual que la burbuja inmobiliaria.

Los arquitectos de Cryptovoxels

Algunos arquitectos de trayectoria reconocida se han sumado al carro del mundo virtual y se encuentran diseñando lugares emblemáticos. Lo que hacen es desarrollar proyectos en parcelas digitales.

Su forma de trabajo se asemeja mucho a la del mundo real. Cuando reciben un encargo, estiman el tiempo que les llevará dicho proyecto dependiendo de las dimensiones de la parcela, los metros del terreno, etc. Enseñando, después, al cliente la maqueta o representación de su casa.

En Cryptovoxels están continuamente lanzando nuevos terrenos para poder llevar a cabo estos proyectos.

“Para un particular, la compra de su vivienda en un metaverso podría tener repercusión si implica un uso de datos personales (por ejemplo, se identifica o vincula con una persona real), se utiliza o afecta a su imagen, honor o intimidad. Como en el caso anterior, son problemas distintos, pero salvo que en las condiciones del metaverso especifique algo, la compra sin más de una parcela o espacio no tiene trascendencia para el dueño de la propiedad física, así que no veo cómo se va a poder oponer” ha concluido el abogado.

