¿Hay que lavar el plátano antes de pelarlo? Esta es la manera correcta de hacerlo

En una dieta variada no pueden faltar las frutas y verduras, que hacen que no solo resulte apetecible, sino también que sea más saludable. En general, en España, la fruta que se consume en mayor cantidad es la naranja, aunque el plátano ocupa una nada desdeñable segunda posición. Tal vez por su sabor, o puede que por sus beneficios, aunque no se descarta que sea por lo cómodo que resulta de comer.

Estamos muy acostumbrados a lavar las frutas cuando nos las comemos con la piel, pero no tanto a hacerlo cuando tenemos intención de pelarlas. Raro es tomarse unas fresas o unas uvas sin antes asegurarnos de que están limpias, pero pocas son las personas que pelan las manzanas o naranjas antes de pelarlas. Menos aún son las que lavan los plátanos, una fruta que es famosa por su sabor y beneficios, pero también por lo cómodo que resulta pelarlo para comerlo.

Por qué lavar los plátanos y la mejor manera de hacerlo

Smoothie de fresa y plátano. iStock

Cada vez somos más conscientes de lo importante que es la limpieza para evitar que los alimentos se contaminen, sobre todo cuando los vamos a consumir crudos, como sucede habitualmente con los plátanos, a no ser que los tomemos en tortitas o como bizcocho. Lavarlos antes de pelarlos evitará la transferencia de suciedad o microbios, tal y como aseguró la directora senior de comunicaciones de tecnología alimentaria del Consejo Internacional de Información Alimentaria, Tamika Sims, en Huffpost.

Al manipular un plátano sin haberlo lavado antes, se corre el riesgo de que las bacterias que han podido desarrollarse desde el momento en el que ha sido recogido, manipulado y transportado, hasta el instante de su consumo, se transfieran a la parte comestible.

Así, lo mejor es lavar toda la fruta que vayamos a comernos, incluso aquella de la que después tiraremos la piel. No es una tarea complicada, solo hay que emplear agua corriente. Si la superficie no está demasiado sucia, será suficiente con colocarla bajo el grifo y frotar suavemente con la mano, si la suciedad es persistente, conviene frotar con un cepillo destinado exclusivamente a esta tarea. Después lo secamos bien.

Si queremos que la tarea sea perfectamente segura, también conviene cortarlo (si es que lo queremos troceado) con un cuchillo diferente al que se ha usado para pelarlo.

Los motivos para incluir el plátano en nuestra dieta

Batido de plátano con avena para desayunar Wagner Soares (iStock)

Toda dieta equilibrada y saludable conviene que contenga una gran variedad de frutas y verduras. Cuáles puede depender del gusto de cada cual, pero incluir los plátanos en ella puede ser una buena idea (siempre que no se padezcan migrañas de manera habitual o se tenga el potasio elevado).

Su alto contenido en potasio, que en casos puntuales juega en su contra, en general es uno de sus beneficios más destacados porque es bueno para el sistema nervioso y muscular, previene los calambres y es una fuente de energía de fácil asimilación. Protege el sistema cardiovascular, contiene azúcares de absorción lenta, lo que evita subidas rápidas de los niveles de glucosa en sangre. Presenta un elevado contenido de fibra, lo que favorece la función intestinal, regula el nivel de colesterol y hace que resulte saciante.

Contiene triptófano, un aminoácido esencial que tiene un papel fundamental en la producción de serotonina y melatonina, que son clave para el bienestar, reduce la tensión arterial (por su alto contenido en potasio y bajo en sodio) y gracias a su alto contenido en hierro es ideal para evitar la anemia, favoreciendo la formación de glóbulos rojos y blancos.

Referencias

Triptófano: MedlinePlus enciclopedia médica. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002332.htm

