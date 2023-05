"Romper una relación que no funciona no es un fracaso, es un gran acierto"

"Líbrate de tus fantasmas, dale puerta a los hombres que no te valoran y enfoca tu energía para tener siempre el mando a distancia de las emociones en tu poder. ¡No se lo vayas prestando a cualquier tonto del higo que pase por ahí! (aplicable también a amistades, jefes y todo quisqui)". Con semejante arranque, es sencillo hacerse una idea del perfil de Silvia Llop: directa, desenfadada y con un gran sentido del humor, una capacidad muy útil a la hora de empatizar con sus pacientes y darle un aire de 'normalidad' a esas situaciones emocionales a las que todos, en alguna ocasión, hemos tenido que hacer frente.

La biblia de Silvia se titula 'Mándale a la mierda (mereces algo mejor)' (Plataforma Editorial, 2021), el libro que decidió publicar a raíz de lo sorprendente de los casos que llegaban a su consulta (virtual) que va ya por la décima edición: "La idea nació cuando empecé a dedicarme a esto. Yo tenía un blog y recibía mensajes de personas que me pedían consejo profesional sobre historias alucinantes, de esas para no dormir. Quería hacer un compendio de todas ellas, para que todo el mundo (los hombres también, pero la mayoría de personas que vienen a mi consulta son mujeres) tuviera dónde buscar las respuestas".

¿Y por qué un título tan radical? "Porque cuando me contaban esas historias, la frase que me venía a la cabeza de manera recurrente era esa. Obviamente, no se la decía".

Con la 'psicóloga del amor' vamos a hablar en esta entrevista para 20minutos de cómo gestionar la ruptura, hablaremos de frustración, de miedo a perder al otro, de baja autoestima, de ghosting …

¿Hasta qué punto hay que luchar por salvar una relación? ¿Cuál es el límite?Es que no se debería luchar. La palabra lucha ya implica que hay algo que no está funcionando y tú te estás empeñando en que sea como tú quieres. Las relaciones deben tener una base de entendimiento mutuo y deseo de construir en común. Cuando surgen problemas inesperados, debemos evaluar si se pueden cambiar. A menudo, cuando decimos 'estoy luchando por salvar mi relación' en realidad estamos luchando porque la otra persona que no quiere estar conmigo quiera estar'. ¡Pues vaya mierda de lucha! No es algo tuyo, no depende de ti. Lo que no puedes hacer es ir a terapia tú para que cambie el otro. Es absurdo.

No puedes ir a terapia tú para que cambie el otro. Eso es absurdo

El mítico autoengaño de 'voy a darle tiempo, seguro que cambia'.Correcto. Esa es la fantasía que te has montado en tu cabeza, porque has decidido que va a pasar, que tiene que pasar, y que solo necesitas tiempo para que suceda. Gran error.

¿Qué le decimos a esas personas que presumen de que en la pareja 'lo dan todo'?Maravilloso, siempre y cuando también lo recibas todo. Que no sea unidireccional.

¿Qué debemos pedirle a una relación para que sea sana?Que cumpla vuestros estándares: los mínimos que habéis establecido y que cada uno necesita para ser feliz a largo plazo. Tienes que conocerte, analizar esas historias que no han funcionado, y establecer una lista de prioridades. Es un ejercicio que todo el mundo debería hacer, pero no nos lo han enseñado en ninguna parte. Debemos ser muy conscientes de lo que necesitamos.

Silvia Llop Psicóloga Silvia Llop es una psicóloga graduada en la Universidad de Barcelona, además de tener un máster en Programación Neurolingüística (PNL), un postgrado en Psicoterapia Práctica y varios cursos de Inteligencia Emocional. La denominada 'psicóloga del amor' publicó en 2021 su libro 'Mándalo a la mierda (mereces algo mejor)', que ya va por la décima edición, y aparte de dar talleres, posee una comunidad en redes sociales que ronda los 100.000 seguidores. Con todas estas herramientas, y su lenguaje directo y claro, Silvia ofrece respuestas con las que detectar si nuestra relación es sana.

