Mitos sobre la ashwagandha: ¿De verdad es un superalimento?

El interés que se está disparando en países como España por una alimentación más saludable puede conducir a veces a una búsqueda poco razonable de propiedades mágicas en ciertos 'superalimentos' que frecuentemente superan sus beneficios reales.

Es cierto que existen algunas plantas o animales que pueden contener sustancias con efectos favorables para nuestro organismo y nuestra salud; sin embargo, el desconocimiento y las dinámicas virales de las redes sociales y los medios de comunicación pueden hacer difícil obtener información verídica sobre la extensión y la naturaleza exacta del impacto que pueden tener en nuestra salud.

Evidencia sobre sus beneficios

Por ejemplo, en tiempos recientes se ha extendido la fama de los suplementos de ashwagandha (Withania somnifera), una raíz procedente de las zonas templadas del mundo que supuestamente puede tener efectos como aumentos de la testosterona, incrementos de la libido, mejora de la función cerebral y alivio del estrés.

Según explican los expertos consultados por el portal de información sobre salud y medicina Medical News Today, la realidad es algo más compleja. En primer lugar, y a pesar de que la ashwagandha lleva milenios formando parte del recetario de la llamada 'medicina ayurvédica' (uso ritual de plantas y otras sustancias naturales como parte de las religiones védica e hindú), porque los estudios científicos rigurosos llevados a cabo sobre la planta son limitados y se limitan principalmente a experimentos de laboratorio antes que a investigaciones clínicas sobre seres humanos.

A pesar de ello, sí que existe algo de evidencia procedente de estos experimentos que indica que algunos compuestos químicos presentes en los extractos de ashwagandha pueden actuar sobre ciertas vías de neurotransmisores en el cerebro (como la serotonina o el ácido amino gamma-butírico ) y ciertos sistemas (como el eje hipotalámico-pituitario-adrenal), posiblemente reduciendo los niveles de la hormona cortisol y, en consecuencia, reduciendo los niveles de estrés.

Efectos moderados... y posibles riesgos

De hecho, estas son algunas de las propiedades que se han asociado a la ashwagandha en el contexto de la 'medicina' ayurvédica y en tiempos recientes, y coinciden con algunos de los pocos estudios sobre seres humanos de que disponemos.

Sin embargo, esto no debe llevarnos a confusión. Los beneficios observados en estos trabajos (y, por tanto, las posibles consecuencias de los mismos en áreas como la función sexual) son como mucho moderados. Algo similar pasa con los experimentos que han encontrado que aumenta la producción de testosterona: los efectos demostrados eran de baja intensidad, y los experimentos se limitaban a poblaciones muy pequeñas y restringidas. Por ello, la ashwagandha, aunque puede emplearse como apoyo, nunca debe sustituir al tratamiento médico de una condición de salud mental o sexual.

Por otra parte, se sabe que la planta puede tener algunos efectos adversos. Por ejemplo, dado que es posible que incremente la producción de testosterona, como decíamos, las personas con cáncer de próstata hormonosensible deberían evitarla. Igualmente, dosis elevadas pueden actuar como abortivo, y se han reportado casos de diarrea, náuseas y vómitos asociados al uso de la raíz.

