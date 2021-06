Últimas unidades del secador iónico que está arrasando hoy en Amazon (¡no pierdas la oferta!)

La llegada del buen tiempo no significa que tengamos que guardar el secador de pelo en el armario. Solo porque asociemos la necesidad de secarse el cabello con el frío invierno, no quiere decir que en verano no sean de utilidad los secadores. La verdad es que es conveniente moldear y secar bien el pelo, incluso, en verano. Es recomendable, entonces, hacer uso del aire caliente de vez y en cuando y no solo secar el pelo al aire libre, aunque sea lo que más apetece.

Hacer uso del secador es la única manera de lucir un peinado más trabajado en verano y que no parezca que salimos de la piscina continuamente en los meses estivales. Eso sí, si aplicamos calor a nuestro cabello que sea con un producto que proteja nuestro pelo, como los secadores iónicos, si no… ¡“será peor el remedio que la enfermedad”!

Pero, como pasa con todo en la vida, los mejores secadores iónicos que no dañan el pelo y nos ayudan a tener un peinado de peluquería en verano, desaparecen muy rápido cuando hay ofertas en Amazon. Por eso, no te demores y aprovecha la última oferta del gigante del comercio online, porque quedan las últimas existencias, y las últimas horas para hacerse con uno, del secador iónico de Kasmotion, ideal para viajes por ser muy silencioso.

Este modelo posee un alambre de calefacción en forma de U para calentar de manera uniforme. Amazon

¡Últimas horas y unidades!

El secador iónico de Kasmotion tiene mucha potencia de secado, ya que su motor es de 2.000 vatios y ofrece un viento más fuerte para el secado en menos tiempo, en comparación con otros secadores. Posee, además, un alambre de calefacción en forma de U para calentar de manera uniforme. Otro punto a favor, para no dejar pasar la oferta, es que mantiene la temperatura constante y evita dañar del cabello.

¿Y por qué elegir un secador iónico? La razón es que los iones negativos han sido científicamente probados para eliminar la electricidad estática causada por el peinado del cabello y por ayudar a eliminar rápidamente el frizz. Este secador de Kasmotion cuenta con un generador iónico incorporado que emite estos iones negativos masivos, de los que hablamos, para eliminar el encrespamiento y mantener el cabello natural y saludable.

Por otro lado, cuando se tiene mucho cabello, los secadores pueden sobrecalentarse. Pero no te ocurrirá con este modelo, gracias a que cuenta con una función de protección de sobrecalentamiento y la energía eléctrica automática se asegura de que no se queme al rededor de la resistencia. Además, la estructura de onda magnética baja ahorra mucha energía y reduce más la radiación del campo electromagnético.

Si no has sido rápido y se agota el stock... ¡Otro ofertón!

Si se te han adelantado y no has conseguido hacerte con la oferta de Kasmotion en Amazon, qué no cunda el pánico, desde 20deCompras hemos recogido otra de las ofertas en Amazon para que puedas comprarte un secador iónico rebajado al mejor precio. Se trata del secador Remington Pro iónico ¡rebajado casi 21 euros! Uno de los mejores secadores del mercado, con las mismas prestaciones que el anterior, pero, además, cuenta con tres temperaturas y dos velocidades, para crear peinados personalizados y ráfaga real de aire frío para fijar el peinado.

La rejilla trasera de este secador es desmontable para una fácil limpieza y su cable es profesional, ya que mide tres metros. Amazon