Según sus propias palabras: "siempre sentí un gran interés por el amor, pero no fue hasta que me quedé soltera, después de dejarlo con quien pensaba que era el hombre de mi vida, cuando me di cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Me sentí más perdida que nunca. Cuando descubrí que mis problemas eran universales, empecé a documentarme y a estudiarlos desde otro ángulo".

En la relación de pareja debemos ser muy conscientes de lo que necesitamos

Las señales de alerta que me avisan de que mi relación no funciona son:Que no se cumplen los estándares y tu intuición. Si ves que tu pareja no los cumple, debes preguntarte si es un estándar de personalidad, que no vas a poder cambiar, o si el problema tiene que ver, por ejemplo, con la falta de comunicación, que sí tiene solución. Hay que poner esas dudas sobre la mesa, con valentía. Es lo que yo llamo 'miramanolo': 'Mira, Manolo, que yo lo que necesito y siento que no funciona es esto…' No debe faltar nunca la comunicación. ¿Piensas que algo va mal? ¡Dilo!

Si tu pareja no cumple tus estándares en la relación, debes analizar si es algo que puede cambiar o algo que no tiene solución

En este punto, un terapeuta que vea la situación desde fuera y aporte todo su bagaje profesional, ayuda a clarificar.Claro. Cuando llega una persona a consulta es porque ha detectado que algo no va bien. La función de los psicólogos es descubrir qué le está pasando a esa persona, ayudarla mediante preguntas a desmenuzar la situación, para después darle herramientas a la hora de tomar decisiones.

Por algo decimos que el amor es ciego.Es que cuando estás dentro se te hace un batiburrillo tan grande que resulta imposible verlo de una manera objetiva. Por eso es tan importante el papel de una buena amiga o de un profesional que te diga 'por ahí no'.

Sí, porque habrá que ceder hasta un punto, ¿no?No puedes (ni debes) estar cediendo todo el rato, sintiéndote mal contigo mismo y sufriendo. Al final, eso hace aguas.

¿Por qué tenemos la sensación de que hemos fracasado en la vida cuando rompemos una relación?Porque nos han inculcado que para estar completos tenemos que estar en pareja, y no tiene por qué ser así. Romper algo que no funciona jamás es un fracaso, es un acierto. Fracaso es quedarte toda la santa vida con alguien a quien no aguantas.

Fracaso es quedarte toda la santa vida con alguien a quien no aguantas

¿Y qué pasa cuando es el otro el que nos deja, y lo hace en el mejor momento de la relación?Que era el 'mejor momento' para ti, no para él. Tú puedes estar sintiendo algo muy fuerte por alguien y que ese alguien se desinfle. Yo lo llamo el 'atracón de química'. Esa química se va diluyendo.

El colmo, ya, es el famoso 'ghosting'.Desaparecer sin dejar rastro, sin decir nada, demuestra que tienes la gestión emocional de un langostino. Te puede pasar que ya no quieras estar con alguien, pero debes decírselo. El 'ghosting' hace mucho daño a la persona que lo recibe porque se siente una mierda, tan poco valiosa como para que el otro ni siquiera se digne a despedirse.

Desaparecer sin dejar rastro (ghosting) demuestra que tienes la gestión emocional de un langostino

En la pareja, si es de mutuo acuerdo, ¿vale todo?Siempre y cuando no esté dañando a nadie… Porque a veces eso del mutuo acuerdo es muy relativo. Ese momento en el que tu pareja te dice 'quiero abrir la relación para tener sexo con otras personas', y tú, por miedo a perderlo, dices que sí, aunque eso te haga sufrir.

Ese momento en el que tu pareja te dice 'quiero abrir la relación' y tú, por miedo a perderlo, dices que sí

Claramente, ahí hay un problema de autoestima…Eso es. Si tú partes de una autoestima baja vas a aceptar muchas cosas que no aceptarías si estuvieras bien. Es triste, pero he visto decenas de casos en los que la baja autoestima te hace quedarte con alguien que no te ofrece lo que quieres, pero que 'mejor eso que nada'. La autoestima juega un papel fundamental en una relación sentimental.

