La OMS advierte de que la 'Enfermedad X', la pandemia 20 veces más mortal que la Covid, es "cuestión de tiempo"

El problema no es si vendrá o no. Ahora, el problema ya es cuándo lo hará. Ese es el oscuro vaticinio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de la llamada 'Enfermedad X', una epidemia de la que aún no se sabe nada, pero que se prevé sea 20 veces más mortífera que el coronavirus.

Esta semana, en el contexto del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la OMS ha pedido a los líderes mundiales que consideren la posibilidad de tal escenario. Afortunadamente, la 'Enfermedad X' es hipotética: un marcador de posición que representa patógenos aún no encontrados capaces de provocar pandemias.

Tal y como recoge Science Alert, pocos humanos quedarían inmunes al patógeno si se afianzara, provocando el desmoronamiento de los sistemas de salud y el colapso de las economías mientras el mundo intentaba una vez más contener una fuerza de la naturaleza.

Ya en 2015, las organizaciones miembros de la OMS reconocieron la extrema falta de preparación de la comunidad internacional ante brotes importantes de enfermedades.

Pronto se inició un plan llamado Plan de Acción de Investigación y Desarrollo para Prevenir Epidemias, que enumeraba patógenos por los que teníamos buenas razones para estar atentos.

Tras una reunión en febrero de 2018, el comité añadió un recuadro en blanco a su compendio de posibles causas de muerte: 'Enfermedad X'. Su intención era obligar a las autoridades a permanecer flexibles en sus preparativos y no verse limitadas por el conocimiento de enfermedades conocidas.

Dos años después, la rápida propagación de una nueva forma de coronavirus pondría a prueba todos los planes para una pandemia. El resultado fue más de 7 millones de muertes, un compromiso entre prevenciones lentas y desarrollo rápido de vacunas, una cifra que podría ser a la vez mucho mejor y mucho peor.

La lista de patógenos prioritarios fue examinada nuevamente incluso cuando la Covid-19 hacía estragos, y cientos de científicos se reunieron en 2022 para considerar la evidencia de 25 familias microbianas conocidas y especular sobre las amenazas que podría plantear un brote futuro.

En una serie de consultas con representantes de varios estados de todo el mundo, la OMS discutió cuestiones de descubrimiento, vigilancia, investigación y desafíos sociopolíticos que se afrontan para combatir un patógeno del que actualmente no sabemos nada.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la organización ya estaba implementando medidas, incluido el establecimiento de un fondo pandémico y la construcción de un centro de transferencia de tecnología en Sudáfrica para abordar las desigualdades en la distribución de vacunas.

"Por supuesto, hay algunas personas que dicen que esto puede crear pánico", dijo Tedros al panel. "Es mejor anticipar algo que pueda suceder porque ha sucedido muchas veces en nuestra historia y prepararse para ello".