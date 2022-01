Instagram se apunta al metaverso y lanza sus propios avatares: así puedes crear el tuyo

Los avatares se han ido colando en nuestro día a día. Puede que algunos usuarios crearan su propio avatar por primera vez en la Wii, otros en Facebook, Snapchat o mismamente, aquellas personas que tienen un dispositivo Apple, habrán creado su propio ‘Memoji’.

Por si fuera poco, Instagram ha empezado a lanzar esta nueva función en muy pocos perfiles. El usuario Faisal Alrajhi ha compartido en su perfil de Twitter la opción de crear su propio avatar tridimensional. Estos personajes se pueden personalizar con el pelo que quieras, tono de piel, ropa y complementos, así pues, será lo más parecido al usuario en cuestión.

Así puedes encontrar la función en Instagram

Si eres de los pocos afortunados que tiene esta función disponible, puedes ir a tu perfil de Instagram y hacer clic en el menú de tres rayas horizontales que está situado en la esquina superior de la derecha para acceder a ‘Configuración’. Una vez realizados estos pasos, selecciona ‘Cuenta’ y entre las opciones disponibles tendrá que salir ‘Avatares’.

Cuando hayas encontrado la función, podrás pinchar sobre ‘Empezar’ para crear tu propio avatar. Podrás darle vida a tu emoji personalizado a través de las múltiples opciones que ofrece, como el corte de pelo, color, tono de piel, ropa, seleccionar complementos, cambiar la forma de los ojos y un largo etcétera.

Como he mencionado anteriormente, esta función no está disponible para todos los usuarios. En el caso de no puedas esperar más en crear tu avatar, siempre existe la posibilidad de que puedas actualizar la aplicación desde App Store o Play Store.

En la primera imagen se puede observar cómo se reconoce la función. En el resto, la personalización del avatar. Xataka Android.

¿Qué se puede hacer con los avatares?

Con estos avatares podrás reaccionar a comentarios en chats o publicarlo en posts, sin embargo, ambas opciones aún no están disponibles porque solo se pueden editar, guardar y sincronizar con Facebook. De momento, Instagram aún no ha informado sobre esta novedad a los usuarios.