¿Dramatizamos demasiado en las relaciones de pareja?En la pareja, y en la vida en general. A veces le damos mucha importancia a cosas que no la tienen, muchas vueltas, y sufrimos por cosas que deberíamos pasar por alto porque no lo merecen. Nos esforzamos por convivir con alguien que no te está ofreciendo lo que necesitas, intentar que la otra persona cambie su forma de ser, de actuar, lo que dice, lo que no te dice… cuando en realidad deberíamos pensar 'esta persona no me encaja y no me hace feliz, lo dejamos y punto'.

Deberíamos pensar: 'esta persona no me hace feliz, pues lo dejamos y punto'

El humor, ¿qué papel juega en la pareja?Uno muy importante. Dependerá de la personalidad de cada uno, pero hay que intentar encajar en el humor del otro… hacernos gracia es muy positivo.

¿Por qué este empeño en tener siempre pareja?Porque somos seres humanos. Seres sociales que estamos acostumbrados a vivir rodeados de otras personas que nos apoyen. Sin embargo, no deberíamos construir una pareja solo para que cubra nuestras necesidades emocionales, éstas deben estar cubiertas y después elegir a esa persona con la que construir algo en común.

El amor, ¿hay que ir a buscarlo o esperar a que aparezca?Ambas cosas. Se dice mucho que el amor no se busca, se encuentra, pero yo siempre pongo el ejemplo del trabajo. No va a venir el CEO de la súper empresa a buscarte a casa para que trabajes con él. En el amor, tú te puedes cruzar con alguien si buscarlo, pero no es menos cierto que hay momentos en la vida en los que puedes (y debes) decir 'mira, ahora estoy preparada y me apetece buscar pareja', e ir de forma proactiva a por ello. En este sentido, las aplicaciones nos han ayudado mucho. Si tú tienes tu autoestima bien colocada lo buscas tranquilamente, desde tu energía. Se puede encontrar buscando.

Cierto o falso eso tan extendido de que, si vives en pareja y te atraen otras personas, es porque tu relación va mal, porque tu pareja no te ofrece lo que necesitas.Con el transcurso de los años, la pasión del principio va a flotando y puede ser perfectamente que conectes con otras personas, es normal. Puedes sentir atracción y pensar que, si no tuvieras pareja, seguramente esa persona estaría en tu vida. Pero luego tienes que tomar la decisión consciente de si vale la pena explorar esa ilusión y perder tu relación. En pareja todo es sopesar.

Puedes sentir atracción por otra persona y pensar, 'si no tuviera pareja, esta persona estaría en mi vida'. Pero luego decides si compensa

¿Por qué hay personas que eligen siempre a la persona equivocada a su lado, y repiten ese patrón una y otra vez?El tema de los patrones es apasionante. Cuando vamos viviendo experiencias, nuestro cerebro va almacenando información. A veces, hay piezas de ese puzzle que no encajan bien, y se queda encallado en el cerebro. Cuando eres adulto, tu cerebro intenta ponerte en situaciones en las que puedas resolver aquello que quedó pendiente en su momento.

Por ejemplo…Si tu padre cuando eras niño no te dedicaba tiempo, no se ocupaba de ti, cuando elijas pareja vas a buscar ese perfil, relaciones a distancia, chicos que no te hagan caso… para intentar cambiar esa situación y sanar la herida. Se trata de algo inconsciente, no es algo que tú eliges. El cerebro busca constantemente que haya una conclusión diferente a un problema que tuvo en el pasado. Si tú no haces un trabajo interno (y para eso existimos los psicólogos) siempre vas a elegir el mismo patrón: un mismo perfil con nombres diferentes. Tienes que pensar: 'si todo el tiempo me está tocando el mismo tipo de persona, el denominador común, al final, soy yo, entonces tengo que ver qué pasa dentro de mí'.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.